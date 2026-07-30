Carlos Cacho a Keiko Fujimori: “Ya era aburrido verla con su camisa blanca, parecía miembro del catecismo”

Un segmento del programa televisivo 'Esta Noche con Milagros Leiva' presenta un análisis de los atuendos de Keiko Fujimori. La conductora Milagros Leiva y el invitado Carlos Cacho discuten sobre las vestimentas de la política en diversas apariciones. Se exhiben imágenes de Keiko Fujimori en eventos formales mientras se evalúa su estilo.

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La imagen pública de Keiko Fujimori dio un giro que no pasó inadvertido para la opinión pública y los especialistas en moda. Carlos Cacho, maquillador y comentarista reconocido en Perú, afirmó que la dirigente política “era aburrida” cuando optaba por la camisa blanca como prenda casi exclusiva en actos oficiales. En una reciente entrevista televisiva, Cacho describió esa etapa como monótona y la comparó con la de un “miembro del catecismo”, lanzando una crítica que rápidamente se difundió en redes sociales y conversaciones cotidianas.

El especialista sostuvo que la transformación de Fujimori representa una ruptura con la imagen que la había definido durante años. Según detalló, el cambio no se limita a las prendas elegidas, sino que abarca el peinado, el lenguaje corporal y una apertura mayor a propuestas de diseñadores nacionales, algo que en el pasado parecía improbable. Esta transición, según Cacho, funciona también como una vitrina para creadores y artesanos peruanos, quienes logran visibilidad a través de una figura central en la política nacional.

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En la conversación se abordaron detalles de las apariciones recientes de Fujimori. El maquillador afirmó que la dirigente habría adelgazado alrededor de 4 kg entre una presentación y otra, diferencia que se aprecia tanto en su rostro como en la silueta general. El análisis incluyó el repaso de atuendos usados en fechas emblemáticas, como el 28 de julio, y en ceremonias nocturnas de saludo protocolar.

Keiko Fujimori posa con la diseñadora Fátima Arrieta y saluda desde un balcón en eventos públicos, luciendo creaciones de diseño peruano.

La moda peruana en el centro de la escena

Para Carlos Cacho, ver a Keiko Fujimori luciendo una imagen renovada representa “un triunfo” para los diseñadores locales. El comentarista resaltó la importancia de que la política haya abandonado una fórmula repetida y haya apostado por creadores nacionales. En este repaso, mencionó a Cloé Mendoza, diseñadora de Huancayo, como autora de un conjunto blanco con cinturón de flores utilizado en una jornada previa.

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Sobre ese vestuario, Cacho explicó que el diseño favoreció la figura de la dirigente, reforzando la percepción de un descenso de peso atribuido al estrés de una semana agitada. Valoró especialmente el uso de cuello y escote, recursos que, según su criterio, estilizan el rostro y la silueta, aportando frescura a la nueva etapa visual de Fujimori.

El análisis del atuendo del 28 de julio, atribuido a Patricia Musiris, se centró en el cuello alto y la manga tres cuartos como elementos clave. Para Cacho, estos detalles aportan solemnidad y permiten mostrar piel de manera mesurada, lo que considera apropiado para figuras institucionales. La entrevistadora del programa remarcó que el tema se instaló con fuerza en redes sociales, a lo que el maquillador respondió que la atención pública hacia la ropa de Fujimori se disparó tras el abandono de la imagen monótona.

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Keiko Fujimori pronuncia su Mensaje a la Nación ante el Congreso de la República, luego de asumir la presidencia constitucional de Perú. (Presidencia de la República)

El aporte de los creativos y el impacto en la percepción pública

Durante el segmento dedicado a la ceremonia nocturna, Cacho elogió un vestido de Fátima Rieta y volvió a subrayar la manga tres cuartos como un recurso recurrente en los nuevos estilismos de la política. También destacó el trabajo del estilista Víctor Manuel, responsable de un peinado más largo y pulido que, según explicó, mantiene el arreglo en actividades al aire libre.

El comentarista analizó un conjunto asociado a Jirko Sivirich para una actividad en la Cancillería, donde opinó que retirar el cinturón original fue un error. Argumentó que esa pieza definía mejor la silueta y completaba un diseño destinado a romper con la rutina visual habitual. Si bien interpretó la ausencia del cinturón como una posible falta de respeto al diseñador, también concedió que la decisión pudo responder a una incomodidad física.

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Uno de los elementos destacados en la revisión fue un clutch de Meche Correa, utilizado con el traje azul del 28 de julio. Según se detalló en el programa, la pieza tenía motivos peruanos y una cadena bañada en oro, y fue confeccionada con seda y gamuza por el artesano Samuel Guaynac, recordado como “gran maestro artesano”.

Keiko Fujimori pasó de hija adolescente sin rol institucional en 1990 a presidenta del Perú en la toma de mando del 28 de julio de 2026. (VisualesIA)

Accesorios, promoción y referentes internacionales

Carlos Cacho sostuvo que el clutch “levantó todo el look, lo modernizó y lo volvió más actual”. La conductora del programa coincidió, enmarcando la elección de accesorios y moda local en una lógica de promoción del diseño nacional, al compararlo con la manera en que la reina Letizia exhibe marcas hechas en España. Esta referencia sirvió para subrayar el valor de asociar la imagen de una figura política con el trabajo de creadores y artesanos del país.

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En sus observaciones finales, Cacho insistió en que Fujimori debería continuar mostrando el trabajo de diseñadores peruanos como Meche Correa, Jirko Sivirich, Cloé Mendoza y Fátima Rieta. El comentarista también mencionó unos zapatos de Ruiz y un sastre cruzado negro con pantalón beige, confeccionado con tela peruana de Barrington, conjunto que, desde su perspectiva, proyectó una imagen elegante y favoreció el interés público por la nueva forma de vestir de la política.

Los temas para los cuales el Gobierno pedirá legislar incluyen lucha contra la criminalidad y protección de las MYPEs, justamente para avanzar con el cumplimiento de los anuncios de Fujimori en su Mensaje a la Nación

La evaluación de Carlos Cacho concluyó con una aprobación total al cambio de imagen de Keiko Fujimori. El maquillador consideró que la transformación representa una oportunidad para que la moda peruana, los textiles nacionales y el trabajo artesanal ganen visibilidad a través de una figura política de alta exposición, abriendo así nuevas posibilidades para la industria creativa local.

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