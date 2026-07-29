Rebeca Escribens responde a Ethel Pozo y le asegura que no está cegada tras defender a Janet Barboza: “Sé qué terreno piso”

Rebeca Escribens defendió su posición tras los comentarios de Ethel Pozo, quien sugirió que la conductora de espectáculos estaría “cegada” al respaldar a Janet Barboza en medio de las recientes tensiones en el programa América Hoy. En entrevista con la periodista Verónica Linares, la conductora abordó las críticas recibidas por su postura y aclaró que su opinión se basa únicamente en su experiencia profesional.
Durante la conversación, Rebeca Escribens explicó que sus intervenciones no buscan defender a nadie, sino reflejar el ambiente laboral que vive actualmente en el set. “Yo solamente estoy contando mi experiencia hasta la fecha de lo que es trabajar con Janet, con Edson y con la producción en general de América Hoy, que hasta el momento me han tratado muy bien y estoy cómoda. Punto, that’s it”, afirmó la conductora a La Linares.
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La presentadora resaltó que las bromas y comentarios que surgen a raíz de las diferencias entre Janet Barboza y Ethel Pozo no son su responsabilidad y que su participación en el espacio televisivo pretende mantener un entorno laboral positivo. “No defiendo a nadie”, enfatizó Escribens, quien aseguró que tanto Barboza como Pozo le caen bien y que no le corresponde involucrarse en disputas ajenas.
Críticas y comparaciones con Ethel Pozo
La polémica se intensificó luego de que Ethel Pozo declarara sentirse identificada con Escribens, aludiendo a que en el pasado también defendió a Janet Barboza y hoy considera que estaba cegada. Frente a estos señalamientos, Escribens respondió de manera directa: “Cree que yo estoy asumiendo… Ah, cegada. No, cora, no, Ethelcita de mi corazón, para nada, para nada, para nada. Yo simplemente hago mi chamba, genero buen entorno laboral, porque creo que todos nos debemos a eso, a generar buen entorno laboral”.
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En su diálogo con Linares, la conductora marcó distancia de cualquier parcialidad y recalcó que su enfoque está en el trabajo y la convivencia en el set. “Sé perfectamente qué terreno piso. Eso sí lo tengo clarísimo, clarísimo, clarísimo”, recalcó Escribens en uno de los momentos más destacados de la entrevista.
El ambiente en América Hoy
A lo largo de la charla, Escribens aclaró que no toma a mal las declaraciones de Ethel Pozo y María Pía Copello, quien recientemente lanzó una nueva versión de su canal. La presentadora expresó su respeto por ambas colegas y resaltó los méritos de Copello, a quien describió como una figura perseverante y dedicada a su familia.
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“María Pía es un tractor. También María Pía es una guerreraza. Ha luchado duro y lo bueno que le pase se lo merece”, indicó Rebeca Escribens, al tiempo que lamentó el trato que reciben muchas mujeres en televisión. “Me da pena cómo la chanchan”, agregó, en referencia a las críticas que suelen recibir figuras públicas.
Sobre su papel en el programa América Hoy y las expectativas del público, la conductora remarcó la importancia de generar un ambiente laboral saludable. “Imagínate llegar a un sitio y sentir que todo está de cabeza, no, qué feo”, reflexionó Escribens, quien reiteró su compromiso con el bienestar del equipo.
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En cuanto a los conflictos ajenos, la conductora fue enfática: “Para mí es como sacar los trapitos sucios al aire de un matrimonio. La opinión de terceros, en este caso el mío, sobra. Yo simplemente cuento mi experiencia”. La entrevistada dejó en claro que solo opina cuando se lo solicitan y que su aporte se limita a relatar cómo la han tratado en el programa hasta la fecha.
Posición ante las críticas
Rebeca Escribens reconoció que las críticas forman parte del trabajo en televisión y que cada integrante del equipo tiene su propia experiencia. Asimismo, aclara que continuará con su posición y que si su opinión cambia, tampoco dudará en decirla. “Si eso cambia en el tiempo, pues dejemos que el tiempo haga su chamba. Y yo estoy muy bien ahí. Listo, hago mi trabajo, voy y me quito. Y ya está”, concluyó.
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La presentadora, conocida por su sentido del humor, reafirmó su postura de mantenerse al margen de disputas personales, priorizando siempre el respeto y la armonía en el entorno donde trabaja. “Como finjo demencia y continúo”, dijo entre risas, cerrando la entrevista en un tono distendido.
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