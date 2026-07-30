Cienciano vs Botafogo: fechas de los partidos por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano se enfrentará a Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Créditos: Conmebol.

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El miércoles 29 de julio, Cienciano revirtió la serie frente a Lanús con una victoria por 4-0, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras haber caído 2-0 en el partido de ida.

El conjunto cusqueño, bajo la dirección de Horacio Melgarejo, enfrentará a un nuevo adversario de jerarquía en la siguiente fase en busca de un lugar en los cuartos de final del torneo. A continuación, se detallan las fechas de los próximos compromisos.

Análisis de la dolorosa caída de Lanús en la Copa Sudamericana. El equipo 'Granate' no pudo superar las condiciones de la altura en Cusco y fue goleado 4-0 por Cienciano, quedando eliminado del torneo | ESPN

Cienciano se medirá con Botafogo en octavos: fechas de sus partidos

El próximo adversario de Cienciano será Botafogo, que accedió directamente a los octavos de final tras liderar el Grupo E con puntaje ideal (16 unidades), por encima de Racing de Argentina, Caracas de Venezuela e Independiente Petrolero de Bolivia.

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El equipo peruano disputará el partido de ida en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, entre el 11 y el 13 de agosto. La definición de la serie tendrá lugar en el estadio Nilton Santos, en Brasil, entre el 18 y el 20 del mismo mes.

Se espera que Conmebol confirme la programación exacta de los encuentros en los próximos días. Con esta información, el ‘papá’ podrá ajustar su planificación, ya que también participa en el Torneo Clausura de la Liga 1.

Cienciano clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras eliminar a Lanús.

Así se vivió la goleada y clasificación de Cienciano ante Lanús

Cienciano superó a Lanús y obtuvo su pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, donde tendrá como rival a Botafogo. El conjunto cusqueño logró imponerse 4-0, resultado que le permitió avanzar de fase.

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Desde el inicio, buscó abrir el marcador y encontró el primer gol a los 7 minutos con una definición de Carlos Garcés. El equipo dirigido por Horacio Melgarejo mantuvo la presión y cerca del final de la primera mitad igualó la serie global.

A los 40 minutos, Garcés asistió a Alejandro Hohberg, quien, tras acomodarse fuera del área, remató para marcar el segundo tanto. Sobre el cierre del primer tiempo, el delantero ecuatoriano volvió a aparecer y, tras un centro de Cristian Souza, anotó de cabeza el tercer gol para Cienciano.

En la segunda parte, Lanús realizó modificaciones intentando descontar y forzar los penales. No obstante, en tiempo añadido, una jugada liderada por Souza terminó en el segundo gol personal de Hohberg, sellando el 4-0 definitivo.

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Alejandro Hohberg puso el broche de oro en Cienciano vs Lanús. - Crédito: ESPN

Los enfrentamientos de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Recoleta vs el ganador de Boca Juniors vs O’Higgins

El ganador del Bolívar vs Gremio vs Sao Paulo

El ganador del Independiente Santa Fe vs Caracas vs River Plate

Vasco da Gama vs Olimpia

RB Bragantino vs Atlético Mineiro

Santos vs Macará

Tigre vs Montevideo Torque

Cienciano vs Botafogo

Con el Cienciano vs Botafogo, se van definiendo los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Créditos: Conmebol.

El premio económico que Cienciano consiguió por clasificar a octavos

Cienciano obtuvo reconocimiento internacional al avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y, además, aseguró un premio económico significativo. La victoria frente a Lanús representó para el club un ingreso de 600 mil dólares (2 millones 33 mil 448,60 soles), suma que la Conmebol otorga a los equipos que acceden a esta fase del torneo.

El ‘papá’ ha incrementado de manera considerable sus ingresos gracias a su desempeño en este torneo. Por participar en la fase previa, recibió 225 mil dólares. Posteriormente, obtuvo 300 mil dólares al acceder a la fase de grupos y sumó 250 mil dólares adicionales tras conseguir dos victorias en esa etapa.

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Al avanzar a los playoffs, el club ganó 500 mil dólares más y, por clasificar a los octavos de final, sumó otros 600 mil dólares. En total, la cifra alcanza 1 millón 875 mil dólares, equivalentes a 6 millones 354 mil 526 soles.