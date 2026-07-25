Héctor Cúper se sinceró con físico de Gianluca Lapadula tras primer gol con Universitario: “Está un poco debajo del resto”

El director técnico de Universitario, Héctor Cúper, detalla en conferencia de prensa el proceso de adaptación física de Gianluca Lapadula, explicando por qué se le está dando minutos de a pocos y cuándo estará listo para ser titular.

Universitario de Deportes celebró su segundo triunfo consecutivo frente Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026: le ganó por 2-1 en el estadio Monumental. El héroe de la noche fue Gianluca Lapadula, quien no solo le dio el triunfo a los ‘cremas’, también festejó su primer gol con su nueva camiseta.

Héctor Cúper analizó la victoria de su equipo y también se refirió al ‘Bambino’. El entrenador fue enfático al referirse al estado físico del delantero, señalando aspectos que aún requieren atención pese a su aporte decisivo en la victoria sobre el conjunto cusqueño.

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“La prioridad con Lapadula es que él tenga un rendimiento físico a la altura de todos los jugadores. Y ya lo repetiré otra vez. Él llegó un poquito tarde a la pretemporada. No se puede hacer que lo que perdió con entrenamientos en cuatro, cinco, seis o diez días, él pueda recuperarlo y estar a un gran nivel, porque vino un poquito por debajo del resto“, apuntó el DT en conferencia de prensa.

En un final de infarto, Universitario se llevó la victoria gracias a su flamante fichaje. Gianluca Lapadula marcó el 2-1 definitivo frente a Cusco FC en tiempo añadido, desatando la euforia de los hinchas.

Durante su análisis, Héctor Cúper dejó en claro que Gianluca Lapadula seguirá sumando minutos en el campo, con el objetivo de que pronto pueda ocupar un lugar en el once inicial. El técnico detalló: “De a poquito uno le va dando minutos y, como usted bien decía, el otro día jugó diez minutos, luego 20, y posiblemente vamos a ver. Bueno, el próximo partido, en la altura, la tenemos que considerar. Y seguramente, cuando él tenga un rendimiento físico de, como mínimo, un 70 u 80%, yo calculo que ya va a estar en condiciones de jugar”.

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Cúper explicó que el propósito de este manejo progresivo es evitar lesiones y proteger la integridad física del delantero. El entrenador subrayó: “El problema que podemos tener hoy, al llevarlo a una exigencia mayor, es que hasta puede sufrir una lesión. Por eso, todo se tiene que calcular mínimamente. Yo entiendo que por ahí la gente lo quiere ver jugar, pero hay cosas que no se analizan. Nosotros tenemos que analizar todo para no cometer ningún error. Ese es el camino que hemos elegido con Lapadula.”

El futbolista Gianluca Lapadula celebra un gol con el brazo derecho levantado y la mano izquierda sobre su pecho durante un partido del Torneo Clausura. (Liga 1 / ITEA Sport)

La emoción de Gianluca Lapadula tras gol con Universitario

Gianluca Lapadula vivió una jornada especial tras marcar en el minuto 93 el gol que selló el triunfo por 2-1 de Universitario de Deportes ante Cusco FC. El delantero ítalo-peruano, que había ingresado desde el banco a los 76 minutos, celebró su primer tanto con la camiseta crema en tiempo de descuento, generando una explosión de alegría entre los aficionados presentes.

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“Estoy muy contento por la victoria, porque la verdad estamos trabajando muy bien todos juntos y yo creo que el equipo, toda la gente se lo merecía”, expresó.

Además, no dudó en sincerarse sobre las razones que lo impulsaron a sumarse aUniversitario de Deportes. Con palabras que reflejaron la trascendencia de su elección, relató:“Le pedí a mi familia un esfuerzo increíble. Vine para ganar, para dar lo máximo. Y claro, hoy es una linda noche, pero el camino es muy largo”.

Con la emoción a flor de piel, Gianluca Lapadula habla después de una noche soñada. El delantero revela que vino "para ganar y dar lo máximo" y que desde el primer día se ha sentido como en casa junto a sus compañeros y la afición.

¿Cómo va la recuperación de los lesionados Horacio Calcaterra, Aldo Corzo, entre otros?

El entrenador Héctor Cúper también se refirió a la situación de los jugadores que permanecen fuera del equipo por lesión. El estratega de 70 años explicó: “A partir del lunes, (Horario) Calcaterra se va a reincorporar con el equipo, el resto (Paolo Reyna, Ánderson Santamaría y Aldo Corzo) va a esperar un poquito más, pero la evolución de los lesionados está siendo bastante positiva”.

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