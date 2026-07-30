Gonzalo Iwasaki relata entre lágrimas el desfile de Veteranos con Huella de Guerra en Lima: “Tienen sueños y familias”

Durante la Gran Parada y Desfile Cívico Militar de 2026 en Lima, las cámaras de Willax Televisión registraron un momento que marcó la transmisión: Gonzalo Iwasaki, periodista y conductor, no pudo contener las lágrimas al ver desfilar a la Compañía Veteranos con Huella de Guerra, integrada por militares en retiro que sufrieron graves secuelas físicas durante conflictos armados en Perú. La participación de estos veteranos, que marcharon con prótesis o en silla de ruedas, generó una ovación masiva y emocionó a los presentes y a los televidentes.
De acuerdo con el reporte de Willax Televisión, la escena ocurrió cuando la delegación oficial del Ejército del Perú cruzaba frente al estrado principal, ubicado en la avenida Brasil. Durante la cobertura, Iwasaki narró junto a Javier Luna Elías el paso de los excombatientes, quienes integran el Segundo Agrupamiento de Veteranos de Guerra y de la Pacificación Nacional. Este bloque está conformado por hombres y mujeres que resultaron heridos o perdieron miembros durante enfrentamientos contra el terrorismo y en conflictos fronterizos.
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Mientras las cámaras mostraban a los veteranos marchando, muchos con piernas ortopédicas o en sillas de ruedas, Iwasaki describió la escena con la voz entrecortada: “Ellos, los veteranos de guerra, han quedado discapacitados justamente en la defensa (del país). Se llaman Veteranos con Huella de Guerra. Mira cómo desfilan estos hombres y mujeres orgullosos, incluso con piernas ortopédicas.”
Las palabras resonaron tanto en la audiencia como en el propio periodista, quien instantes después identificó a algunos miembros del contingente, como el mayor José Luis Casas y Carlos Felipa, ambos reconocidos por su desempeño como deportistas paralímpicos.
Emotivo homenaje
El homenaje a los veteranos se convirtió en uno de los momentos más aplaudidos de la ceremonia, según relató Willax Televisión. Quienes se encontraban en la tribuna principal se pusieron de pie para rendir tributo a quienes arriesgaron su vida por la defensa nacional. La emoción de Iwasaki quedó en evidencia cuando expresó. “Me emociona mucho verlos. Es una emoción enorme, y creo que la gente que está presente en el óvalo de la avenida Brasil y en todas las tribunas siente lo mismo. Cómo se ponen de pie y los aplauden.”, dijo con la voz entrecortada.
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La transmisión también recogió una frase que sintetizó el impacto del desfile: “Ellos han perdido un miembro, una pierna, un brazo en combate. Son hombres que también tienen sueños y familias.” Esta declaración, destacada por Willax Televisiónremarcó la dimensión humana de los veteranos y el reconocimiento social a su sacrificio.
El periodista Javier Luna Elías intervino para recalcar la dignidad con la que los excombatientes desfilan pese a las secuelas, y recordó la importancia de la Sanidad Militar, cuyos miembros acompañaban a los veteranos en sillas de ruedas. “Cuidan la vida y la salud del noble soldado,” explicó Iwasaki, quien también señaló la emoción visible en el personal militar que asistía a los desfilantes.
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El homenaje recibió el respaldo desde el estrado oficial. La presidenta de la República y jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, Keiko Fujimori, aplaudió el paso de la Compañía Veteranos con Huella de Guerra. Según Willax Televisión, el desfile de estos veteranos se consolida cada año como uno de los momentos más simbólicos en las celebraciones por Fiestas Patrias.
De esta manera, la edición 2026 de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar en Lima volvió a poner en primer plano a los Veteranos con Huella de Guerra, convirtiendo su marcha en un símbolo de resiliencia y recordatorio del costo humano de los conflictos armados en Perú.
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