Fiestas Patrias Perú 2026 EN VIVO: minuto a minuto de las actividades oficiales HOY 28 de julio

Mensaje a la Nación: primeras palabras de Keiko Fujimori como jefa de Estado| Foto: Andina (Editado por Gemini IA)

Hoy, martes 28 de julio, se conmemoran las Fiestas Patrias con la celebración de la declaratoria de independencia. En esta ocasión, la fecha coincide con la asunción de mando de la presidenta electa de la República, Keiko Fujimori, quien asume el cargo tras su cuarta postulación.

Desde las primeras horas del día, la mandataria acudirá a Palacio de Gobierno para participar en actos protocolares. Luego, se trasladará al Congreso de la República, donde prestará juramento y recibirá la banda presidencial.

A continuación, conoce las actividades programadas para este 28 de julio por Fiestas Patrias y cómo será el recorrido de las autoridades de manera preliminar.