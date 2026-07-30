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Gol de Carlos Garcés para el 1-0 en Cienciano vs Lanús por partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

El artillero ecuatoriano recorta diferencia en el marcador global contra el ‘granate’. Estuvo atento en el área para atacar un centro de Cristian Souza nada más iniciado el lance

Carlos Garcés desata la euforia en el estadio al anotar el 1-0 para Cienciano. El delantero conecta un centro desde la izquierda y celebra de rodillas en un partido clave de la Copa Sudamericana. | ESPN
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Carlos Garcés mantiene vivo el sueño del pase a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El goleador ecuatoriano, que dicho sea de paso es uno de los artilleros con mayor efectividad del Cienciano en la era moderna, lanzó a los suyos a la ventaja parcial contra Lanús, por el desquite de los dieciseisavos de final.

Con mucha actitud, el elenco imperial salió volcado al ataque —motivado por el apoyo de su público en las graderías del estadio Inca Garcilaso de la Vega— y a primeras de cambio halló el tanto goleador de la noche con el que impuso autoridad en casa contra el ‘granate’.

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Derrochando carácter y denuedo, Cristian Souza se sacó de encima a sus marcadores, avanzó hacia adelante y mandó un servicio al área. Allí apareció Carlos Garcés para, ligeramente, agacharse a media altura e intentar conectar de cabeza al balón.

Sin embargo, el ecuatoriano falló en su habitual ejercicio, aunque contó con fortuna: la pelota impactó en su rodilla y acabó cruzando la línea de meta. Eso sí, la anotación de los locales no hubiese sido posible sin el error de Tomás Guidara, quien realizó un mal cálculo a la hora del cierre.

Imparable Garcés

No hay quien frene a Carlos Garcés. Vestido con el atuendo de Cienciano es un goleador irrefutable. En cualquier escenario, el ecuatoriano suele hacerse presente bajo la modalidad que sea. De ahí que sea considerado uno de los baluartes de una institución acostumbrada a luchar entre zona noble y alta en Perú.

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Su aventura con el ‘papá’ inició en el 2023. Aunque llegó de un preocupante periodo casi nulo de la Liga Pro (ECU), pronto recuperó su conciencia anotadora, la cual dejó sorprendido a más de uno, porque con 16 goles se presentó en su primera experiencia en la Liga 1.

Al año siguiente, el promedio goleador de Garcés aumentó a las 19 dianas en el campeonato peruano, lo que hizo que los clubes grandes del medio local posaran sus ojos en el ‘killer’ norteño, aunque este desestimó cualquier canto de sirena para priorizar a Cienciano.

Era simple: con el cuadro imperial se sentía cómodo, querido y respetado. Su figura, además, cobró otra dimensión al ser considerado como un ídolo para grandes y pequeños. Ese cariño hizo que no solo se mantuviese en el plantel, también que siguiera en su vocación goleadora, sobre todo en Copas Sudamericana.

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