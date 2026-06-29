Piero Quispe se desvincula de Pumas UNAM: rescisión de contrato que confirma su adiós de la institución mexicana

Piero Quispe se ha desvinculado de Pumas UNAM tras un periodo lleno de claroscuros. - Crédito: Difusión

Piero Quispe se ha desligado de Pumas UNAM. El acuerdo ha llegado después de que las partes involucradas decidieran el final a través de una rescisión de contrato. De tal manera que el seleccionado peruano ha dejado de pertenecer a la institución ‘auriazul’ toda vez que es libre de negociar con cualquier club, incluso Universitario de Deportes.

El volante de corte ofensivo fue una de la operaciones más estimulantes de los mexicanos a inicios del 2024. Su adecuado desempeño con Universitario, siendo uno de los puntuales modélicos que aportó para la consecución del título nacional del año anterior, despertó la atención en El Pedregal, en cuyas oficinas se convencieron de establecer una costosa negociación.

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Piero Quispe anotó dos dianas en el 2025. Crédito: Difusión

La fuerte cantidad económica presentada y el llamativo proyecto deportivo acabaron siendo elegidos por la ‘U’ al igual que por Quispe, quien veía cumplido el sueño de emigrar a un campeonato riguroso como el mexicano y dejarle un monto importante a las arcas del club de su vida.

Así las cosas, Piero Quispe llegó con la vitola de diferencial a un Pumas UNAM urgido de reinventarse en la Liga MX. Durante los primeros meses, el peruano fue de menos a más hasta fijarse entre los titulares y aparecer con goles puntuales. Sin embargo, su intermitencia impidió que lograse esa progresión añorada en la institución. Después de un breve paso por Sydney FC, bajo la fórmula de cesión, el jugador volvió, pero para resolver los seis meses restantes de su contrato y decir adiós a El Pedregal.

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La llegada de Quispe a los Sky Blues es tema informativo en las pantallas televisivas de Australia. | VIDEO: 10 News Sydney

Experiencia ganada

Con la aprobación del técnico Gustavo Lema, Piero Quispe arrancó su presencia como revulsivo en Pumas UNAM, pero en menos de un mes fue ganando terreno con la estructura principal y se hizo invariable en el aparato ofensivo, jugando ya sea como organizador o extremo.

Sobre la recta final del Torneo Clausura 2024, el peruano convirtió su primer gol en la Liga MX al finalizar una jugada con una definición excelente que derribó a Club León. En ese mismo escenario, los ‘felinos’ accedieron a la liguilla, pero acabaron eliminados en los cuartos de final luego de caer a manos de Cruz Azul.

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Piero Quispe durante una disputa con Cruz Azul. - Crédito: IMAGO 7

Para el Apertura 2024, Quispe repitió la tendencia de la pasada campaña, aunque posteriormente volvió a ser un inamovible. A nivel de estadísticas apenas creció con dos goles —uno de ellos al histórico América— y una asistencia.

Ya para el 2025, con Efraín Juárez a los mandos en el Torneo Clausura, Piero empezó a intercalar entre los titulares y suplentes, sumando un grueso de minutos. La situación, no obstante, varió drásticamente en el Torneo Apertura, donde fue ubicado indefinidamente como relevo, lo que lo empujó a buscar un nuevo destino temporal como el Sydney FC, con el que inició su final con Pumas UNAM.

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Es el segundo tanto del volante peruano en el campeonato mexicano. (Video: TUDN)