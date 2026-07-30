Anterior Congreso aprobó gasto histórico: economista afirma que crédito suplementario desafía la estabilidad fiscal

En "Cuentas Claras" el economista Enzo Defilippi, profesor de la UP, habla sobre los gastos fiscales en el país. El programa aborda los créditos suplementarios y la política fiscal.

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La Comisión de Presupuesto del Congreso de la República ha dado luz verde a un gasto adicional de S/ 10 mil millones, monto que representa casi el 1 % del Producto Bruto Interno (PBI) de Perú. Esta decisión fue analizada en el programa Cuentas Claras por el economista y profesor de la Universidad del Pacífico (UP), Enzo Defilippi, quien calificó el hecho como un hito en la política fiscal reciente. Según el especialista, se trata del crédito suplementario más grande registrado en la historia nacional, un movimiento que genera debate en la esfera económica y política.

Durante su participación en Cuentas Claras, Defilippi enfatizó que la magnitud del crédito suplementario supera los antecedentes en la administración fiscal peruana. “Se aprobó autorizar un gasto extra de S/ 10 mil millones. Es casi el 1 % del PBI. Estamos hablando del crédito suplementario más grande de la historia”, afirmó el académico. El economista alertó sobre la falta de planificación a largo plazo y argumentó que la medida podría tener efectos adversos en la estabilidad macroeconómica del país.

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Dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas

El análisis del especialista se centró en los riesgos asociados a la aprobación de gastos sin respaldo presupuestal suficiente. Defilippi sostuvo que el Congreso ha impulsado leyes que comprometen recursos más allá de lo que el Estado puede financiar.

“Han aprobado leyes que autorizan gastos que no podemos pagar. Probablemente, el siguiente gobierno tendrá que pedir otro crédito suplementario para cumplir con las medidas populistas”, señaló. Esta tendencia, advirtió, podría derivar en una espiral de endeudamiento que complique la gestión fiscal de las próximas administraciones.

Documentos y portafolios del Congreso de la República del Perú sobre una mesa, que resaltan la cifra de S/ 10.000 millones para un crédito suplementario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de las leyes con carga fiscal

El debate sobre las leyes aprobadas por el Congreso ha cobrado relevancia ante el incremento de iniciativas con impacto fiscal. Defilippi subrayó que muchas de estas normativas carecen de un análisis técnico riguroso y no consideran el contexto económico global ni las restricciones presupuestarias del país.

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“El siguiente ministro de Economía debería presentar acciones de inconstitucionalidad. Estos gastos imprevistos son medidas populistas que van en contra de la estabilidad del Perú”, afirmó el economista. Según el docente universitario, la proliferación de gastos extraordinarios pone en jaque la disciplina fiscal y puede afectar la credibilidad financiera del Estado.

Riesgos para la estabilidad económica

El economista advirtió que la aprobación de gastos extraordinarios sin un respaldo sólido incrementa el nivel de riesgo país y puede afectar las condiciones de financiamiento externo.

Defilippi explicó que los mercados internacionales observan de cerca la evolución de las cuentas públicas y que un deterioro en los indicadores fiscales puede traducirse en tasas de interés más elevadas para la deuda soberana. El experto resaltó la importancia de preservar la confianza en la gestión macroeconómica y evitar medidas que generen incertidumbre entre los inversionistas.

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Una carpeta del Congreso de la República del Perú, junto a billetes peruanos y un gráfico, señala el concepto de gasto extraordinario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol del Congreso en la política fiscal

La intervención de Defilippi en Cuentas Claras puso en relieve el papel central que juega el Congreso en la configuración de la política fiscal. El economista remarcó que el Legislativo ha asumido una postura activa en la aprobación de normas con impacto presupuestal, muchas de ellas impulsadas por demandas sociales o presiones coyunturales.

Según el académico, esta dinámica ha provocado un aumento en la rigidez del gasto público y limita el margen de maniobra del Ejecutivo para implementar políticas de ajuste cuando las condiciones lo requieran.

Consecuencias para el próximo gobierno

Uno de los puntos más relevantes del análisis de Defilippi es el efecto que las decisiones actuales pueden tener sobre la próxima administración. El economista advirtió que el aumento del gasto aprobado por el Congreso obligará al siguiente gobierno a buscar nuevas fuentes de financiamiento o a realizar ajustes fiscales.

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“Probablemente, el siguiente gobierno tendrá que pedir otro crédito suplementario para cumplir con las medidas populistas”, reiteró el especialista. Este escenario, según su evaluación, podría comprometer la capacidad del país para responder a eventualidades económicas o emergencias.

Un semáforo amarillo encendido frente al Congreso de la República del Perú simboliza una alerta fiscal en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llamado a la responsabilidad y defensa de la institucionalidad

Para Defilippi, la única vía para revertir la tendencia actual consiste en fortalecer los mecanismos de control y exigir un mayor rigor técnico en la evaluación de las iniciativas legislativas. El economista sugirió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe considerar la presentación de acciones de inconstitucionalidad frente a normas que comprometen la estabilidad fiscal.

“El siguiente ministro de Economía debería presentar acciones de inconstitucionalidad. Estos gastos imprevistos son medidas populistas que van en contra de la estabilidad del Perú”, puntualizó. El especialista insistió en la necesidad de priorizar el equilibrio presupuestal y de evitar decisiones que puedan afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo.

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