¿Quiénes son? Delegación militar de España se roba las miradas en la Parada Militar: “Hemos visto a un pueblo muy entregado”

La delegación militar de España reveló que les sorprendió el fervor de los peruanos por las Fiestas Patrias. Latina

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Su participación no pasó desapercibida. La delegación militar de España, invitada por primera vez a la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias, se robó las miradas de los asistentes no solo por sus impecables uniformes de gala, sino también por la cercanía que mostró con el público. Tras su paso por el desfile, sus integrantes destacaron el fervor patriótico de los peruanos, a quienes describieron como “un pueblo muy entregado” durante las celebraciones nacionales.

La visita de la delegación española forma parte de las actividades oficiales por Fiestas Patrias, que este año también estuvieron marcadas por la presencia de autoridades y representantes extranjeros en el marco del inicio del nuevo gobierno de Keiko Fujimori. En entrevista con Latina Noticias, el capitán Pedro Huarte, de la Academia General Militar de Zaragoza, aseguró que participar en esta ceremonia ha sido un “orgullo, placer y honor” para su equipo, además de destacar el valor del intercambio entre naciones en una fecha tan significativa.

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“Es nuestra primera vez en Perú y para nosotros es un orgullo, un placer y un honor poder estar aquí desfilando en un día tan señalado de las Fiestas Patrias”, expresó Huarte. El oficial encabeza a los ocho integrantes de la delegación, conformada por representantes de la Academia General Militar, la Escuela Naval Militar y la Academia General del Aire y del Espacio, instituciones encargadas de la formación de oficiales del Ejército de Tierra, la Armada y la Fuerza Aérea de España.

El capitán Pedro Huarte y su equipo indicaron que estarían gustosos de regresar tras conocer al pueblo peruano. Latina Noticias

Un ambiente de celebración y cercanía

Durante la entrevista, la delegación resaltó la calidez del pueblo peruano y el entusiasmo con el que la ciudadanía vive las Fiestas Patrias. “Hemos visto a un pueblo muy entregado con sus Fiestas Patrias del Perú, y para nosotros es una alegría poder contribuir a enaltecer este día tan señalado para ustedes”, afirmó el capitán español.

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Los militares no dudaron en interactuar con los asistentes a la parada militar, quienes se mostraron interesados en conocerlos. En la entrevista, se animaron a dar detalles sobre los uniformes y tradiciones de las Fuerzas Armadas de España. El capitán explicó que cada uno de los integrantes llegó con su uniforme de gala, representando a su respectiva academia, y portando la bandera histórica de la Academia General Militar. “Por un día tan señalado, cada uno hemos venido con nuestro uniforme de gala y portamos la bandera de la Academia General Militar, que tiene consideración de bandera histórica”, detalló Huarte.

Una de las particularidades de la participación española fue la elección del pasodoble “Las Corsarias” como pieza musical para el desfile. “Hemos enviado las partituras de un himno que para nosotros es muy característico, que se llama Las Corsarias. Es un pasodoble tradicional español y la gente normalmente se suele saber la letra”, explicó el capitán, quien destacó la importancia de compartir elementos distintivos de la cultura española en el contexto de una celebración internacional.

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Los integrantes de la delegación militar española posaron para fotos y conversaron con asistentes, destacando la calidez y el entusiasmo del público peruano durante las celebraciones.

Sobre la indumentaria, los integrantes explicaron las diferencias entre los uniformes. El verde corresponde al Ejército de Tierra y representa al mando de adiestramiento y doctrina, el blanco es propio de la Armada y el azul del Ejército del Aire. Además, cada uniforme porta emblemas y detalles históricos que reflejan la tradición militar española.

Impresiones y expectativas de la delegación

Los jóvenes miembros de la delegación, algunos de apenas 22 años, manifestaron su satisfacción por la hospitalidad recibida en Perú. “Es todo un orgullo y un honor poder participar en este desfile en un día tan importante para Perú”, expresó uno de los cadetes de la Academia General del Aire.

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El capitán Pedro Huarte resaltó que la experiencia ha sido “muy agradable” y que el equipo disfrutó de la hospitalidad del país. “Hemos disfrutado estos días de la hospitalidad del Perú y nosotros siempre dispuestos a volver”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de participar en futuras ediciones del evento si vuelven a ser invitados.

La presencia de la delegación militar de España en la parada militar peruana se suma a la de otros países, en un contexto de intercambio y reconocimiento a la diversidad de tradiciones.

El capitán Pedro Huarte y su equipo llamaron la atención en Lima con sus uniformes de gala y se mostraron agradecidos por la hospitalidad recibida en las Fiestas Patrias.