Keiko Fujimori tuvo tierno gesto con un niño luego de juramentar como presidenta del Perú

Keiko Fujimori, con la banda presidencial, saluda a un niño con un gesto afectuoso frente a una puerta de madera, después de juramentar como presidenta del Perú.

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Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú el 28 de julio en el Congreso de la República. Tras prestar juramento, optó por recorrer caminando el trayecto desde la sede legislativa hasta el Palacio de Gobierno, donde inició sus labores como jefa suprema del Estado. Durante este recorrido, la mandataria protagonizó un gesto de cercanía con un niño, rompiendo el protocolo presidencial y generando un amplio eco en redes sociales.

El episodio ocurrió mientras la presidenta avanzaba por la avenida Abancay, saludando a simpatizantes que la aguardaban y le deseaban éxitos en el inicio de su gestión. En ese contexto, un niño alzó la voz para llamar su atención, logrando que la comitiva presidencial se detuviera. Fujimori se acercó al menor, lo saludó, se tomó fotografías y le dio un beso en la mejilla, en una muestra de proximidad con la ciudadanía.

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El gesto fue registrado por decenas de teléfonos móviles y rápidamente se difundió en diversas plataformas digitales. Usuarios compartieron imágenes y videos del momento, acompañados de mensajes positivos.

La presidenta de la República decidió caminar desde el Congreso hasta Palacio de Gobierno y no dudo en regalar un momento especial a un niño | TikTok

“Rompió el protocolo, me encantó su gesto”, expresaron algunos. Otros recordaron acciones similares de Alberto Fujimori, padre de la actual presidenta, durante su mandato. Entre los comentarios se leyeron frases como “ese gesto lo lleva por la sangre, así de amable fue su padre” y “tan humilde mi Keiko al igual que su padre”. También se mencionó que un ciudadano le ofreció una botella de agua, la cual recibió gustosa.

La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada, destacando la actitud accesible de Fujimori Higuchi, quien priorizó el contacto directo con la población al elegir caminar por las calles del centro de Lima en su primer día como presidenta.

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La política Keiko Fujimori sonríe con un niño, luciendo una banda presidencial en una calle de Perú.

Keiko Fujimori y el traje azul con detalles de Huancayo que usó en su juramentación

En la ceremonia de juramentación, Keiko Fujimori eligió un vestido azul con detalles inspirados en la región de Huancayo. Esta selección puso en primer plano el trabajo de la moda y la artesanía local, fusionando elegancia y tradición en una fecha clave para la política nacional.

El diseño, obra de Patricia Musiris, directora creativa de MODA & CÍA, incorporó bordados desarrollados junto a Mercedes Correa, en los que se plasmaron flores emblemáticas de Huancayo. Esta prenda combinó elementos de la tradición textil andina con un corte contemporáneo, rindiendo homenaje a las raíces culturales del país y adecuándose al protocolo de la ocasión.

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Como complemento, la presidenta portó un clutch de seda decorado con motivos de la iconografía huancaína y detalles de orfebrería creados por el maestro joyero Samuel Huayanay. El conjunto fue pensado para resaltar la diversidad y riqueza del arte peruano ante la mirada nacional e internacional.

Keiko Fujimori, vestida de azul y con un bolso colorido, saluda a la prensa y al público al inicio de sus actividades protocolares en Perú. (Oficina de la presidenta electa)

La elección del atuendo fue valorada positivamente en redes sociales y por analistas de moda, quienes subrayaron el mensaje de identidad y unidad nacional transmitido mediante la integración de símbolos regionales en un evento de alta relevancia institucional.

Gestos como el acercamiento a la población y la puesta en valor de la diversidad cultural marcaron el inicio de la gestión de Keiko Fujimori al frente del Perú.

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