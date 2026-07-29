Alianza Lima quiere dar el golpe en el mercado con Carlos Cáceda tras rechazo de Pedro Gallese: “No es la primera vez que lo buscan”

Alianza Lima se ha movido con rapidez durante las últimas semanas. Y es que concretó el regreso de Cristian Neira y sumó al chileno Nicolás Díaz a su defensa. Pero cuando el panorama parecía resuelto, con Ángel de la Cruz como único rival de Alejandro Duarte en la portería tras la frustrada llegada de Pedro Gallese y con la salida de Guillermo Viscarra, una nueva alternativa sacudió el mercado de pases: Carlos Cáceda podría convertirse en refuerzo para el arco ‘blanquiazul’.
La periodista Ana Lucía Rodríguez confirmó que existen conversaciones concretas por el futbolista de Melgar. “Es una posibilidad que Carlos Cáceda pueda llegar a Alianza Lima, que no es la primera vez que lo ha buscado. Han preguntado por él, considerando también que Carlos Cáceda no ha tapado hasta el momento con Melgar”, explicó en el programa Hablemos de MAX.
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El futuro de ‘Chani’ se ha tornado incierto desde que perdió la titularidad en cuadro ‘rojinegro’. El técnico Miguel Rondelli optó por el joven Jorge Cabezudo, de 24 años, tras la derrota ante Deportivo Garcilaso el 27 de abril. Desde entonces, Cáceda no ha jugado en Liga 1, aunque sí sumó minutos en la Copa de la Liga, durante la caída ante Bentín Tacna Heroica.
Para Alianza Lima, la imposibilidad de sumar a Pedro Gallese obligó a buscar nuevas opciones. Según la información de Rodríguez, el hecho que Carlos Cáceda haya tenido pasado en Universitario de Deportes y sea familiar del ‘Puma’ Carranza no obstaculiza la operación. “Esto es una profesión y yo no creo que Cáceda, por el momento en el que está, considerando que no está tapando y que no tiene regularidad, creo que no vería mal llegar a Alianza”, agregó.
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Ahora, esta inactividad de la ‘Pantera’ en Melgar generó que su entorno lo proponga a otros clubes, siendo Sporting Cristal uno de ellos, sobre todo, tras no contar con un guardameta que compita con Diego Enríquez. Sin embargo, la recuperación de Renato Solís y el buen rendimiento de César Bautista en la Copa de la Liga hicieron que el técnico Roberto Mosquera desista de sumar otro futbolista para esa posición.
La operación, de concretarse, resolvería una de las principales incógnitas en la planificación de Alianza Lima. La llegada de Cáceda no solo agregaría experiencia, sino que también abriría una competencia directa con Alejandro Duarte, quien hasta ahora aparecía como dueño indiscutido del arco y cuya presencia incluso ocasionó que el boliviano Guillermo Viscarra busque minutos en otro club.
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¿Por qué Pedro Gallese ya no es opción en Alianza Lima?
La ilusión de ver a Pedro Gallese nuevamente bajo los tres palos de Alianza Lima se desvaneció en los últimos días. La dirigencia buscó su regreso, pero la operación se tornó inviable. La principal traba fue la postura de Deportivo Cali, que complicó cualquier intento de salida y ni siquiera consideró negociar su transferencia en este mercado de pases, cerrando la puerta a cualquier acercamiento con los íntimos.
En paralelo, el ‘Pulpo’, pese a que se conoció que sí le interesaba volver a Matute, manifestó públicamente que su concentración está puesta en el equipo colombiano, desestimando cualquier posibilidad de mudarse a Lima. Según declaraciones recientes, el arquero dejó en claro que su presente y futuro inmediato están ligados al conjunto ‘azucarero’, con el que tiene contrato hasta diciembre del 2027.
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La imposibilidad de fichar a Gallese llevó a los altos mandos ‘íntimos’ a reformular sus planes. Por ello, tuvieron que explorar nuevas alternativas para la portería, lo que explica el interés renovado por Carlos Cáceda, quien cumple con los requisitos reglamentarios para un eventual traspaso y cuenta con experiencia en la máxima categoría del fútbol peruano, además de haber sido convocado para el Mundial de Rusia 2018.
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