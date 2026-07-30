Gol y doblete de Carlos Garcés en Cienciano vs Lanús por partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

¡Momento de pura emoción en la CONMEBOL Sudamericana! Carlos Garcés se eleva y con un cabezazo imparable anota el 3-0 para Cienciano contra Lanús, dándole la vuelta a la eliminatoria y desatando la euforia en el estadio.

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Carlos Garcés ha puesto en pie al estadio Inca Garcilaso de la Vega con una exhibición goleadora. Suyo ha sido el doblete que ha dejado en la lona a Lanús, en la revancha de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026, con un esperanzador 3-0.

Entrando al tiempo de descuento, el experimentado delantero ecuatoriano materializó el sueño de la remontada del Cienciano con una espléndida definición de cabeza con la que, además, configuró su doblete en una noche inolvidable.

De los pies de Cristian Souza, acaso su mejor socio en el desquite de los playoffs de la Sudamericana, brotó un fabuloso centro desde el costado derecho que acabó en el corazón del área. En ese lugar, precisamente, apareció con fuerza Carlos Garcés para meterse una ‘palomita’ que derivó en la goleada parcial.

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Ni siquiera la presencia de los dos centrales de Lanús impidió que el ‘9′ de Cienciano saldara su siguiente gol de la jornada, el cual fue celebrado con mucha emoción. Lejos de festejarlo con sus compañeros, el norteño saltó la valla publicitaria y se colgó de las jaulas de una de las tribunas para abroquelarse con los simpatizantes.

Actuación demoledora

A pesar de que Cienciano había entrado a una dinámica negativa, tanto el plantel como el cuerpo técnico se alejaron de ese panorama para mimetizarse por un objetivo en común: remontar la llave contra Lanús, vigente monarca de la Copa Sudamericana.

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El trámite en Cusco empezó con una ligera incomodidad, porque el primer aviso fue de la visita por intermedio de un tiro de Ramiro Carrera que exigió abajo a Ítalo Espinoza. Sin embargo, en la siguiente acción llegó la contestación del ‘papá’ con un gol de Carlos Garcés.

A partir de entonces, Cienciano se hizo dueño absoluto del control del esférico y de las acciones del envite. Los centros fueron el principal problema al igual que los lanzamientos de media distancia como los realizados por Gerson Barreto y Alejandro Hohberg. Precisamente, el último en mención logró su cometido y amplió la diferencia.

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Lo que prosiguió fue la consumación de la ruina de Lanús. A los 45′ minutos llegó el golpe de gracia del elenco cusqueño a través de un testarazo de Garcés, quien acabó convirtiéndose en el MVP del juego por su doblete heroico.