Fiestas Patrias Perú 2026 EN VIVO: minuto a minuto de las actividades oficiales HOY 28 de julio

Hoy, martes 28 de julio, se conmemoran las Fiestas Patrias con la celebración de la declaratoria de independencia. En esta ocasión, la fecha coincide con la asunción de mando de la presidenta electa de la República, Keiko Fujimori, quien asume el cargo tras su cuarta postulación.
Desde las primeras horas del día, la mandataria acudirá a Palacio de Gobierno para participar en actos protocolares. Luego, se trasladará al Congreso de la República, donde prestará juramento y recibirá la banda presidencial.
A continuación, conoce las actividades programadas para este 28 de julio por Fiestas Patrias y cómo será el recorrido de las autoridades de manera preliminar.
Encuentro en Palacio con mandatarios
Tras finalizar su mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori se trasladará del Congreso de la República al Palacio de Gobierno. Allí, recibirá los honores de Estado y, después, dará la bienvenida oficial a los jefes de Estado y de Gobierno que asistieron a la ceremonia de toma de mando, en el hall de entrada de la residencia presidencial.
Mensaje a la Nación
Una vez concluida la ceremonia central y recibida la banda presidencial, la presidenta Keiko Fujimori dirigirá su primer mensaje a la Nación desde el hemiciclo del Congreso. Esto podría comenzar desde las 12:30 p.m.
Este discurso representa el inicio oficial de su mandato y es el espacio en el que la nueva jefa de Estado podrá presentar las principales líneas de su gobierno, así como sus propuestas y prioridades para el país.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado cuánto tiempo durará la intervención, pero de manera preliminar, Infobae Perú conoció que será entre una hora a hora y media. Cabe recordar que en ocasiones anteriores, como en el caso de Dina Boluarte, el mensaje presidencial se extendió por varias horas, llegando incluso a durar hasta cinco horas.
Invitación del Congreso a la presidenta electa
Se tiene previsto que la presidenta electa llegue al Congreso alrededor de las 12:00 p.m. después de que una una delegación oficial de congresistas, conocida como la Comisión de Anuncio, llegará al Palacio de Torre Tagle para invitarla formalmente.
Esta comitiva cumple con el protocolo establecido para la investidura presidencial y marca el inicio del traslado hacia la sede del Legislativo.
Es así como partirá rumbo al Congreso acompañada por los integrantes de esta comisión. Paralelamente, los jefes de Estado y dignatarios internacionales se dirigirán al hemiciclo para asistir a la ceremonia central, donde se realizará la juramentación y la imposición de la banda presidencial.
Palacio de Gobierno
Alrededor de las 9:00 a.m., Fujimori regresará a Palacio de Gobierno para recibir las condecoraciones correspondientes. Asimismo, tendrá un encuentro con otros mandatarios y diplomáticos de otros países, quienes desde hace días arribaron en el Perú.
La Misa y Te Deum
La primera actividad es la Misa solemne y Te Deum por Fiestas Patrias se realizará el 28 de julio a las 8:00 a. m. en la Basílica Catedral de Lima. Este acto litúrgico, presidido por el Arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, reúne a las máximas autoridades del país como parte de la conmemoración oficial del aniversario de la independencia.
En esta ocasión, asistirán congresistas (diputados y senadores) y representantes del poder Judicial. La ceremonia contará con transmisión en vivo a través de TVPerú.