Policía Nacional del Perú afirma que mantiene apoyo en la búsqueda de tres montañistas en el nevado Huascarán

Desde el auxilio a turistas hasta la búsqueda de andinistas desaparecidos, la DIROES es la primera línea de respuesta en la Cordillera Blanca. Un agente explica cómo se coordinan los rescates, la importancia del apoyo aéreo y los recientes operativos en la zona.

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La DIROES de la Policía Nacional del Perú mantiene una operación de búsqueda en la zona del Huascarán con aproximadamente 40 personas desplegadas, según el teniente Fernández de la PNP en declaraciones exclusivas para Infobae Perú.

El vocero de la Policía indicó que el frente de acción de la DIROES combina rescates en alta montaña con intervenciones contra la subversión en el VRAEM, operativos urbanos en Lima y acciones contra la minería ilegal en Pataz y Puerto Maldonado.

Rescates en el Huascarán en 2026

En declaraciones a Infobae Perú, el teniente Fernández, vocero de la unidad, precisó que En 2026, la DIROES realizó dos rescates en nevados de Áncash y mantiene una búsqueda abierta, correspondiente a la de los montañistas peruanos Alejandro Ugarte, Artidoro Salas Gaytán y Freddy Mendoza.

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El oficial agregó que la búsqueda actual sigue en curso por otros tres montañistas o andinistas informados como desaparecidos.

El vocero vinculó el trabajo en montaña con la exposición de turistas y montañistas a zonas de alta peligrosidad. Según explicó, muchos de ellos no cuentan con el equipo necesario o sufren accidentes imprevistos durante sus recorridos.

Describió una respuesta apoyada por la policía aérea para traslado, ubicación y rescate. “Justamente con eso tenemos personal especializado de la Dirección de Operaciones Especiales y con apoyo de la policía aérea realizando operaciones de búsqueda y rescate en diferentes zonas”, dijo.

La situación actual, según su relato, incluye una búsqueda todavía activa. “Todavía está realizándose la pequeña búsqueda para poder ubicar a los montañistas”, señaló.

Los familiares de los tres deportistas realizaron gestiones con equipos privados y entidades del Estado, pero aún no logran ubicarlos (Créditos: TikTok)

¿Cómo se preparan los agentes de DINOES?

Consultado por la preparación de los efectivos, Fernández indicó que cada combatiente de DINOES recibe una especialización de entre 3 y 4 meses, según el ámbito de su función.

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Ese entrenamiento, de acuerdo con su explicación, se aplica a tareas de alta montaña, intervenciones operativas y otras misiones asignadas a la Dirección de Operaciones Especiales.

Al detallar la función de la DIROES, el vocero señaló que la unidad se encarga “más que todo” de combatir la subversión en el VRAEM, de ejecutar operaciones urbanas en Lima y de intervenir contra la minería ilegal en dos zonas del país.

Sobre ese último frente, mencionó acciones en Pataz y Puerto Maldonado. En el primer caso, indicó que hubo enfrentamientos entre personal minero y agentes de la Dirección de Operaciones Especiales; en el segundo, dijo que se concretó la captura de 21 personas y la incautación de “más de un centenar de armamentos”.

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