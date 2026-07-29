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Suboficial del Ejército es detenido “en actitud sospechosa” cerca a tribuna de autoridades antes del Desfile Cívico Militar

Según Augusto Ríos, jefe de la Inspectoría General de la PNP, el detenido portaba un arma y evitó ser identificado cuando fue detenido por agentes de la Policía Nacional

Suboficial del Ejército es detenido “en actitud sospechosa” cerca a tribuna de autoridades antes del Desfile Cívico Militar. (Foto: Panamericana)
Suboficial del Ejército es detenido “en actitud sospechosa” cerca a tribuna de autoridades antes del Desfile Cívico Militar. (Foto: Panamericana)
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Un suboficial del Ejército en actividad la Policía intervino al suboficial y lo trasladó a la Comisaría de Jesús María tras un incidente ocurrido este 29 de julio, en el que, según la Policía Nacional del Perú, evitó ser identificado y la Policía Nacional del Perú le incautó un arma de fuego.

El teniente general Augusto Ríos, jefe de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, dijo que el personal acudió a confirmar la versión y que ya pusieron el caso en conocimiento de las autoridades competentes.

El oficial explicó en una entrevista con Panamericana que, tras verificar la identidad del intervenido, “hemos constatado que se trata de un suboficial del Ejército de primera que prestaría servicios en una unidad de Inteligencia del Ejército. Porta un arma que se le ha incautado”.

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Ríos señaló que la intervención se produjo porque el militar “evitó ser identificado y registrado” y fue intervenido por “violencia y resistencia a la autoridad”. Añadió que la comunicación del caso se hizo al Ministerio Público por presunto delito común, y también al fuero militar, además de la Inspectoría General del Ejército.

Suboficial del Ejército es detenido “en actitud sospechosa” cerca a tribuna de autoridades antes del Desfile Cívico Militar. (Foto: Panamericana)
Suboficial del Ejército es detenido “en actitud sospechosa” cerca a tribuna de autoridades antes del Desfile Cívico Militar. (Foto: Panamericana)

Sobre la situación legal del arma, el teniente general indicó que el hombre contaba con licencia para portar armas de fuego. También evitó brindar detalles adicionales, y sostuvo: “Creo que es un hecho aislado”.

Al cierre de la información difundida por el medio, el intervenido permanecía recluido y bajo custodia policial en la dependencia de Jesús María, a la espera de que el caso sea derivado a la instancia correspondiente.

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Reconocen a Keiko Fujimori como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía

Antes de asistir al Desfile Cívico Militar 2026en la Av. Brasil, la presidenta Keiko Fujimori participó en una ceremonia oficial en Palacio de Gobierno en la que fue reconocida oficialmente como la nueva jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, como corresponde según lo establece la Constitución Política.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño, le entrega el bastón de mando como Jefa Suprema de las FFAA a Keiko Fujimori. TV Perú

La ceremonia protocolar inició con la lectura del artículo 167 de la Constitución Política en la que se indica que los jefes de Estado, al asumir la presidencia, también reciben el mando supremo de las Fuerzas Armadas y de la PNP.

La presidenta, que fue acompañada por los ministros de Defensa e Interior, Rafael Belaúnde y César Astudillo respectivamente, se ubicó frente al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño, quien le entregó el bastón de mando que la reconoce como jefa suprema.

“Señora presidenta constitucional de la República, a nombre de los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, os hago entrega del bastón de mando, símbolo de autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú”, indicó el general Briceño. La presidenta Fujimori solo respondió con un breve “Acepto con inmensa gratitud” antes de tomar el distintivo con ambas manos.

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