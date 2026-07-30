Gol y doblete de Alejandro Hohberg en Cienciano vs Lanús por partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

Alejandro Hohberg le propinó el tiro de gracia a Lanús en el tiempo añadido del encuentro. El rival se había entregado después de un arrebato de rebeldía sobre los últimos compases de la revancha de la Copa Sudamericana 2026. Sin fuerzas para protegerse, cedió ante la jerarquía del volante peruano.
A los 90′+5, una pelota cruzada hacia Carlos Garcés hacía presagiar lo peor para el ‘granate’. Fue la salida desesperada de Nahuel Losada que activó la astucia del ecuatoriano, quien renunció a cualquier ataque personal para cederle el protagonismo a ‘Ale’, quien se hallaba en una posición favorable.
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Ubicado en la frontera del área, sin oposición firme y con la portería libre, Hohberg no lo pensó dos veces: controló la pelota y sacó a relucir su clase: lanzamiento potente y esquinado con el que infló la red y, de paso, su cuenta personal al anotarse un doblete en Sudamericana.
Con esa diana, que hizo explotar de júbilo al comando técnico y generó un éxtasis generalizado en la banca de suplentes, Cienciano selló un 4-0 en la revancha y por consiguiente un 4-2 en la llave general con el que se ha garantizado su clasificación a los octavos de final.
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Imbatible en Cusco
Desde que arrancó la Copa Sudamericana 2026, el elenco ‘imperial’ ha dejado una imagen imponente como local en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. En su primer partido, correspondiente al Grupo B, se impuso a la Academia Puerto Cabello con goles de Carlos Garcés y Alejandro Hohberg.
A continuación, Cienciano hizo respetar su escenario contra Atlético Mineiro. Si bien el oponente se plantó muy bien e intentó jugarle de igual a igual, falló en una acción clave que derivó en la anotación de Neri Bandiera, la única del compromiso.
Hubo, eso sí, un amago de revés al cierre de la serie cuando el ‘papá’ calibró el nivel de Juventud La Piedras. Un gol inicial de Kevin Becerra infló la confianza de los suyos y ello ocasionó que el rival se rebelara e igualara la contienda, aunque finalmente no logró revertir el resultado final.
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