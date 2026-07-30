Incendio en Ate: Dueños denuncian posible acción de extorsionadores para provocar el siniestro

Mataron a perritos antes de incendiar local en Ate. Panamericana TV

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Un incendio consumió un depósito de madera en Ate durante la madrugada de este jueves, y los propietarios denunciaron que el fuego fue provocado por delincuentes que los extorsionan.

Según el Cuerpo de Bomberos, la emergencia se reportó minutos después de las 2:00 a.m. del 30 de julio y movilizó a diez unidades hasta el Parque Industrial Pariachi, entre los kilómetros 14 y 15 de la Carretera Central.

Según el brigadier Pablo García de la Comandancia Departamental Lima Este, en conversación con RPP, el siniestro afectó un área aproximada de 500 metros cuadrados y que el fuego ya estaba confinado, aunque hasta ese momento quedaban varias horas de trabajo para extinguirlo por completo.

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En total, son 21 bomberos quienes están presentes en el lugar del siniestro intentando controlar las llamas, mientras coordina con la Municipalidad de Ate, Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para conseguir la maquinaria que se necesita para remover escombros y facilitar la extinción del fuego.

Incendio en Ate: Dueños de depósito de madera acusan que fue provocado por criminales

Incendio habría sido provocado

Los dueños del almacén siniestrado afirmaron que una banda criminal identificada como "La Organización del Cono Este" que ya los había amenazado previamente y exige pagos extorsivos de hasta 30 mil soles.

“Tenemos denuncias y esto ha sido provocado por ellos, porque no les pagamos. Nos piden 20 mil, 30 mil (soles). ¿Quién le va a dar? Nosotros no tenemos, somos gente que trabaja“, dijo al medio radial uno de los afectados.

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La Policía Nacional realizará las diligencias para determinar el origen del incendio una vez que los bomberos concluyan sus labores en la zona. Según fuentes del municipio de Ate, el depósito operaba de forma clandestina.

Bomberos piden apoyo de cisternas

Según el brigadier García, el trabajo de los bomberos es por dos frentes, tanto por el lado del río Rímac como por la Carretera Central, para impedir que las llamas alcanzaran otros ambientes del predio.

Bomberos piden apoyo de cisternas para controlar incendio en Ate . (Foto: TV Perú)

Además, el representante de los bomberos afirmó que un problema crucial para atender la emergencia es el desabastecimiento de agua en la zona, por lo que solicitó el apoyo de cisternas. “Necesitamos abastecimiento continuo de agua para culminar las labores de extinción. Ya se ha coordinado el envío de cisternas y estamos a la espera de su llegada”, afirmó.

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¿Qué hacer en caso de incendios?

Conservar la calma y evacuar por rutas seguras , sin intentar recuperar objetos personales ni regresar al foco del incendio, según la Compañía de Bomberos del Perú (CBP) .

Desplazarse agachado para evitar inhalar humo , pues los gases tóxicos se concentran en la parte alta, advierte La República .

Contactar de inmediato a la Central de Emergencias 116 y cerrar puertas al salir para ralentizar la propagación del fuego, tal como subraya la CBP .

No utilizar ascensores y dirigirse a un punto de encuentro fuera del inmueble , siguiendo la recomendación de la Defensa Civil para facilitar el recuento de personas y evitar riesgos adicionales.

En caso de quemaduras, enfriar la zona con agua limpia y buscar atención médica, mientras que si la ropa se prende fuego, debe detenerse, tirarse al suelo y rodar, según el Ministerio de Salud de Perú.