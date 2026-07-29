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Mark Vito y su novia Leslie Echavarría acompañan a Keiko Fujimori: asistieron a la cena de gala y a la Parada Militar

El padre de las hijas de la presidenta del Perú y su actual novia fueron vistos en las primeras actividades protocolares de la mandataria

Díptico de dos fotos: un hombre y una mujer sonríen en exterior con bandera peruana, y luego posan vestidos de gala en interior
Mark Vito y Leslie Echavarría posan en dos momentos diferentes: la Parada Militar y una cena de gala.
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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, inició su mandato el 28 de julio en medio de gran atención mediática y política. Uno de los aspectos más comentados durante los actos protocolares fue la presencia de Mark Vito Villanella, exesposo de la mandataria, acompañado de su actual pareja, Leslie Echavarría. Ambos asistieron a la cena de gala y la Parada Cívico Militar, eventos que marcan el inicio de la gestión de Fujimori al frente del país.

Durante la ceremonia en el Palacio de Gobierno, los asistentes observaron la llegada de Vito y Echavarría vestidos de gala, lo que evidenció la cordialidad que mantienen tras la separación. Vito eligió un terno oscuro y su pareja, un vestido azul y peinado recogido. La aparición conjunta destacó por el mensaje de armonía y respeto en el entorno familiar de la presidenta.

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Hombre sonriente de traje azul y mujer sonriente de vestido largo azul posan. Fondo con personas, columnas doradas, lámparas y un cuadro
Mark Vito y Leslie Echavarría posan sonrientes en el salón de una cena de gala, él con traje azul y ella con un vestido largo del mismo color.

En la Parada Cívico Militar, celebrada el 29 de julio, Leslie Echavarría compartió en sus redes sociales una imagen donde se la ve junto a Vito en el estrado de invitados, un espacio reservado para allegados y familiares de la mandataria. En esta ocasión, Echavarría lució un vestido rojo y Vito mantuvo su atuendo formal. La familia de Keiko Fujimori también estuvo presente, aunque la hija mayor, Kyara Villanella, no asistió al acto.

La buena relación entre la presidenta, su expareja y la actual pareja de este ha quedado marcada en cada aparición pública. La integración familiar y la disposición para acompañar los momentos claves de la vida política de Fujimori han sido interpretadas como un ejemplo de convivencia y madurez. Pese a que han sido invitados, ninguna de las partes decidió compartir alguna fotografía del encuentro.

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Un hombre y una mujer sonríen a cámara. El hombre viste traje oscuro y sostiene una bandera de Perú. La mujer lleva un vestido rojo. Ambos portan un pin
Mark Vito y Leslie Echavarría sonríen mientras asisten a la Parada Militar en Perú, con banderas nacionales de fondo.

Los buenos deseos de Mark Vito para el Gobierno de Keiko Fujimori

Antes del cambio de mando, Mark Vito Villanella y Leslie Echavarría acudieron a un evento organizado por Team Reales, donde hablaron con la prensa sobre su relación y sus planes de matrimonio. Durante la actividad, el portal Show.pe recogió las declaraciones de Vito sobre la inminente asunción de Keiko Fujimori a la presidencia.

Consultado por sus deseos para la nueva etapa de su exesposa, Vito manifestó: “Ella sabe que le deseo todo el éxito del mundo y su éxito es el éxito de todo el país. Entonces, que sigan los éxitos”. El comentario se dio en un contexto de alta expectativa política, con Fujimori ocupando el centro de la atención tras cuatro candidaturas a la presidencia.

El exesposo de Keiko Fujimori remarcó su buena relación con la madre de sus hijas y espera de lo mejor en su mandato | YouTube / Show.pe

Por su parte, Leslie Echavarría abordó el tema de la convivencia con las hijas de su pareja y la relación con la presidenta de Perú. La empresaria señaló que, pese a los rumores en redes sociales, existe una convivencia cordial y armónica. “Mark tiene una excelente relación con la mamá de sus hijas y de hecho yo también tengo una relación muy bonita con sus hijas, es muy cordial conmigo, entonces siempre le vamos a desear lo mejor”, expresó.

El inicio del mandato de Keiko Fujimori refleja no solo un momento político relevante, sino también la capacidad de su entorno familiar para exhibir civilidad y apoyo mutuo en un escenario de máxima exposición pública.

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