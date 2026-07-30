Golazo de media distancia de Alejandro Hohberg para el 2-0 en Cienciano vs Lanús por partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

Alejandro Hohberg ha logrado nivelar la balanza de Cienciano. Con la especialidad de la casa —lanzamiento desde afuera del área— ha establecido la igualada general de la llave contra Lanús al tiempo que ha firmado el 2-0 en el desquite de la Copa Sudamericana 2026, celebrado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
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