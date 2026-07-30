Dos sicarios en moto matan a un policía frente a una licorería en Pisco: cámaras captaron el violento ataque

El suboficial de la Policía Nacional del Perú Carlos Núñez Pérez fue asesinado a balazos por sicarios en motocicleta en Pisco. (Exitosa)

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Un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue asesinado a balazos por dos sicarios en motocicleta frente a un local comercial en Pisco (Ica), durante la mañana del 29 de julio, en un hecho registrado por cámaras de seguridad.

El violento ataque se produjo exactamente a las 6:17 horas, en la avenida Las Américas, donde la víctima conversaba con un acompañante antes de ser interceptada.

Según reportó América TV, Carlos Núñez Pérez, suboficial de tercera de la PNP, se encontraba en condición de vacaciones y vestía de civil cuando fue abordado por los agresores.

Las imágenes de videovigilancia muestran el momento en que una motocicleta se detuvo frente a la licorería Punto Callao. Uno de los ocupantes descendió y disparó una ráfaga de balas contra el agente, que no logró utilizar su arma de reglamento.

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La persona que acompañaba al suboficial consiguió alejarse del lugar ilesa. Residentes del sector intentaron auxiliar al policía inmediatamente después del ataque, pero los servicios médicos confirmaron su fallecimiento en la vía pública debido a la gravedad de las heridas. El arma de fuego del agente quedó junto a su cuerpo, sin haber sido usada durante el ataque, de acuerdo con las constataciones realizadas por las autoridades.

Seguridad particular en un negocio amenazado

De acuerdo a información de La Lupa, Carlos Núñez Pérez, de 30 años, estaba brindando seguridad particular en sus días libres en la licorería Punto Callao, ubicada en la misma avenida. El establecimiento había sido objeto de múltiples amenazas de extorsión y había anunciado el cierre inmediato de sus instalaciones, colocando un aviso que señalaba “cerrado por extorsión”.

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El propietario del local señaló que este era el tercer atentado sufrido por el negocio, lo que llevó a tomar la decisión de cerrar sus puertas tras el asesinato. Las investigaciones iniciales apuntan a que el crimen podría estar vinculado directamente con los cobros de cupos y los actos de extorsión que bandas criminales han perpetrado en la provincia de Pisco.

Operativo policial y reacciones en la comunidad

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público acordonaron la escena en avenida Las Américas para iniciar la recolección de evidencias balísticas. América TV informó que unidades especializadas de la división de investigación criminal asumieron las diligencias para identificar la ruta de escape utilizada por los sicarios, quienes huyeron del lugar en la motocicleta.

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La policía desplegó operativos para localizar a los responsables y revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector. En paralelo, los vecinos del distrito manifestaron su preocupación por el aumento de hechos violentos y solicitaron medidas urgentes al Poder Ejecutivo para reforzar el patrullaje preventivo en San Clemente y zonas aledañas.

Las demandas de seguridad pública se centraron en la protección de los comercios locales, que han sido blanco de atentados y extorsiones de manera reiterada. La creciente ola de violencia ha generado inquietud entre los residentes, quienes exigen acciones concretas para restablecer el orden.

Honras fúnebres y acciones posteriores

Los restos del suboficial asesinado son velados en estricto privado en el domicilio de su familia, ubicado en el distrito de San Clemente. Familiares y vecinos acudieron para expresar sus condolencias, mientras los agentes de la Policía Nacional del Perú mantienen operativos de búsqueda en distintos puntos de Pisco.

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La Lupa destacó que las autoridades analizan si el homicidio se relaciona de manera directa con las extorsiones denunciadas por el propietario de la licorería. Mientras tanto, la comunidad de Pisco permanece a la expectativa ante los resultados de la investigación y la captura de los responsables.