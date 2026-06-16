Se revelaron los 3 arqueros de la Liga 1 que fueron ofrecidos a Sporting Cristal para competir con Diego Enríquez

Análisis de los refuerzos de Sporting Cristal de cara a la segunda mitad del 2026. YouTube

Bajo la dirección de Roberto Mosquera, Sporting Cristal inicia una etapa de renovación con la mirada puesta en el segundo semestre del 2026. La reciente llegada de Hernán Barcos apunta a fortalecer el plantel, pero los esfuerzos de la directiva no terminan ahí. El cuerpo técnico, atento a las necesidades del equipo, considera sumar un nuevo arquero para generar mayor competencia en un puesto clave.

Actualmente, el único suplente de Diego Enríquez es César Bautista, de 19 años que aún no ha debutado oficialmente en Primera División, salvo por el reciente partido en la Copa de la Liga frente a Comerciantes FC. Esta situación ha llevado a la dirigencia a explorar opciones en el mercado nacional, con el objetivo de asegurar una plantilla más robusta para el exigente Torneo Clausura.

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El periodista Kevin Pacheco informó en el programa de YouTube, Fútbol Satélite, que “hay la opción de sumar un arquero más” y reveló que Carlos Cáceda fue ofrecido al club ‘rimense’, aunque su llegada dependería de una negociación con Melgar y del pago correspondiente. No obstante, no es el único nombre en carpeta. Según el periodista Julio Peña, también se han registrado acercamientos por Carlos Grados de CD Moquegua y Hairo Camacho de Los Chankas.

Carlos Cáceda, Carlos Grados y Hairo Camacho son los arqueros en la órbita de Sporting Cristal.

Otros movimientos de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026

El interés por reforzar el arco no es la única prioridad de Sporting Cristal. Según Kevin Pacheco, la dirigencia se encuentra “terminando de definir” la llegada de un extremo extranjero, una gestión que debería cerrarse durante la próxima semana. En esa línea, la opción de Juan Manuel Cuesta parece descartada, mientras que la búsqueda de un atacante por fuera sigue abierta.

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En paralelo, el futuro de Francisco Arancibia en el conjunto ‘cervecero’ aún no está resuelto. De acuerdo con Julio Peña, “lo de Arancibia a Cristal también está frenado por lo mismo que está evaluando el técnico, pero además tiene una oferta de Indonesia”, lo que complica su posible llegada.

Francisco Arancibia es un extremo zurdo que lleva 3 goles y 3 asistencias en 14 partidos jugados con Deportivo Garcilaso este año. - créditos: Deportivo Garcilaso

Roberto Mosquera sobre los fichajes de Sporting Cristal

El técnico Roberto Mosquera ha dejado claro su método de trabajo respecto a la evaluación de refuerzos para Sporting Cristal. En su análisis, explicó: “Una cosa es ver a los jugadores por televisión y otra es entrenarlos. En televisión les ves fallas que cuando entrenas ves que son solucionables. Yo tengo que ser serio, responsable y lo primero que tengo que hacer es convencer a los jugadores de cuál es el camino para llegar a donde queremos”.

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El entrenador peruano enfatizó que su diagnóstico es progresivo y requiere un contacto diario con los futbolistas: “Evaluar significa que tengo que medir no solo la parte técnica, conocimiento táctico y la única forma es entrenando. Tengo que ver en ellos cuáles son los vacíos que tienen para llegar a ser el jugador que tienen que ser. Este va a ser un trabajo de todos los días, ya tenemos un partido cerca, entonces va a haber un tiempo razonable en el que yo pueda tener realmente consciencia”.

El DT de 69 años subrayó su experiencia y conocimiento del club: “Juego todos los sistemas y preparo a mis equipos para eso, veo cuál es el mejor sistema que puedo jugar. Yo quiero que respeten una trayectoria que tengo y son pocos los entrenadores que les pueden hablar tanto de la historia de Cristal como yo, esa es una ventaja”.

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En cuanto a la planificación, Mosquera es cauteloso respecto a las incorporaciones: “Hay que tener consciencia que tenemos seis semanas, en las dos primeras puedo estar en capacidad de saber qué es lo que tengo y después ya se conversará si se necesita algún puesto”.