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Keiko Fujimori se conmueve al ver desfilar a los miembros del comando Chavín de Huántar

Las cámaras captan el gesto de conmoción de la mandataria mientras saluda a los integrantes de la histórica unidad de élite del Ejército

Keiko Fujimori derrama algunas lágrimas con el desfile del Comando Chavín de Huántar con sus miembros originales. Latina
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La presidenta Keiko Fujimori no ocultó su emoción durante el paso del comando Chavín de Huántar en la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar por Fiestas Patrias, realizado este miércoles 29 de julio en la avenida Brasil.

Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento en que la mandataria siguió con atención el avance de la delegación y mostró un gesto de evidente conmoción mientras saludaba a sus integrantes desde el estrado principal.

El contingente estuvo conformado por miembros de la histórica unidad de élite del Ejército Peruano, protagonista de una de las operaciones militares más recordadas del país. Junto a ellos también desfiló el ministro de Defensa, César Astudillo, quien acompañó a la representación castrense durante el recorrido frente a las principales autoridades del Estado y miles de asistentes.

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El comando Chavín de Huántar desfila junto al ministro de Defensa, César Astudillo, ante miles de asistentes en la avenida Brasil - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
El comando Chavín de Huántar desfila junto al ministro de Defensa, César Astudillo, ante miles de asistentes en la avenida Brasil - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

El nombre Chavín de Huántar está ligado a la operación ejecutada el 22 de abril de 1997 para rescatar a 72 rehenes que permanecían retenidos desde hacía más de cuatro meses en la residencia del embajador de Japón en Lima. El secuestro había sido perpetrado por integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), organización subversiva que mantenía cautivos a diplomáticos, autoridades, empresarios y otras personalidades.

La intervención militar fue preparada durante varios meses mediante un trabajo de inteligencia que incluyó la construcción de túneles para permitir el ingreso simultáneo de las fuerzas especiales. La misión concluyó con la liberación de los rehenes, la muerte de los 14 integrantes del MRTA y la pérdida de dos comandos, el coronel Juan Valer Sandoval y el teniente Raúl Jiménez Chávez. También falleció el magistrado Carlos Giusti, uno de los cautivos.

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Con el paso de los años, Chavín de Huántar se consolidó como uno de los episodios más representativos en la estrategia del Estado peruano contra el terrorismo. Diversos sectores la consideran una operación de referencia por la planificación, coordinación y rapidez con la que se ejecutó.

Keiko Fujimori se emociona durante el paso del comando Chavín de Huántar en el desfile por Fiestas Patrias - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Keiko Fujimori se emociona durante el paso del comando Chavín de Huántar en el desfile por Fiestas Patrias - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Reconocen a Keiko Fujimori como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía

El bastón de mando que recibió Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno marcó el inicio formal de sus funciones como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. La ceremonia protocolar se desarrolló este miércoles antes de que la mandataria se trasladara a la avenida Brasil para participar en la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar por Fiestas Patrias.

La entrega de la insignia estuvo a cargo del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño, quien oficializó la investidura en presencia de las principales autoridades del sector Defensa. Durante el acto, la presidenta estuvo acompañada por los ministros César Astudillo, titular de Defensa, y Rafael Belaúnde, responsable del Ministerio del Interior.

Como parte del protocolo, se dio lectura al artículo 167 de la Constitución Política, que establece que el presidente de la República ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional desde el inicio de su gestión. Con este procedimiento quedó formalizada la autoridad de Fujimori sobre ambas instituciones, antes de su participación en las actividades oficiales por Fiestas Patrias.

Gabinete ministerial

  • Presidente del Consejo de Ministros: Luis Galarreta
  • Ministro de Relaciones Exteriores: Carlos Espá
  • Ministro de Economía y Finanzas: Elmer Cuba
  • Ministro del Interior: César Astudillo
  • Ministro de Defensa: Rafael Belaúnde
  • Ministra de Desarrollo e Inclusión Social: Maritza Canales
  • Ministro de Transportes y Comunicaciones: Rafael Rey
  • Ministro de Comercio Exterior y Turismo: Rogers Valencia
  • Ministro de Salud: Luis Dyer
  • Ministro de Energía y Minas: Guillermo Shinno
  • Ministro de Desarrollo Agrario y Riego: Marco Vinelli
  • Ministro de Justicia y Derechos Humanos: Ernesto Álvarez
  • Ministro de Trabajo: Juan Sheput
  • Ministro de Educación: José Antonio Chang
  • Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Mauricio Arnillas
  • Ministro de la Producción: Juan Carlos Requejo
  • Ministra de la Mujer: María Seminario
  • Ministro del Ambiente: Vladimiro Huaroc
  • Ministro de Cultura: Alberto Beingolea

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