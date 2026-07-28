Perú
GoogleAgregar Infobae en Google

Fiestas Patrias Perú 2026 EN VIVO: minuto a minuto de las actividades oficiales HOY 28 de julio

Desde las primeras horas del día, la presidenta electa participará en una serie de actividades oficiales previas a la recepción de la banda presidencial y a la presentación de su primer mensaje a la Nación

Guardar
Mensaje a la Nación: primeras palabras de Keiko Fujimori como jefa de Estado| Foto: Andina (Editado por Gemini IA)
Mensaje a la Nación: primeras palabras de Keiko Fujimori como jefa de Estado| Foto: Andina (Editado por Gemini IA)

Hoy, martes 28 de julio, se conmemoran las Fiestas Patrias con la celebración de la declaratoria de independencia. En esta ocasión, la fecha coincide con la asunción de mando de la presidenta electa de la República, Keiko Fujimori, quien asume el cargo tras su cuarta postulación.

Desde las primeras horas del día, la mandataria acudirá a Palacio de Gobierno para participar en actos protocolares. Luego, se trasladará al Congreso de la República, donde prestará juramento y recibirá la banda presidencial.

A continuación, conoce las actividades programadas para este 28 de julio por Fiestas Patrias y cómo será el recorrido de las autoridades de manera preliminar.

08:56 hsHoy

Encuentro en Palacio con mandatarios

Tras finalizar su mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori se trasladará del Congreso de la República al Palacio de Gobierno. Allí, recibirá los honores de Estado y, después, dará la bienvenida oficial a los jefes de Estado y de Gobierno que asistieron a la ceremonia de toma de mando, en el hall de entrada de la residencia presidencial.

Imagen 4AVQKP6RFRAZJLBERGJQY5R2IA
08:56 hsHoy

Mensaje a la Nación

Una vez concluida la ceremonia central y recibida la banda presidencial, la presidenta Keiko Fujimori dirigirá su primer mensaje a la Nación desde el hemiciclo del Congreso. Esto podría comenzar desde las 12:30 p.m.

Este discurso representa el inicio oficial de su mandato y es el espacio en el que la nueva jefa de Estado podrá presentar las principales líneas de su gobierno, así como sus propuestas y prioridades para el país.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado cuánto tiempo durará la intervención, pero de manera preliminar, Infobae Perú conoció que será entre una hora a hora y media. Cabe recordar que en ocasiones anteriores, como en el caso de Dina Boluarte, el mensaje presidencial se extendió por varias horas, llegando incluso a durar hasta cinco horas.

08:56 hsHoy

Invitación del Congreso a la presidenta electa

Se tiene previsto que la presidenta electa llegue al Congreso alrededor de las 12:00 p.m. después de que una una delegación oficial de congresistas, conocida como la Comisión de Anuncio, llegará al Palacio de Torre Tagle para invitarla formalmente.

Esta comitiva cumple con el protocolo establecido para la investidura presidencial y marca el inicio del traslado hacia la sede del Legislativo.

Es así como partirá rumbo al Congreso acompañada por los integrantes de esta comisión. Paralelamente, los jefes de Estado y dignatarios internacionales se dirigirán al hemiciclo para asistir a la ceremonia central, donde se realizará la juramentación y la imposición de la banda presidencial.

El maestro bordador Dante Grados trabaja en la banda presidencial que está confeccionando para la presidenta electa Keiko Fujimori, en Lima (Perú), el viernes 24 de julio de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)
El maestro bordador Dante Grados trabaja en la banda presidencial que está confeccionando para la presidenta electa Keiko Fujimori, en Lima (Perú), el viernes 24 de julio de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)
08:56 hsHoy

Palacio de Gobierno

Alrededor de las 9:00 a.m., Fujimori regresará a Palacio de Gobierno para recibir las condecoraciones correspondientes. Asimismo, tendrá un encuentro con otros mandatarios y diplomáticos de otros países, quienes desde hace días arribaron en el Perú.

08:56 hsHoy

La Misa y Te Deum

La primera actividad es la Misa solemne y Te Deum por Fiestas Patrias se realizará el 28 de julio a las 8:00 a. m. en la Basílica Catedral de Lima. Este acto litúrgico, presidido por el Arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, reúne a las máximas autoridades del país como parte de la conmemoración oficial del aniversario de la independencia.

Fiestas Patrias: detalles de la agenda y actividades oficiales del 28 de julio
Fiestas Patrias: detalles de la agenda y actividades oficiales del 28 de julio| FOTO: TV Perú

En esta ocasión, asistirán congresistas (diputados y senadores) y representantes del poder Judicial. La ceremonia contará con transmisión en vivo a través de TVPerú.

