¿Quién es la ‘China Yessenia’': la presunta extorsionadora de mototaxis en Gamarra que estaría detrás de la tragedia de La Victoria

Un voraz incendio en el distrito de La Victoria cobró la vida de 10 personas, incluyendo a 5 menores. Las autoridades señalan a Yessenia Ureta Vargas, alias la "China Yessenia", como la presunta autora intelectual del crimen, que estaría vinculado a mafias de extorsión por el control de mototaxis en Gamarra.| ATV

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La madrugada en la que un incendio consumió varias viviendas en La Victoria, dejando diez personas muertas de una sola familia, entre ellas cinco menores de edad, destapó la existencia de un conflicto violento por el control del servicio informal de mototaxis eléctricas en el emporio de Gamarra. Según el reportaje de Cuarto Poder, la Policía Nacional del Perú sigue la pista de Yessenia Ureta Vargas, conocida como la ‘China Yessenia’, señalada como autora intelectual de la tragedia.

La expansión del negocio informal de motos eléctricas en Gamarra ha provocado una escalada de extorsiones y ajustes de cuentas entre agrupaciones rivales. Este nombre emerge como figura central. Las autoridades la vinculan con el cobro de cupos y amenazas a conductores de mototaxis.

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Una testigo, bajo anonimato, relató que “Yessenia es la que ha mandado a hacer esto”, refiriéndose al incendio que desencadenó la muerte de la familia Vílchez. La investigación policial apunta a que el ataque habría sido motivado por la negativa de una de las víctimas a someterse a las extorsiones.

Extorsión, violencia y miedo, el perfil de la China Yesenia en el caso de La Victoria | Foto: Cuarto Poder/Andina (Luis Iparraguirre)

“Le cobraban extorsión, pero como nunca vivía acá, dejaba su moto nomás”, contó otra persona cercana al caso.

¿Quién es la ‘China Yessenia’?

El emporio textil de Gamarra, en el distrito de La Victoria, se ha convertido en terreno de enfrentamientos entre agrupaciones de mototaxistas. De acuerdo con el coronel Juan Carlos Montúfar, de la División de Investigación de Robos de la Dirección de Investigación Criminal, la pugna responde a la búsqueda de control hegemónico sobre las rutas y el cobro de extorsiones en zonas estratégicas.

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Es así como se da la aparición de facciones rivales, como los llamados “Vikingos de Gamarra” y “La Cachina de Cercado”, que compiten por los corredores más rentables. El conflicto se agravó tras una serie de peleas callejeras, derivando en represalias violentas como la que terminó en el incendio mortal.

Un memorial con fotografías, flores y velas honra a las diez víctimas del incendio de La Victoria. (Agencia Andina / Ricardo Cuba)

La policía vincula a la ‘China Yessenia’ con ataques previos a motos eléctricas de facciones rivales. Asimismo, en una anterior intervención, un detenido de otro ataque hacía referencia a este nombre como una las personas que mandó a realizar este ataque.

“La China Yesenia, junto a su marido Pimpollo, me dieron un explosivo para colocarlo afuera de un local junto con un papel”, declara un acusado de otro caso.

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Las grabaciones de cámaras de seguridad muestran la planificación y ejecución del atentado en el pasaje Pisagua, donde motociclistas merodearon la zona antes de prender fuego a las viviendas. De esta manera, la mujer logró apropiarse de la zona y cada vez que alguien intervenga o desee trabajar de manera informal, tendría que pagar cupo.

Una persona enciende velas frente a los retratos de las diez víctimas del incendio ocurrido en La Victoria, en un acto de homenaje. (Agencia Andina / Ricardo Cuba)

El negocio de las mototaxis eléctricas opera en la informalidad total: no cuentan con SOAT, placas ni autorización municipal. A pesar de ello, sus operaciones no paran.

Las autoridades han detenido a la hermana y a la pareja de Yessenia Ureta, mientras continúan las diligencias para ubicarla. En la zona, el temor persiste entre los conductores y vecinos, quienes prefieren mantenerse en el anonimato por miedo a sufrir represalias.

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Oficiales y civiles observan una calle con vehículos calcinados y escombros, acordonada tras un incendio en La Victoria. (Andina)