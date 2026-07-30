Salario mínimo en Perú subirá 15%: Gobierno lo eleva a 1.300 soles, con la mira en la inflación y el impacto de El Niño

En una entrevista con el economista Jorge González Izquierdo, se analiza los anuncios en materia económica que ha dispuesto Keiko Fujimori en su primer mensaje a la nación. El economista analiza el aumento del sueldo mínimo a S/1,300 y las medidas de prevención relacionadas con el fenómeno 'El Niño'.

Guardar

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció un aumento del salario mínimo a 1.300 soles, lo que representa un 15% de incremento. Esta medida, que busca paliar el efecto de más de un año y medio de inflación sobre los hogares, fue presentada en un contexto marcado por la recuperación de la inversión privada y la inminencia de un fenómeno de El Niño que podría prolongarse hasta el primer semestre de 2027.

Según explicó el exministro Jorge González Izquierdo el ajuste responde a la necesidad de compensar la erosión del poder adquisitivo, especialmente entre los trabajadores de menores ingresos. “Considero adecuado el aumento”, puntualizó el economista, quien recordó que la última subida del salario mínimo se produjo en enero de 2025 y desde entonces la inflación ha golpeado con fuerza a los sectores más vulnerables.

PUBLICIDAD

Peru's President Keiko Fujimori poses with her new cabinet members, Peru's Defence Minister Rafael Belaunde, Peru's Economy and Finance Minister Elmer ​Cuba, Peru's Foreign Minister Carlos Espa and Peru's Prime Minister Luis Galarreta, in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Angela Ponce

La administración de Fujimori enfrenta el desafío de sostener el impulso de la inversión privada, que mostró un crecimiento superior al 10% en 2025 y avanzó 13% entre enero y marzo de 2026, según cifras citadas en la entrevista a González Izquierdo. El exministro advirtió que la estabilidad de este flujo será crucial para la marcha de la economía nacional.

Billetes de cien soles y monedas peruanas junto a una calculadora y un gráfico de inflación, con la bandera de Perú desenfocada de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El criterio económico detrás del ajuste salarial

De acuerdo con González Izquierdo, la metodología para establecer el nuevo salario mínimo se basa en dos factores: la inflación acumulada desde el último ajuste y el aumento de la productividad. “La suma de ambos componentes debería definir el ajuste”, indicó el exministro, quien calculó que un incremento del 10% habría sido suficiente, aunque consideró que los cinco puntos adicionales anunciados no deberían generar distorsiones importantes.

PUBLICIDAD

El economista, citado por el programa que lo entrevistó, precisó que la diferencia entre el nuevo salario mínimo y el anterior representa alrededor de 170 soles más para los trabajadores formales. Aún falta especificar la fecha de entrada en vigencia de la medida, un aspecto clave para los sectores involucrados.

En un contexto donde la inflación ha incidido especialmente en el precio de los alimentos, la decisión del Gobierno incluye también un bono compensatorio por única vez dirigido a la micro y pequeña empresa. González Izquierdo calificó este apoyo como parcial, pero reconoció que puede ayudar a mitigar el impacto inmediato del aumento salarial en ese segmento empresarial.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori propone subir el sueldo mínimo vital a S/1.300. Pero la CGTP considera que debe subir a S/1.500. - Crédito Andina

Riesgos económicos ante el fenómeno de El Niño

El anuncio del alza salarial ocurre mientras el Ejecutivo se prepara para enfrentar el impacto de un fenómeno de El Niño que, según proyecciones citadas por The Economist, podría ser “el peor de la historia” y extenderse hasta mediados de 2027. Para González Izquierdo, el principal riesgo inmediato para la economía peruana proviene de este evento climático, que amenaza con afectar la producción agrícola, la pesca y el sistema financiero.

Un mapa satelital hiperrealista muestra las anomalías de temperatura en las aguas del océano Pacífico y el océano Atlántico, indicando los fenómenos El Niño y Atlantic Niña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El Niño puede elevar el costo de vida a través de lluvias, inundaciones y sequías que impactan la agricultura y elevan el precio de los alimentos”, explicó el exministro en la entrevista. El incremento en los precios alimentarios podría profundizar la presión inflacionaria sobre los hogares, mientras que los daños al sector pesquero añadirían complicaciones adicionales.

PUBLICIDAD

El segundo canal de transmisión del impacto sería una desaceleración del crecimiento económico, con consecuencias directas sobre el empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo. El tercero afecta a las empresas, que podrían enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias ante la banca.

Un mapa en relieve de Perú con dinero peruano sobre la zona costera ilustra el efecto del fenómeno El Niño, simbolizado por una ola que una mano acerca a su territorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Políticas públicas y estabilidad económica

El economista subrayó que el manejo de la coyuntura no puede recaer exclusivamente en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sino que requiere una respuesta articulada de todo el gabinete. Entre las áreas prioritarias, mencionó la coordinación entre los ministerios de Agricultura y Defensa para diseñar respuestas efectivas y evitar soluciones improvisadas que solo resuelvan emergencias puntuales.

PUBLICIDAD

En materia de políticas sociales, González Izquierdo sugirió la implementación de bonos temporales y focalizados, canalizados preferentemente por el sistema financiero y apoyados en herramientas tecnológicas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) mencionados durante la conversación, más del 90% de la población adulta del país posee teléfono celular, lo que facilitaría la entrega de transferencias directas a los hogares más afectados.

El exministro recordó que durante la pandemia por COVID-19 en 2020 se produjeron errores en la focalización de los subsidios, por lo que recomendó diseñar sistemas de ayuda de corto plazo y con filtros rigurosos para evitar abusos. “Cualquier política de asistencia debe ser temporal y con controles estrictos”, enfatizó.

PUBLICIDAD

Esta fotografía muestra billetes de soles peruanos sobresaliendo de un sobre con el escudo del Congreso de la República del Perú, lo que ilustra el concepto de bonos o pagos del ente legislativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estabilidad ministerial e incentivos para la inversión

Respecto a la conducción del Ministerio de Economía y Finanzas, González Izquierdo expresó su respaldo a Elmer Cuba, a quien definió como “un economista respetable, bien formado y con experiencia práctica”. Añadió que la presidenta Fujimori debería evitar cambios frecuentes en esa cartera, ya que la rotación de ministros genera incertidumbre y afecta la previsibilidad que demanda la inversión privada.

Elmer Cuba - MEF

La mandataria ha señalado como prioridad la atracción de capitales y la preservación del entorno favorable que recibió su Gobierno en materia de inversión privada. De acuerdo con el economista entrevistado, el reto principal será mantener ese ritmo y evitar señales que puedan disuadir la llegada de nuevos recursos.

PUBLICIDAD

El incremento del salario mínimo, en este marco, fue evaluado por el exministro como una medida que puede convivir con la expansión de la inversión si se gestiona con prudencia y se acompaña de acciones enfocadas en sostener la productividad y la estabilidad institucional. “El mayor desafío viene por el lado climático, no tanto por el ajuste salarial”, concluyó González Izquierdo en el diálogo emitido por el medio.