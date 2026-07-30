Tragedia en Huancayo: profesor universitario fallece atrapado bajo una camioneta que iba a gran velocidad

Cámaras de seguridad registraron la velocidad con la que circulaba la jeep antes del violento accidente ocurrido en la avenida San Carlos (Créditos: Latina)

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Un violento accidente de tránsito conmocionó a los vecinos de la avenida San Carlos, en Huancayo, luego de que una camioneta todoterreno impactara contra una vivienda y causara la muerte de un docente universitario que realizaba actividad física en la zona. El hecho ocurrió cerca de las 6:30 a. m. en la cuadra 14 de esta vía, donde cámaras de seguridad registraron la velocidad con la que se desplazaba el vehículo antes del impacto.

Las imágenes captadas por los dispositivos de vigilancia muestran cómo la jeep avanzaba a gran velocidad y, tras perder el control, terminó estrellándose contra el inmueble. La fuerza del choque provocó que la unidad ingresara hasta parte de la vivienda y dejara graves daños materiales en la estructura.

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Producto de la colisión, Hubert Robles Ortega, de 61 años, quedó atrapado debajo del vehículo y perdió la vida en el lugar. El fallecido era profesor de Educación Física en la Universidad Nacional del Centro del Perú y, según testigos, realizaba su habitual recorrido cuando fue alcanzado por la camioneta que circulaba por la avenida.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que la jeep circulaba a gran velocidad y terminó chocando contra una vivienda en la avenida San Carlos - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

De acuerdo con información de Latina Televisión, el fuerte impacto también afectó la vivienda de Soledad Bastidas Coras, propietaria del inmueble, quien se encontraba descansando al momento del accidente. La mujer relató que logró sobrevivir debido a que un ropero amortiguó parte del golpe provocado por la camioneta, que ingresó hasta una de las habitaciones de la casa.

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Tras la emergencia, representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias exactas del siniestro. La fiscal Hellen Bartolo confirmó que se ejecutaban las actuaciones necesarias para recopilar evidencias y esclarecer responsabilidades.

La tragedia generó indignación entre los moradores de la zona, quienes cuestionaron la actitud de los ocupantes del vehículo y de sus familiares, debido a que, según testigos, intentaron retirarlos del lugar tras el accidente. Algunos vecinos exigieron que se cumplieran los procedimientos establecidos por las autoridades ante la presencia de una persona fallecida.

La Fiscalía inició diligencias para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades por los presuntos delitos de homicidio culposo y peligro común - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la camioneta era conducida por Luciana Nicole Orizano Calderón, de 22 años, quien habría estado acompañada por Rafael Alvarado Sánchez. Ambos fueron señalados por encontrarse en presunto estado de ebriedad al momento del choque.

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El examen de dosaje etílico practicado a la conductora arrojó 1.93 gramos de alcohol por litro de sangre, resultado que será incorporado a la investigación fiscal para establecer las responsabilidades penales del caso.

Orizano Calderón quedó detenida de manera preliminar en la comisaría de El Tambo por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo. Además, es investigada por el presunto delito contra la seguridad pública, bajo la modalidad de peligro común.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y colegas de Hubert Robles Ortega solicitaron que el caso sea esclarecido y que se determinen las responsabilidades correspondientes. En tanto, los vecinos de la avenida San Carlos pidieron mayor control en la zona para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

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