Comunidad Shipibo-Konibo acusa de apropiación cultural a Yirko Sivirich por traje diseñado para Keiko Fujimori y él se defiende: “Inspirarse no es copiar”

El debate sobre apropiación cultural y derechos colectivos resurgió tras la difusión del outfit, que incorpora elementos visuales inspirados en la iconografía amazónica. IG

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El diseñador peruano Yirko Sivirich negó haber cometido apropiación cultural tras la polémica desatada por el traje que diseñó para la presidenta Keiko Fujimori, inspirado en la iconografía del pueblo Shipibo-Konibo. La controversia surgió luego de que la comunidad indígena cuestionara públicamente la descripción del atuendo y la utilización de símbolos tradicionales sin autorización ni participación directa de sus miembros.

El traje, presentado como el segundo outfit oficial de Keiko Fujimori, consiste en un conjunto de estilo militar en azul marino, cuyos detalles destacan por la presencia de patrones geométricos en los filos del blazer. Según explicó Yirko Sivirich en redes sociales, estos detalles están inspirados en el Koshi Kené, lenguaje visual que representa la conexión entre la naturaleza, la espiritualidad y el universo para el pueblo Shipibo-Konibo. “Los trazos geométricos simbolizan los caminos de los ríos, la energía de la vida y el equilibrio entre todos los seres”, describió el diseñador.

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En la presentación de la propuesta, Sivirich aseguró que el Koshi Kené no fue incorporado como un mero adorno, sino como un detalle sutil y sofisticado, recorriendo el cuello, la pechera, la cintura, los bolsillos y los puños de la prenda. “Se convierte en un hilo conductor que representa la riqueza cultural del Perú con una mirada contemporánea”, agregó el diseñador al difundir el traje en sus plataformas oficiales.

La reacción de la comunidad Shipibo-Konibo

Tras la difusión de la prenda y su descripción, la comunidad Shipibo-Konibo emitió un comunicado en el que expresó su malestar por lo que consideró un caso de apropiación cultural. En la publicación, la organización sostuvo que Yirko Sivirich no forma parte de la comunidad y que el uso de la iconografía tradicional en un contexto ajeno a sus costumbres y sin consulta previa constituye una falta de respeto y de reconocimiento hacia el pueblo originario.

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La comunidad Shipibo-Konibo cuestionó el uso del Koshi Kené en el traje de la presidenta, señalando la importancia de la consulta y el respeto hacia los símbolos ancestrales. IG

El pronunciamiento resaltó la importancia de preservar y proteger los símbolos ancestrales como parte del patrimonio colectivo y pidió a diseñadores y marcas que respeten los procesos de consulta y participación cuando se emplean elementos propios de las culturas indígenas. “El uso de nuestros signos y lenguajes visuales requiere diálogo y consentimiento, especialmente cuando se presentan ante audiencias nacionales e internacionales”, indicó la comunidad en su comunicado.

La defensa de Yirko Sivirich

Ante las críticas, Yirko Sivirich respondió públicamente, rechazando la acusación de apropiación cultural y defendiendo su derecho a inspirarse en las raíces peruanas para crear propuestas contemporáneas. El diseñador enfatizó que su trabajo busca rendir homenaje a la diversidad cultural del país y que la inspiración no implica copia ni apropiación indebida.

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“En las últimas horas han surgido algunos comentarios señalando que este diseño constituiría una supuesta “apropiación cultural”. Por respeto al trabajo de las comunidades originarias y a quienes siguen mi trabajo desde hace años, considero importante hacer una aclaración. El motivo utilizado en esta prenda no corresponde a la reproducción literal de un diseño tradicional existente, ni pretende atribuirse la autoría de un símbolo ancestral específico", dice el comunicado.

El creador afirmó que su intención fue resaltar la identidad amazónica desde una perspectiva de respeto y admiración hacia las tradiciones, reinterpretando el Koshi Kené con elegancia y proyectando al mundo el legado ancestral del Perú.

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“Se trata de una interpretación contemporánea y una creación original, desarrollada a partir de la inspiración que brindan los lenguajes geométricos presentes en diversas expresiones del arte peruano, especialmente de la Amazonía. La moda, como cualquier disciplina creativa, dialoga constantemente con la historia, la naturaleza y las manifestaciones culturales. Inspirarse no significa copiar ni apropiarse de una obra existente. En este caso, el diseño fue creado desde cero, con un lenguaje propio, buscando transmitir una identidad contemporánea y siempre con profundo respeto hacia las culturas que enriquecen nuestro país”, expresó Sivirich en su declaración, reafirmando que el diseño no busca apropiarse de símbolos, sino mostrar la riqueza cultural peruana en un escenario contemporáneo.

El diseñador peruano Yirko Sivirich posa junto a Keiko Fujimori, líder política del país, quien luce dos atuendos que él creó para ella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio del debate, Yirko Sivirich reiteró su compromiso con la promoción de la cultura nacional y aseguró que continuará trabajando en propuestas que destaquen la riqueza de las tradiciones peruanas desde una perspectiva contemporánea. “Quienes conocen mi trayectoria saben que durante casi dos décadas he trabajado con admiración y reconocimiento hacia el patrimonio cultural del Perú, colaborando con artesanos, investigando nuestras tradiciones y procurando que el talento peruano sea valorado dentro y fuera del país”, agregó.

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El diseñador peruano dejó claro que su intención no es generar polémica ni enfrentamientos, solo aclarar inexactitudes. “Entiendo que puedan existir opiniones distintas y las respeto. Sin embargo, también considero importante diferenciar una obra original inspirada en una tradición cultural de la reproducción de un diseño específico perteneciente a una comunidad. Esta aclaración no busca generar polémica, sino informar con transparencia y responder a quienes, por desconocimiento o con otra intención, han difundido afirmaciones que no reflejan el proceso creativo detrás de este trabajo”, se lee.

“Mi compromiso seguirá siendo el mismo de siempre: crear desde el respeto, poner en valor la riqueza cultural del Perú y contribuir a que nuestra identidad continúe siendo admirada dentro y fuera del país”, concluye.

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Yirko Sivirich defendió el diseño creado para Keiko Fujimori y afirmó que su trabajo busca homenajear la diversidad cultural peruana desde una perspectiva contemporánea. IG