Dos sicarios en moto matan a un policía frente a una licorería en Pisco: cámaras captaron el violento ataque

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue asesinado a balazos por dos sicarios en motocicleta frente a un local comercial en Pisco (Ica), durante la mañana del 29 de julio, en un hecho registrado por cámaras de seguridad.
El violento ataque se produjo exactamente a las 6:17 horas, en la avenida Las Américas, donde la víctima conversaba con un acompañante antes de ser interceptada.
Según reportó América TV, Carlos Núñez Pérez, suboficial de tercera de la PNP, se encontraba en condición de vacaciones y vestía de civil cuando fue abordado por los agresores.
Las imágenes de videovigilancia muestran el momento en que una motocicleta se detuvo frente a la licorería Punto Callao. Uno de los ocupantes descendió y disparó una ráfaga de balas contra el agente, que no logró utilizar su arma de reglamento.
PUBLICIDAD
La persona que acompañaba al suboficial consiguió alejarse del lugar ilesa. Residentes del sector intentaron auxiliar al policía inmediatamente después del ataque, pero los servicios médicos confirmaron su fallecimiento en la vía pública debido a la gravedad de las heridas. El arma de fuego del agente quedó junto a su cuerpo, sin haber sido usada durante el ataque, de acuerdo con las constataciones realizadas por las autoridades.
Seguridad particular en un negocio amenazado
De acuerdo a información de La Lupa, Carlos Núñez Pérez, de 30 años, estaba brindando seguridad particular en sus días libres en la licorería Punto Callao, ubicada en la misma avenida. El establecimiento había sido objeto de múltiples amenazas de extorsión y había anunciado el cierre inmediato de sus instalaciones, colocando un aviso que señalaba “cerrado por extorsión”.
PUBLICIDAD
El propietario del local señaló que este era el tercer atentado sufrido por el negocio, lo que llevó a tomar la decisión de cerrar sus puertas tras el asesinato. Las investigaciones iniciales apuntan a que el crimen podría estar vinculado directamente con los cobros de cupos y los actos de extorsión que bandas criminales han perpetrado en la provincia de Pisco.
Operativo policial y reacciones en la comunidad
Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público acordonaron la escena en avenida Las Américas para iniciar la recolección de evidencias balísticas. América TV informó que unidades especializadas de la división de investigación criminal asumieron las diligencias para identificar la ruta de escape utilizada por los sicarios, quienes huyeron del lugar en la motocicleta.
PUBLICIDAD
La policía desplegó operativos para localizar a los responsables y revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector. En paralelo, los vecinos del distrito manifestaron su preocupación por el aumento de hechos violentos y solicitaron medidas urgentes al Poder Ejecutivo para reforzar el patrullaje preventivo en San Clemente y zonas aledañas.
Las demandas de seguridad pública se centraron en la protección de los comercios locales, que han sido blanco de atentados y extorsiones de manera reiterada. La creciente ola de violencia ha generado inquietud entre los residentes, quienes exigen acciones concretas para restablecer el orden.
Honras fúnebres y acciones posteriores
Los restos del suboficial asesinado son velados en estricto privado en el domicilio de su familia, ubicado en el distrito de San Clemente. Familiares y vecinos acudieron para expresar sus condolencias, mientras los agentes de la Policía Nacional del Perú mantienen operativos de búsqueda en distintos puntos de Pisco.
PUBLICIDAD
La Lupa destacó que las autoridades analizan si el homicidio se relaciona de manera directa con las extorsiones denunciadas por el propietario de la licorería. Mientras tanto, la comunidad de Pisco permanece a la expectativa ante los resultados de la investigación y la captura de los responsables.
Más Noticias
Los millones que Sporting Cristal se embolsó pese a eliminación en Copa Sudamericana 2026
El cuadro ‘rimense’ perdió ante Red Bull Bragantino en Brasil y quedó fuera de los torneos Conmebol, aunque se llevó un cuantioso monto con esta participación y por la Libertadores
¡Ni monarca ni majestad! El espontáneo saludo de una niña que sacó una sonrisa al rey de España: “¡Hola, Felipe!”
El monarca español fue recibido por peruanos entusiastas durante el cambio de mando y Fiestas Patrias, pero fue el saludo directo de una menor el que se llevó todas las miradas
Rebeca Escribens responde a Ethel Pozo y le asegura que no está cegada tras defender a Janet Barboza: “Sé qué terreno piso”
La conductora explicó que sus comentarios reflejan su experiencia laboral y descartó estar cegada, tras las declaraciones de Ethel Pozo sobre su relación con Janet Barboza
Incendio en Ate: Dueños denuncian posible acción de extorsionadores para provocar el siniestro
Bomberos atienden la emergencia, pero enfrentan un desabastecimiento de agua y piden apoyo de cisternas para extinguir el fuego
¿Quiénes son? Conoce a la delegación militar de España que se robó las miradas en la Parada Militar
Integrantes de las academias militares españolas participaron en el desfile patrio y resaltaron el entusiasmo del público y la calidez recibida durante los actos oficiales en Lima
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD