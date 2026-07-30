Programación de la fecha 1 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 1 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley. (bolaalcentro)

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La selección peruana femenina Sub 17 de vóley se prepara para un desafío clave previo al Mundial de Chile 2026. El equipo nacional disputará la Copa Federación de Vóley, un torneo preparatorio que reunirá a tres selecciones clasificadas al próximo campeonato mundial: España, Corea del Sur y República Dominicana.

Durante tres jornadas, del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto, el Coliseo Eduardo Dibós será el escenario donde las jóvenes peruanas medirán su nivel competitivo ante rivales internacionales de exigencia. El formato del torneo contempla dos partidos por día, lo que permitirá a cada equipo disputar varios encuentros y ajustar detalles tácticos de cara al certamen principal del año.

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Programación de la fecha 1 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley

Viernes 31 de julio

15:45 horas: España vs Corea del Sur (Coliseo Eduardo Dibós / Latina web y aplicativo)

17:45 horas: Perú vs República Dominicana (Coliseo Eduardo Dibós / Latina TV, web y aplicativo)

Calendario de partidos de la Copa Federación Sub 17 de Vóley. Crédito: Latina

Dónde ver los partidos de la Copa Federación Sub 17 de Vóley

Los hinchas del voleibol en Perú tendrán la posibilidad de acompañar a la selección femenina Sub 17 en cada jornada de la Copa Federación gracias a la transmisión exclusiva de Latina Televisión. El canal ofrecerá todos los partidos en señal abierta y también a través de sus plataformas digitales, incluyendo su aplicativo y página web oficial.

De este modo, los seguidores podrán ver cada encuentro desde cualquier dispositivo, asegurando el acceso a una de las últimas pruebas del equipo nacional antes del Mundial de Chile 2026. La cobertura integral permitirá que la afición siga de cerca el desempeño de las jugadoras, manteniendo la expectativa y el aliento a la ‘blanquirroja’ en la recta final de su preparación.

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Perú asumirá un nuevo reto antes de iniciar su camino en el Mundial Sub 17. Por ello, se medirá ante exigentes rivales en Lima en la previa de su viaje a Chile. Crédito: Instagram Latina Deportes.

Entradas para los partidos de la Copa Federación Sub 17 de Vóley

Los aficionados que deseen presenciar el torneo en el Coliseo Eduardo Dibós pueden comprar sus entradas a través de Joinnus, la plataforma oficial para la venta de boletos de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026. Los tickets ya están disponibles para cada una de las jornadas del certamen.

Cada entrada otorga acceso a todos los partidos programados en una misma fecha, lo que permite disfrutar tanto de los compromisos de la selección peruana como de los duelos entre los demás equipos participantes. Así, quienes asistan tendrán la oportunidad de vivir una experiencia completa durante cada día de competencia internacional.

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General: S/. 25.00

Preferente Norte: S/. 40.00

Preferente Sur: S/. 40.00

Preferente Oriente: S/. 50.00

Preferente Occidente: S/. 50.00

Las entradas de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026 ya están disponibles en Joinnus.

El debut de Perú con República Dominicana

El inicio de la Copa Federación Sub 17 marca un momento clave para la selección peruana femenina Sub 17, que debuta ante República Dominicana bajo la conducción de Marcello Bencardino. El certamen representa la última oportunidad de preparación antes del Mundial que se disputará este año en Valparaíso, Chile.

Para el cuerpo técnico y las jugadoras, estos encuentros resultan esenciales en la búsqueda de solidez táctica y cohesión grupal de cara al reto mundialista. Enfrentar a las dominicanas, un equipo reconocido por su capacidad física, supone un desafío ideal para medir el nivel de competitividad de la ‘blanquirroja’ en casa.

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Quienes se preguntan por la importancia de este partido, deben saber que el debut frente a las dominicanas permite a Perú ajustar su juego en condiciones de máxima exigencia ante un rival de jerarquía. Además, la localía y el apoyo del público serán factores que el equipo buscará capitalizar para iniciar el torneo con un resultado positivo.

Perú ya definió su plantel para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Norceca