Calendario 2026: ¿Por qué es feriado este jueves 06 de agosto?

La Batalla de Junín fue declarada feriado nacional mediante la Ley N.º 31530 en 2022 para reconocer su importancia histórica - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

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Cada 6 de agosto, el Perú conmemora uno de los episodios militares más importantes del proceso emancipador sudamericano: la Batalla de Junín. Esta fecha fue incorporada como feriado nacional mediante la Ley N.º 31530, norma publicada en el diario oficial El Peruano en agosto de 2022, con el propósito de reconocer el papel que tuvo este enfrentamiento en la consolidación de la independencia del país.

La incorporación del día festivo establece que los trabajadores del sector público y privado tienen derecho a un descanso remunerado durante esa jornada. De esta manera, la fecha busca mantener vigente el recuerdo de una victoria que abrió el camino hacia la derrota definitiva del ejército realista en la posterior Batalla de Ayacucho.

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El combate ocurrió el 6 de agosto de 1824 en la pampa de Junín, ubicada a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. En aquel escenario, las fuerzas patriotas lideradas por Simón Bolívar se enfrentaron a las tropas realistas comandadas por José de Canterac, en una contienda que tuvo como principales protagonistas a unidades de caballería.

El enfrentamiento ocurrió el 6 de agosto de 1824 en la pampa de Junín, a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, entre patriotas y realistas - Créditos: El Peruano.

El ejército independentista contaba con cerca de 900 jinetes, mientras que las fuerzas de la Corona española disponían de alrededor de 7000 soldados de infantería y unos 1200 integrantes de caballería. A pesar de la diferencia numérica, el desarrollo del enfrentamiento favoreció a los patriotas gracias a una maniobra inesperada que cambió el rumbo de la batalla.

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Durante el choque, la caballería realista logró inicialmente desordenar a las filas patriotas. Sin embargo, una acción decisiva del mayor José Andrés Rázuri permitió que los Húsares del Perú realizaran una carga sorpresiva contra sus adversarios. Esta intervención provocó la retirada de las fuerzas monárquicas y permitió que los independentistas obtuvieran una victoria estratégica.

A pesar de la inferioridad numérica, el ejército independentista logró imponerse gracias a una maniobra decisiva de la caballería patriota - Créditos: TVPerú.

El resultado de Junín fue determinante para el avance de la campaña libertadora, pues debilitó la capacidad de respuesta del ejército español y facilitó las condiciones para el enfrentamiento final ocurrido meses después en Ayacucho. Según los registros históricos, las tropas realistas registraron 254 bajas entre fallecidos y heridos, además de 80 prisioneros, mientras que el bando patriota tuvo 148 pérdidas.

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¿Cuánto recibirán los trabajadores si laboran el feriado del 6 de agosto?

El descanso por esta fecha mantiene las mismas condiciones económicas aplicadas a otros feriados nacionales. Los empleados que no laboren recibirán su remuneración habitual sin necesidad de compensar la jornada.

El descanso correspondiente a esta fecha mantiene las condiciones económicas establecidas para los días no laborables de carácter nacional. Los trabajadores que no presten servicios durante esa jornada recibirán su sueldo habitual, sin obligación de recuperar las horas dejadas de laborar.

Si una persona decide acudir a su centro de trabajo en esa fecha y no establece un descanso compensatorio posterior, tendrá derecho a una remuneración equivalente a tres pagos diarios. Este monto incluye el importe correspondiente al día festivo, el pago por las funciones realizadas y una bonificación adicional del 100 % por la jornada cumplida.

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