Cienciano y el millonario monto que ganó tras histórica clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

¿Cuánto ganó Cienciano tras histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026?

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La noche en el estadio Inca Garcilaso de la Vega dejó a Cienciano como protagonista de una de las jornadas más contundentes de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto peruano selló su histórico pase a octavos de final tras un triunfo por 4-0 frente a Lanús, resultado que revirtió el marcador global y definió la eliminación del equipo argentino.

El equipo cusqueño llegaba con la presión de remontar un 0-2 acumulado en la serie. Desde el primer minuto, mostró determinación ofensiva y generó peligro constante sobre el arco rival. La defensa mantuvo el orden y el arquero respondió en los momentos clave, cuando la escuadra argetina buscaba descontar.

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¿Cuánto ganó Cienciano por histórico pase a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Cienciano no solo logró el reconomiento internacional tras su histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, también ganó un millonario premio económico. La remontada ante Lanús le otorgó a los cusqueños 600 mil dólares (2 millones 033 mil 448.60 soles), monto que la Conmebol determinó para los equipos que aseguren su pase a la instancia decisiva.

El ‘Papá’ se convirtió en el único equipo peruano que se mantiene en el torneo internacional. Sporting Cristal quedó eliminado luego de perder por 1-0 con RB Bragantino en Brasil.

Cienciano clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Rival de Cienciano en octavos de final de la Copa Sudamericana

La clasificación de Cienciano a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana 2026 abre un nuevo desafío: el conjunto cusqueño deberá enfrentar a Botafogo, un equipo brasileño reconocido por la dimensión de su plantilla y su ambición en el torneo continental.

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Se prevé que el primer encuentro de la serie se dispute el miércoles 12 de agosto a las 17:00 horas en Perú, teniendo como escenario el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Aunque la programación oficial por parte de la Conmebol aún no ha sido publicada, la fecha ya circula entre los medios deportivos.

El cruce entre el ‘papá’ y el ‘fogao’ será la primera vez que ambos equipos se encuentren en una competencia oficial, lo que añade un matiz especial a la eliminatoria. No obstante, el cuadro peruano cuenta con experiencia frente a rivales brasileños: ya ha disputado diez partidos ante equipos de ese país en torneos organizados por la Conmebol.

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Cienciano se enfrentará a Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Créditos: Conmebol.

Así fue el triunfazo de Cienciano frente Lanús en Cusco

La noche en Cusco tuvo a Cienciano como protagonista absoluto, logrando una goleada por 4-0 sobre Lanús que le permitió avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los de Horacio Melgarejo asumieron el control desde el inicio y apenas a los siete minutos, Carlos Garcés abrió el marcador para encender la ilusión local. La presión continuó durante la primera mitad, hasta que a los 40 minutos, Alejandro Hohberg amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área, tras asistencia de Garcés.

El cierre del primer tiempo fue determinante: un pase largo de Marcos Martinich habilitó a Cristian Souza, quien centró para que Garcés, de cabeza, anotara el 3-0 y diera vuelta la serie. En la segunda parte, Lanús intentó responder con variantes ofensivas, pero el orden defensivo de Cienciano y las respuestas de su arquero mantuvieron la portería invicta.

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El golpe final llegó en tiempo añadido, cuando un contragolpe encabezado por Souza culminó en el segundo gol de Hohberg, sellando el 4-0. Así, Cienciano revirtió la serie y clasificó con autoridad, mostrando solidez colectiva y eficacia en los momentos clave del duelo.

Análisis de la dolorosa caída de Lanús en la Copa Sudamericana. El equipo 'Granate' no pudo superar las condiciones de la altura en Cusco y fue goleado 4-0 por Cienciano, quedando eliminado del torneo | ESPN

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