Golazo de media distancia de Alejandro Hohberg para el 2-0 en Cienciano vs Lanús por partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

En un partido clave por la CONMEBOL Sudamericana, Alejandro Hohberg anota el segundo gol para Cienciano con un zapatazo de media distancia. La celebración del jugador y sus compañeros refleja la importancia del tanto que igualaba el marcador global 2-2.

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Alejandro Hohberg ha logrado nivelar la balanza de Cienciano. Con la especialidad de la casa —lanzamiento desde afuera del área— ha establecido la igualada general de la llave contra Lanús al tiempo que ha firmado el 2-0 en el desquite de la Copa Sudamericana 2026, celebrado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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