Temas Relacionados

Fiestas Patrias 2026peru-politicaKeiko FujimoriCongreso de la RepúblicaMensaje a la NaciónGobierno 2026Gobierno del PerúTe Deum

Últimas noticias

Bruno Pinasco revela la condición que puso a américa TV para cerrar ‘Cinescape’: ¿Qué dijo?

El conductor explicó que el cierre del espacio fue una decisión tomada de mutuo acuerdo con América Televisión y aclaró que nunca estuvo relacionada con una baja de audiencia

Bruno Pinasco revela la condición que puso a américa TV para cerrar ‘Cinescape’: ¿Qué dijo?

Mario Hart recuerda su romance con Alejandra Baigorria y revela lo que pasó tras la separación: “Había indicios de que no había cerrado”

El piloto recordó una etapa muy comentada de su historia con la empresaria y contó que ciertas apariciones televisivas le hicieron pensar que ella aún seguía procesando el final del romance

Mario Hart recuerda su romance con Alejandra Baigorria y revela lo que pasó tras la separación: “Había indicios de que no había cerrado”

Cati Caballero impidió que Magaly Medina emitiera su cámara escondida: “Iba a ser conductora de un programa como María Pía”

Damián Ode y El Toyo contaron en una entrevista que aquella broma nunca llegó a la pantalla porque la figura televisiva no dio permiso, una regla que el equipo respetó siempre

Cati Caballero impidió que Magaly Medina emitiera su cámara escondida: “Iba a ser conductora de un programa como María Pía”

Xoana González cuenta cómo ‘La Chocolatita’ la apoyó en uno de los momentos más difíciles de su vida y pide justicia: “Un ser de luz”

En un pódcast con Giany Cossio, la modelo argentina contó que la influencer la acompañó cuando su madre estaba delicada de salud, un apoyo que ahora resignifica su duelo por el crimen

Xoana González cuenta cómo ‘La Chocolatita’ la apoyó en uno de los momentos más difíciles de su vida y pide justicia: “Un ser de luz”

Mario Hart opina sobre el cambio de vida de Olinda Castañeda tras admitir infidelidad con ella: “Me parece perfecto”

En su pódcast con Shirley Arica, el piloto negó que hubiera un romance con la exmodelo y dijo que ve con buenos ojos la etapa espiritual que ella muestra desde hace un tiempo

Mario Hart opina sobre el cambio de vida de Olinda Castañeda tras admitir infidelidad con ella: “Me parece perfecto”

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo los algoritmos de las redes sociales pueden reforzar rasgos narcisistas, según un estudio

Cómo los algoritmos de las redes sociales pueden reforzar rasgos narcisistas, según un estudio

Cuáles fueron los productos que los argentinos dejaron de comprar en el supermercado

Carlota: la superproducción histórica que prepara HBO Max

Cómo manejar en el hielo y la nieve: técnicas y precauciones para usar el auto en la montaña en vacaciones de invierno

Nubes, vientos y niebla en los principales accesos a CABA: qué pasará con las temperaturas en la última semana de julio

INFOBAE AMÉRICA

Un tornado golpeó el noreste de Wisconsin y dejó a más de 30.000 personas sin luz

Un tornado golpeó el noreste de Wisconsin y dejó a más de 30.000 personas sin luz

Caso cerrado tras cuatro décadas: identifican los restos que kayakistas encontraron en Florida como los de una mujer desaparecida en 1985

Carlota: la superproducción histórica que prepara HBO Max

Carrie renace en Prime Video: el clásico de Stephen King se convierte en serie

El actor de ‘El señor de los anillos’ que tuvo que vender su casa durante el rodaje por lo poco que le pagaban: “Negocié una cantidad muy pequeña en la trilogía”

DEPORTES

“Esto no tiene nada que ver con el fútbol”: la feroz crítica de Rudi Völler a Argentina que generó aplausos en un congreso en Alemania

“Esto no tiene nada que ver con el fútbol”: la feroz crítica de Rudi Völler a Argentina que generó aplausos en un congreso en Alemania

Susto en Inglaterra: perdió el equilibrio y se desvaneció tras intentar levantar más de 170 kilos en una competencia de halterofilia

Sueño fijo, recuperación activa y doble sesión diaria: la fórmula de Cristiano Ronaldo para permanecer en la élite del fútbol mundial

Medía 1,47 e hizo 250 goles: la increíble historia de Bimbinha, el futbolista profesional más bajo de la historia

Los números más curiosos del Mundial 2026 y los 14 récords que se batieron: de la cantidad de panchos vendidos a los 4 hitos de Messi