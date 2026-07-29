Grupo Terna participa en desfile por Fiestas Patrias y muestra sus disfraces para operativos

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En la antesala de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias, la Policía Nacional del Perú (PNP) volvió a captar la atención del público con la participación del Grupo Terna, cuyos agentes desfilaron caracterizados como personajes populares y figuras virales. Entre ellos destacó la mascota del Mundial 2026, además de otros disfraces utilizados habitualmente por esta unidad especializada para ejecutar operativos de inteligencia.

Durante una transmisión previa al inicio de la ceremonia en la avenida Brasil, el comandante Renzo Cipriani, vocero institucional de la PNP, explicó a Exitosa que estas representaciones forman parte de la estrategia empleada por el Grupo Terna para pasar inadvertido durante sus intervenciones. El oficial aprovechó la ocasión para saludar a la ciudadanía por el aniversario patrio y reafirmó el compromiso de la institución con la seguridad de la población.

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Cipriani detalló que el Escuadrón Verde está conformado por tres componentes: el escuadrón operativo, identificado por la boina verde; el escuadrón motorizado; y el Grupo Terna, creado en 2012 con la finalidad de enfrentar delitos que afectan cotidianamente a la ciudadanía, como robos, hurtos y otras modalidades de la delincuencia común.

Grupo Terna evalúa cada operativo para elegir el disfraz más adecuado y evitar que los investigados detecten la presencia de los agentes - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

El vocero señaló que los efectivos realizan labores de inteligencia operativa antes de cada intervención y evalúan el contexto para seleccionar el disfraz más adecuado. Según indicó, el objetivo es mezclarse con el entorno, evitar levantar sospechas y reunir información que facilite la captura de los presuntos responsables.

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Como ejemplo, recordó que, durante la reciente fiebre mundialista, agentes se caracterizaron como la mascota del torneo, conocida como el jaguar Sayu. Esa estrategia permitió ejecutar una intervención vinculada a la microcomercialización de drogas, al aprovechar la gran aceptación del personaje entre la población para desplazarse sin despertar sospechas.

El comandante también destacó que esta unidad ha utilizado en distintas oportunidades disfraces inspirados en personajes reconocidos por la ciudadanía, como el capibara, el Grinch durante las celebraciones navideñas y otras figuras populares. Estas caracterizaciones buscan facilitar el acercamiento a los objetivos sin alertar a quienes son investigados.

PNP revela que las caracterizaciones permiten a los agentes infiltrarse en determinados entornos - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Asimismo, precisó que las acciones desarrolladas por el Grupo Terna se realizan de manera coordinada con el Ministerio Público, especialmente en diligencias que incluyen allanamientos de inmuebles y otras operaciones orientadas a desarticular organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

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Mientras tanto, decenas de asistentes comenzaron a congregarse en la avenida Brasil para presenciar el tradicional desfile por Fiestas Patrias. En el lugar también se encontraban delegaciones de la Policía Nacional, el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, cuyos integrantes ultimaban detalles antes del inicio de la ceremonia.

¿A qué hora inicia el desfile militar hoy 29 de julio?

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar comenzará a las 10:00 de la mañana y se extenderá hasta aproximadamente la 1:00 de la tarde. No obstante, el Ministerio de Defensa (Mindef) informó que las restricciones vehiculares entrarán en vigor desde las primeras horas del día para garantizar el despliegue del operativo de seguridad y el traslado de las delegaciones que formarán parte de la ceremonia.

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Durante el desarrollo de la actividad, la avenida Brasil permanecerá totalmente cerrada al tránsito, al igual que varias vías de los distritos de Magdalena del Mar, Jesús María, Pueblo Libre, Breña y Cercado de Lima. Las medidas también abarcarán los alrededores del Campo de Marte y el óvalo Bolognesi.

Asimismo, el sector Defensa precisó que la circulación de vehículos será restringida en calles ubicadas hasta unos 100 metros de la avenida Brasil, con el objetivo de mantener despejadas las rutas destinadas a la evacuación de personas y a la atención de posibles emergencias durante el evento.

Frente a estas disposiciones, la Policía Nacional del Perú (PNP) recomendó a los conductores organizar sus desplazamientos con anticipación y utilizar rutas alternas para evitar la congestión. Entre las vías sugeridas se encuentran las avenidas Sucre, Tingo María, Salaverry, General Vivanco, Venezuela, Arica, Alfonso Ugarte, Guzmán Blanco, Del Ejército y José Faustino Sánchez Carrión.

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