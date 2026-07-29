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Dos casonas históricas de Piura presentan riesgo inminente de colapso: Fiscalía detecta grietas y daños estructurales

La evaluación preventiva se realizó en el marco del estado de emergencia por el fenómeno El Niño 2026-2027. Las autoridades plantean apuntalamiento, estudios estructurales y un plan de contingencia para proteger a la población y el patrimonio

La Fiscalía advirtió el riesgo inminente de colapso de dos casonas patrimoniales ubicadas en la calle Arequipa, en el Centro Histórico de Piura. Difusión
La Fiscalía advirtió el riesgo inminente de colapso de dos casonas patrimoniales ubicadas en la calle Arequipa, en el Centro Histórico de Piura. Difusión
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La situación de varias construcciones antiguas del Centro Histórico de Piura vuelve a centrar la atención de las autoridades públicas debido al impacto que podrían generar las próximas lluvias previstas para la región. La preocupación alcanza tanto la seguridad de la población como la protección de edificaciones con valor histórico.

El escenario cobra relevancia dentro del estado de emergencia vigente en el departamento de Piura, una medida adoptada frente al peligro asociado al fenómeno El Niño 2026-2027. En ese contexto, distintas instituciones intensifican acciones de inspección para identificar estructuras vulnerables.

Las edificaciones patrimoniales requieren intervenciones especializadas debido a sus características constructivas y a su importancia cultural. Cualquier deterioro representa un desafío para las entidades responsables de la conservación y para las autoridades encargadas de reducir riesgos frente a posibles emergencias.

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Como parte de esas acciones preventivas, el Ministerio Público realizó una diligencia en dos inmuebles históricos ubicados en el centro de la ciudad, con participación de diversas instituciones vinculadas a infraestructura, patrimonio y gestión del riesgo.

Inspección detecta daños estructurales en dos casonas patrimoniales

La inspección preventiva se realizó debido al estado de emergencia por el peligro de lluvias asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027. Difusión
La inspección preventiva se realizó debido al estado de emergencia por el peligro de lluvias asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027. Difusión

El Ministerio Público informó sobre el riesgo inminente de colapso de dos casonas declaradas patrimonio cultural, ubicadas en la cuadra 5 de la calle Arequipa, en el Centro Histórico de Piura. La diligencia preventiva estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Manuel Mena Ruiz, integrante de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito de Piura.

Según precisó la Fiscalía, la intervención respondió a una solicitud formulada por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Piura. La medida también tomó como referencia el Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM, publicado el 2 de julio de 2026, mediante el cual se declaró el estado de emergencia en el departamento por el peligro inminente frente a intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027.

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La evaluación preventiva consideró que futuras precipitaciones podrían incrementar el deterioro de inmuebles históricos ubicados dentro del Centro Histórico de Piura, razón por la cual se dispuso la inspección de las dos edificaciones.

Varias entidades participaron en la diligencia preventiva

Se detectaron grietas, deterioro del adobe, daños en muros de quincha y colapso parcial de techos. Difusión
Se detectaron grietas, deterioro del adobe, daños en muros de quincha y colapso parcial de techos. Difusión

Durante la visita técnica participaron representantes del Gobierno Regional de Piura, la Dirección Desconcentrada de Cultura, la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad Provincial de Piura, además de las empresas contratista y supervisora responsables del proyecto “Recuperación del Centro Histórico de Piura”.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, la inspección permitió verificar el estado actual de las casonas y documentar los principales daños presentes en ambas estructuras. La participación conjunta de las instituciones buscó facilitar la evaluación de los riesgos y definir las acciones que corresponden a cada entidad competente.

La diligencia también permitió revisar las condiciones existentes en una zona donde se ejecutan obras vinculadas con la recuperación del Centro Histórico, aspecto que requiere coordinación entre las autoridades responsables de la conservación patrimonial y de la infraestructura pública.

Durante la inspección se identificaron grietas, pérdida de resistencia del adobe, deterioro de muros de quincha y colapso parcial de techos. Según el Ministerio Público, estas condiciones representan un peligro para vecinos, peatones y trabajadores que transitan o desarrollan actividades cerca de los inmuebles.

Frente a este escenario, la Fiscalía exhortó a las entidades competentes a adoptar medidas inmediatas para disminuir los riesgos estructurales detectados. Entre las recomendaciones figura la realización de una evaluación estructural especializada que permita determinar el estado de las edificaciones y las intervenciones necesarias.

Asimismo, el Ministerio Público planteó la ejecución de trabajos de apuntalamiento y estabilización, la coordinación permanente con la Dirección Desconcentrada de Cultura y la implementación de un plan de contingencia con señalización y medidas de seguridad para prevenir accidentes que puedan afectar a residentes de viviendas colindantes y a las personas que circulan por el sector.

Protección del patrimonio durante las obras del centro histórico

Las recomendaciones formuladas por la Fiscalía también incluyen criterios relacionados con la conservación del patrimonio cultural. El Ministerio Público indicó que cualquier intervención debe considerar la preservación del valor histórico de las casonas, debido a su condición de bienes patrimoniales.

La institución señaló que este aspecto resulta especialmente relevante porque en el Centro Histórico de Piura se desarrolla el proyecto de recuperación urbana. Por ese motivo, las acciones destinadas a reducir el riesgo estructural deberán coordinarse con las labores previstas dentro de esa obra, con el objetivo de resguardar tanto la seguridad de la población como la conservación de los inmuebles históricos.

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