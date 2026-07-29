Reconocen a Keiko Fujimori como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía durante ceremonia en Palacio de Gobierno

Antes de asistir al Desfile Cívico Militar 2026 en la Av. Brasil, la presidenta Keiko Fujimori participó en una ceremonia oficial en Palacio de Gobierno en la que fue reconocida oficialmente como la nueva jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, como corresponde según lo establece la Constitución Política.
La ceremonia protocolar inició con la lectura del artículo 167 de la Constitución Política en la que se indica que los jefes de Estado, al asumir la presidencia, también reciben el mando supremo de las Fuerzas Armadas y de la PNP.
La presidenta, que fue acompañada por los ministros de Defensa e Interior, Rafael Belaúnde y César Astudillo respectivamente, se ubicó frente al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño, quien le entregó el bastón de mando que la reconoce como jefa suprema.
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“Señora presidenta constitucional de la República, a nombre de los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, os hago entrega del bastón de mando, símbolo de autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú”, indicó el general Briceño. La presidenta Fujimori solo respondió con un breve “Acepto con inmensa gratitud” antes de tomar el distintivo con ambas manos.
Fuerzas Armadas liderarán operativos durante estados de emergencia
En su primer mensaje a la Nación, la presidenta Fujimori afirmó que, en las zonas donde el crimen organizado, el narcotráfico o la minería ilegal hayan desplazado la presencia estatal, su gobierno empleará las herramientas previstas en la Constitución.
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Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en coordinación con la Policía Nacional, hasta que el Gobierno considere restablecida la autoridad del Estado.
La propuesta supone otorgar a los militares un papel central en intervenciones que, de manera ordinaria, corresponden a la Policía. El mensaje no detalló bajo qué criterios se declararán estos estados de emergencia, cuánto durarán ni qué indicadores serán utilizados para evaluar sus resultados.
Keiko Fujimori participará en el desfile Cívico Militar
Keiko Fujimori encabezará la ceremonia que conmemora el 205° aniversario de la Independencia Nacional, acompañada por las más altas autoridades del Estado, los titulares del Poder Judicial y del Congreso, y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).
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El protocolo oficial arranca a las 10:00 a.m. con los honores a la jefa de Estado, seguidos del izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional del Perú. El desfile propiamente dicho está previsto para las 10:15 a.m. y se extenderá hasta cerca de la 1:00 p.m., cuando se rindan los honores de despedida a la presidenta.
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