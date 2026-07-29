Universitario hizo oficial el fichaje de Piero Quispe para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026: “La vuelta más esperada”

Universitario de Deportes ha anunciado a Piero Quispe como su quinto refuerzo para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: X Universitario.

Guardar

Universitario de Deportes confirmó el regreso de uno de los futbolistas más queridos por su hinchada. Piero Quispe fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del cuadro ‘crema' para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, concretando así una operación que en los últimos días ya era un secreto a voces. El mediocampista de 24 años vuelve a Ate después de dos años y medio en el extranjero y firmó contrato hasta diciembre del 2027.

La institución ‘merengue’ hizo el anuncio a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje dirigido a los aficionados. “Un campeón que da la vuelta en U. Piero Quispe Córdova es nuevo refuerzo de Universitario de Deportes. La vuelta más esperada”, publicó el club junto a un video que rápidamente generó miles de reacciones entre los seguidores cremas.

PUBLICIDAD

El volante nacional ya se incorporó a los trabajos del primer equipo y cumplió su primer entrenamiento en Campo Mar bajo las órdenes del técnico Héctor Cúper. Su retorno representa una importante alternativa para el mediocampo de Universitario, que busca potenciar su plantel con el objetivo de conquistar el Torneo Clausura y mantener vivas sus aspiraciones de pelear por el título nacional a final de temporada.

Piero Quispe fue anunciado como nuevo futbolista de Universitario de Deportes. Crédito: X Universitario.

Quispe dejó la institución a finales del 2023, poco después de convertirse en una de las principales figuras del equipo que conquistó la histórica estrella 27 tras vencer a Alianza Lima. Su rendimiento en aquella campaña despertó el interés de clubes del extranjero y finalmente fue transferido a Pumas UNAM de México, donde emprendió el mayor desafío de su carrera.

PUBLICIDAD

Ahora regresa con mayor experiencia internacional y con la misión de aportar creatividad, dinámica y desequilibrio a un equipo que ha reforzado considerablemente su plantel para la segunda mitad del año. Su capacidad para jugar como volante interior o mediapunta ofrece nuevas variantes tácticas a Cúper, quien contará con más opciones para afrontar un Clausura en el que Universitario está obligado a ser protagonista.

Paso en falso en el extranjero

La aventura de Piero Quispe fuera del Perú no terminó de consolidarse como muchos esperaban. Aunque sus primeros meses en Pumas UNAM fueron prometedores y dejó destellos de su calidad, el volante nunca logró afianzarse como una pieza indiscutible dentro del conjunto universitario.

PUBLICIDAD

El volante peruano marcó el segundo de su equipo ante Querétaro e hizo tierna celebración. (TUDN)

Durante la temporada 2024 registró tres goles y dos asistencias, cifras que alimentaban la expectativa de una evolución constante. Sin embargo, en 2025 su producción disminuyó y cerró el año con apenas dos tantos y dos asistencias, números insuficientes para asegurar un lugar dentro del proyecto deportivo del club mexicano.

Ante ese panorama, la dirigencia de Pumas optó por cederlo al Sydney FC de Australia para que recuperara continuidad. En el fútbol australiano disputó 30 encuentros, convirtió dos goles y repartió cinco asistencias, mostrando una versión más participativa, aunque sin alcanzar el nivel que exhibió durante su etapa en Universitario.

PUBLICIDAD

Finalmente, el conjunto mexicano aceptó la propuesta presentada por la escuadra crema y permitió el regreso del mediocampista, quien vuelve al club donde alcanzó su mejor rendimiento y se convirtió en uno de los jugadores más determinantes del fútbol peruano.

Piero Quispe ha cerrado su capítulo en el club más tradicional de Australia. - Crédito: Sydney FC

Quinto refuerzo de la ‘U’

Con la incorporación de Piero Quispe, Universitario suma su quinto fichaje para el Torneo Clausura 2026. La dirigencia ‘crema’ ha decidido reforzar prácticamente todas las líneas del equipo tras una primera parte de la temporada en la que los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas.

Antes del regreso del volante, el club ya había oficializado las llegadas de Adrián Quiroz, Jordan Guivin, Juan Manuel Requena y Gianluca Lapadula, conformando uno de los mercados de pases más ambiciosos del campeonato. La intención es brindarle a Héctor Cúper un plantel más amplio y competitivo para pelear el Clausura, objetivo indispensable para forzar la disputa de los ‘play-offs’ por el título nacional.

PUBLICIDAD

La dirigencia merengue, además, no da por cerrado el mercado. La prioridad es incorporar un lateral izquierdo que compita por el puesto con César Inga y complete la plantilla de cara a un semestre decisivo.