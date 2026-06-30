Agente de Piero Quispe negó oferta de Universitario y dio detalles de su próximo destino: “Un club argentino lo busca desde 2023″

Agente de Piero Quispe negó oferta de Universitario y dio detalles de su próximo destino.

En pleno proceso de refuerzo para el Torneo Clausura 2026, Universitario de Deportes ha evaluado diversas alternativas para potenciar su plantel. Uno de los nombres que generó expectativas fue el de Piero Quispe, que acaba de resolver su contrato con Pumas UNAM de México, tras una cesión en Sydney FC de Australia. Sin embargo, las gestiones por su regreso a la Liga 1 no han pasado del plano especulativo.

Según explicó su representante, Jonathan Córdoba, la directiva ‘crema’ nunca formalizó una propuesta concreta por el jugador. “Para Perú no tiene ninguna propuesta formal de ningún club ni de Universitario. Hemos conversado pero no hay nada formal”, aclaró en el programa Juego en Corto.

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El volante peruano tuvo una evolución marcada en su paso por el fútbol mexicano. En esa línea, Córdoba subrayó que, durante su etapa en el cuadro ‘felino’, el jugador “tuvo una primera temporada muy buena, la segunda fue la mejor que tuvo donde incluso salió en el equipo ideal de fin de año del torneo, y en la tercera el técnico lo sacó por Ramsey que vino de Inglaterra que al final no jugó ni un minuto”.

Piero Quispe anotó 5 goles y dio 4 asistencias en 71 partidos con Pumas UNAM. - créditos: IMAGO 7

En cuanto a la posibilidad de que Piero Quispe continúe su carrera en el extranjero, Jonathan Córdoba confirmó que existen gestiones con clubes de Argentina. “Por respeto a los clubes y también a los gerentes deportivos con los que converso, no puedo dar detalles de los equipos”, explicó.

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El agente enfatizó que uno de los clubes de Argentina lo busca desde 2023, aunque en ese momento el fichaje no se concretó por cuestiones económicas. “De Argentina, ese club lo busca desde el 2023 y no pudo ficharlo por el tema económico en ese momento que competía con Pumas”, detalló. Aunque no mencionó a ninguna institución en particular, versiones periodísticas apuntan a Huracán, que ya lo quiso el año pasado.

El hecho de que Universitario no haya presentado una oferta formal deja el camino libre para que Quispe se enfoque en alternativas fuera del fútbol peruano. Eso sí, desde la directiva de la entidad ‘merengue’ ya cerraron a Jordan Guivin y Adrián Quiroz.

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Piero Quispe fue elegido mejor jugador de la Liga 1 2023 tras conseguir el título nacional con Universitario. - créditos: Liga 1

El deseo de Piero Quispe sobre su futuro

El propio Piero Quispe ha manifestado, según su agente, una madurez poco común para su edad. Jonathan Córdoba explicó: “Cuando lo vemos a Piero todos vemos a un niño, pensamos que quizás aún no tiene esa posibilidad de poder analizar bien su futuro, pero es un chico muy maduro. Creo que estas experiencias que ha tenido en el extranjero lo han ayudado mucho”.

El entorno del jugador considera que el paso por el Sydney FC contribuyó a fortalecer su mentalidad y su preparación para afrontar nuevos retos internacionales. “El hecho de jugar en Sydney lo ha hecho crecer mucho a nivel físico, mental, de proyección de vida. Ahora él me dice ‘tengo la edad, el físico y la mentalidad para jugar en el extranjero, me siento capaz de seguir afuera’. Él, su esposa y sus padres están convencidos de que tiene que seguir afuera para seguir desarrollándose y seguir creciendo profesionalmente”, precisó.

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La perspectiva del futbolista de 24 años es clara: prioriza su proyección internacional por encima de un retorno inmediato al fútbol peruano. El empresario compartió su impresión sobre el nivel del fútbol australiano: “Yo tuve la posibilidad de verlo a Australia y es un nivel muy superior al fútbol peruano. En infraestructura, están el nivel de Estados Unidos, Canadá, muy alto. A nivel futbolístico, ahora hubo tres transferencias de chicos australianos a la Bundesliga y otras ligas”. Este testimonio refuerza la idea de que el joven jugador apunta a consolidarse en mercados donde las condiciones deportivas y de infraestructura impulsan su desarrollo.

El peruano marcó un gol determinante contra Newcastle Jets y aseguró el pase por la disputa por el título en Australia. | VIDEO: Paramount