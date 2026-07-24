El contundente mensaje de Rafael Dudamel a Alianza Lima por Pedro Gallese: “Vamos muy bien en esa línea”

El entrenador del Deportivo Cali confirmó que hubo consultas desde Perú por el arquero y sostuvo que el club no abrirá conversaciones por su salida durante la ventana de pases actual (Deportivo Cali)

Rafael Dudamel, entrenador del Deportivo Cali, se pronunció ante los rumores que ubicaron a Pedro Gallese en la órbita de Alianza Lima y confirmó que existieron contactos desde Perú para conocer la situación del arquero.

En conferencia de prensa, el técnico venezolano explicó que el club colombiano no tiene intención de negociar su salida en la ventana actual, pese al interés que se instaló en los últimos días.

También remarcó que el contrato del guardameta contempla una cláusula de rescisión que la dirigencia peruana conoce. En ese marco, el DT sostuvo que el equipo ha armado un plantel con jerarquía “por posición” y defendió la planificación para afrontar los desafíos del semestre, con Gallese como uno de los nombres centrales.

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El mensaje de Dudamel ante el interés de Alianza Lima

El técnico Rafael Dudamel reconoció que Alianza Lima preguntó por Pedro Gallese, pero descartó una negociación inmediata al asegurar que el guardameta no saldrá del Deportivo Cali este mercado. (Bernardo Peña)

Dudamel confirmó que Alianza Lima realizó consultas por Gallese y buscó desactivar la cadena de versiones que se multiplicó alrededor del arquero. “En estos últimos días hubo muchos rumores sobre el interés de Alianza sobre Pedro Gallese, es cierto, hubieron sondeos de parte del club peruano por él”, aseguró el entrenador.

El DT fue más allá y dejó una definición destinada a cerrar el tema en el corto plazo. “Para nosotros, al menos en este mercado de transferencias, Gallese es intransferible”, afirmó, con una postura que apuntó de forma directa a la dirigencia blanquiazul.

En su explicación, Dudamel vinculó esa decisión con la estructura del plantel que pretende sostener. “Pedro es un futbolista muy importante para nosotros, hemos conformado un plantel, en donde tengamos a un jugador de primer nivel por posición y vamos muy bien en esa línea”, señaló.

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En la misma intervención, insistió en que el arquero ocupa un lugar determinante dentro del proyecto, en un contexto donde el club busca preservar su base competitiva para el tramo que se inicia.

Cláusula, contrato y los números del arquero peruano

Además de calificarlo como intransferible, Rafael Dudamel destacó que Gallese mantiene vínculo vigente, una cláusula de rescisión y números que respaldan su importancia en Deportivo Cali. (Deportivo Cali)

El técnico recordó que la situación contractual de Gallese incluye una salida condicionada por una cláusula, elemento que, según sus palabras, Alianza Lima conoce. “Siempre digo que ningún futbolista es indispensable, hay una cláusula de rescisión, el equipo peruano la sabe, pero para nosotros en este mercado, Pedro es intransferible”, declaró.

En ese punto, Dudamel mantuvo un equilibrio entre su idea de competencia interna y la realidad de la planificación inmediata. En otra respuesta, detalló el esquema de alternativas con el que cuenta en la posición: “Y en el arco nosotros tenemos muy bien cubierto con Pedro, con Alejandro y en la proyección con un juvenil. Yo siempre digo que nuestros futbolistas, ninguno es indispensable. Ese es mi principal trabajo: que todos estén capacitados y todos se sientan importantes dentro del plantel”, manifestó.

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De acuerdo con la información disponible, Gallese tiene vínculo con Deportivo Cali hasta el 31 de diciembre de 2027, con la posibilidad de una extensión si ambas partes lo acuerdan. En el último semestre, el arquero disputó 20 partidos: recibió 16 goles y mantuvo su arco invicto en ocho compromisos. En ese período acumuló 1.800 minutos.

Mientras el interés desde Perú se sostuvo en versiones sobre conversaciones para conocer su situación, desde el club colombiano la postura quedó atada a una condición concreta: solo una eventual ejecución de la cláusula podría abrir una instancia distinta a la que hoy plantea el cuerpo técnico.

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El contexto: amistoso en Lima y el debut en la Liga colombiana

Mientras Deportivo Cali prepara su debut en la Liga colombiana, Rafael Dudamel salió al frente de los rumores sobre Gallese y reiteró que el arquero no dejará el equipo. (Deportivo Cali)

Según lo que trascendió, el interés se reactivó durante la visita del Deportivo Cali a Lima para disputar un amistoso frente al cuadro íntimo, escenario en el que se habrían producido conversaciones para explorar su panorama contractual.

La intervención pública de Dudamel llegó en la previa de un compromiso oficial: el estreno del Deportivo Cali en la Liga colombiana ante Jaguares. El encuentro fue programado para este viernes 24 de julio, en Palmaseca, desde las 20:15 horas en Perú.

En ese marco, el arquero peruano aparece como una pieza considerada central por el entrenador, que remarcó la cobertura de la posición con Gallese y Alejandro Rodríguez, además de un juvenil en proyección. Con el debut en el horizonte inmediato y el mercado de pases en movimiento, Dudamel buscó fijar una línea: el club no proyecta la salida del guardameta en esta ventana y remite cualquier escenario alternativo a lo que marque la cláusula contractual.

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