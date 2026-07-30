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Exministro de Justicia confirma presiones para liberar a Pedro Castillo e intento de sacarlo del cargo

Luis Jiménez Borra reveló que terceros ajenos al expresidente Balcázar impulsaron activamente la gracia presidencial para el exmandatario encarcelado y que, durante su viaje a Paraguay, se intentó removerlo del gabinete

Pedro Castillo sonríe y levanta el pulgar ante las cámaras, instantes después de escuchar la condena por rebelión. Foto: Composición Infobae Perú
Pedro Castillo sonríe y levanta el pulgar ante las cámaras, instantes después de escuchar la condena por rebelión. Foto: Composición Infobae Perú
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El exministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, confirmó la existencia de presiones para que las solicitudes de indulto o gracia presidencial que se presentaron a favor del expresidente Pedro Castillo sean resueltas en un determinado sentido. Incluso reveló un intento de apartarlo del cargo.

Jiménez Borra relató que la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia atendió un total de 17 solicitudes vinculadas a la situación del exmandatario —tres presentadas por el propio Castillo y 14 por terceros—. Ninguna prosperó. La gran mayoría fue descartada por incumplir requisitos de admisibilidad, dos fueron declaradas improcedentes por falta de documentación, y la única que llegó a evaluación colegiada también fue rechazada.

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El exministro precisó que conversó con Balcázar en dos ocasiones sobre el asunto y que el entonces presidente no le solicitó adoptar una posición determinada. No obstante, confirmó que existieron presiones de terceros.

“La primera presión era la constante presentación de solicitudes y la constante puesta en la agenda de este tema. Con él (Balcázar) hablé dos veces sobre el tema del indulto y tengo que ser muy sincero: no me pidió que tome una posición. Sin embargo, era un tema que me preocupaba y hubo una serie de presiones externas, fuera del propio presidente, que sí querían que se resuelva esto”, declaró en entrevista con Willax.

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José María Balcázar se refirió al indulto de Pedro Castillo y las razones por las que no se dio. América TV

El extitular del Minjus indicó que a su regreso de un viaje oficial a Paraguay, tomó conocimiento de que se había intentado retirarlo del gabinete en su ausencia. “Sí hubo el intento de sacarme del gabinete. Eso es cierto. Lo sé por diferentes fuentes y lo saben otros ministros, lo saben otras personas que me lo comentaron”, afirmó.

Al día siguiente de su regreso buscó al presidente: “Lo fui a buscar a la mañana siguiente y le pedí que si en el futuro él tenía la intención de retirarme del gabinete, que por favor me pidiera mi renuncia como corresponde”. Balcázar, afirma, le dio una explicación. Finalmente Jiménez Borra continuó en el cargo hasta el último día de la gestión.

Ni indulto ni gracia

El extitular del Ministerio de Justicia enfatizó que su posición fue invariable desde el primer momento. “Yo manifesté desde el primer momento que no refrendaría ningún indulto o gracia que no se ajuste a las normas vigentes y al Estado de derecho”, sostuvo.

Luis Enrique Jiménez Borra asumió la cartera de Justicia tras liderar el Viceministerio de Hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Foto: Presidencia
Luis Enrique Jiménez Borra asumió la cartera de Justicia tras liderar el Viceministerio de Hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Foto: Presidencia

Explicó que ninguna de las solicitudes de Castillo cumplía con los requisitos legales, ni por la vía del indulto humanitario ni por la del indulto común. En el último expediente evaluado, la defensa del expresidente alegó que se había excedido el plazo del proceso en más del doble, pero ignoraba que la condena de primera instancia por el golpe de Estado “reiniciaba” ese cómputo. “En el otro caso, el indulto común, la sentencia, al haber sido apelada, tampoco permitía otorgar el indulto”, precisó.

Balcázar terminó su gestión sin conceder la gracia. “Yo lo conversé con él, le expliqué varias veces la situación y creo que al final él mismo ha terminado diciendo el último día de su gestión que el indulto o la gracia no correspondía. Eso, la verdad, me genera bastante tranquilidad, porque siento que terminamos alineados en la misma posición”, concluyó.

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