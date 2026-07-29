Keiko Fujimori derrama algunas lágrimas con el desfile del Comando Chavín de Huántar con sus miembros originales. Latina

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El Desfile Cívico Militar 2026 se desarrolla con normalidad en la Av. Brasil en presencia de Keiko Fujimori en el palco de honor en compañía de autoridades, pero uno de los grandes ausentes es el actual ministro del Interior, César Astudillo, quien en lugar de tomar su asiento en esta zona, decidió marchar junto a sus compañeros integrantes del Comando Chavín de Huantar.

Astudillo pasó frente al palco de honor junto al resto de integrantes del histórico grupo del Ejército y saludó a la presidenta Fujimori, que estuvo visiblemente emocionada al ver a este equipo que participó de la Operación Chavín de Huántar, dirigida por el expresidente Alberto Fujimori en el año 1997.

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El Comando Chavín de Huántar tuvo la misión de liberar a rehenes del interior de la Embajada de Japón, que fue tomada por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) durante la época de terrorismo en el Perú.

Ministro del Interior César Astudillo se ausenta del Palco de Honor y desfila junto a los Comandos Chavín de Huántar. (Video: Valeria Mendoza/Infobae Perú)

¿Cómo se desarrolló la Operación Chavín de Huántar?

Durante una fiesta de celebración del cumpleaños del emperador japonés Akihito, en diciembre de 1996, el grupo insurgente irrumpió en la residencia del embajador japonés en Lima, tomando a 72 personas como rehenes por un periodo de 4 meses.

El ataque, realizado con una explosión que abrió un hueco en el muro del jardín, fue un golpe contundente para el gobierno peruano, que ya estaba inmerso en una lucha constante contra grupos armados.

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La tensa espera culminó el 22 de abril de 1997 con la ejecución de la Operación Chavín de Huántar. Este operativo militar, diseñado para liberar a los rehenes, fue llevado a cabo por un grupo de comandos peruanos entrenados específicamente para situaciones de rescate.

Ministro del Interior César Astudillo se ausenta del Palco de Honor y desfila junto a los Comandos Chavín de Huántar. (Foto: Clara Giraldo/Infobae Perú)

Los comandos, equipados con tecnología avanzada como micrófonos y cámaras ocultas, lograron infiltrarse en la residencia sin ser detectados. La información recabada durante meses de vigilancia permitió a los militares conocer cada detalle de los movimientos de los terroristas.

La rutina diaria de los secuestradores, que incluía sesiones de fútbol por la tarde, fue una oportunidad estratégica para planificar el asalto. Esta rutina permitió a los comandos sincronizar el ataque y tomar a los terroristas por sorpresa.

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El asalto comenzó a las 15:23, con tres explosiones casi simultáneas que devastaron el primer piso del edificio. En menos de una hora, los comandos aseguraron la residencia y liberaron a 71 de los rehenes, con una precisión que hasta la actualidad impacta a nivel internacional.

A lo largo de los días de cautiverio, algunos de los rehenes capturados por el MRTA fueron figuras prominentes, cuyos nombres resonaban en todo el país y el extranjero. Diplomáticos como el embajador japonés, Morihisa Aoki, y sus homólogos de Alemania, Bélgica, Cuba y Venezuela, estuvieron entre los más destacados de los secuestrados. También, varios congresistas, como Javier Diez-Canseco, Carlos Blanco y Samuel Matsuda, fueron retenidos durante el ataque.

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