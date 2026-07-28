Gino Vegas revela avances de castigos contra voleibolistas que rechazaron a la selección peruana: “He enviado los casos a consulta legal”

El presidente de la FPV se refirió a las voleibolistas que decidieron no representar al Perú en la Copa Sudamericana. Créditos: Sportivo / Youtube.

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Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), se refirió al quinto puesto obtenido por la selección peruana en la Copa Sudamericana, resultado que no solo permitió ubicarse entre los mejores equipos, sino también asegurar la clasificación al próximo Campeonato Sudamericano, donde estarán en juego los cupos para el Mundial y los Juegos Olímpicos.

El directivo resaltó el desempeño del equipo nacional en el torneo. “La organización ha sido buena, la cobertura y la asistencia del público también. Cumplimos uno de los dos objetivos deportivos que teníamos: clasificar al Campeonato Los Americanos, el más importante. Tuvimos un mal comienzo, pero el equipo fue creciendo y eso es relevante. Ahora toca prepararse para septiembre, cuando estarán en disputa tres cupos para el mundial y uno para los Juegos Olímpicos. La competencia es exigente, hemos visto a Brasil, Argentina y Colombia muy fuertes, pero hay que seguir trabajando y luchar por esos puestos”, señaló en diálogo con Sportivo.

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También fue consultado por la ausencia de jugadoras que declinaron la convocatoria, pero asistieron al Coliseo Eduardo Dibós para presenciar los partidos, como Esmeralda Sánchez y Maricarmen Guerrero, entre otras.

Al respecto, respondió: “Nos estamos concentrando. Después del primer partido, hablé con las chicas y todos reconocimos que no fue un buen encuentro, algo que forma parte del deporte. Les agradecí personalmente porque pusieron la camiseta y se comprometieron. Nos enfocamos en quienes quieren representar al país. Las demás tendrán sus razones”.

El equipo peruano que disputó la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: FPV

Gino Vegas busca sanciones contra jugadoras

Gino Vegas mantiene su posición respecto al rechazo de algunas voleibolistas a la selección peruana. El presidente de la FPV indicó que corresponde cumplir con la ley deportiva y confirmó que los casos ya fueron elevados a consulta legal para determinar posibles sanciones.

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“He enviado los casos a consulta legal porque la ley es clara: estamos obligados a seguirla. La comisión legal nos indicará los pasos a seguir y, en función de eso, tomaremos decisiones como directorio. Es prematuro adelantar algo, pero no podemos actuar en contra de la ley de deportes. No buscamos perjudicar a nadie, pero la federación debe cumplir la normativa. Hubiera preferido que las jugadoras se dirigieran a la federación, ya que la convocatoria oficial siempre la realiza la federación, aunque sea por recomendación del cuerpo técnico”, señaló.

Gino Vegas revela claros avances sobre sanciones contra las voleibolistas que rechazaron a la selección peruana.

Jugadoras no hablaron con presidente de la FPV

A pesar de su postura, Vegas reconoció que le habría gustado dialogar con las jugadoras para evitar llegar a esta situación, aunque no descarta la posibilidad de conversar en el futuro.

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“Algunas jugadoras han conversado con el profesor Rizola, pero no conmigo ni con la federación. Me hubiera gustado que se acercaran. En algún momento podremos conversar individualmente, porque cada caso es distinto, pero mi prioridad es trabajar con quienes están presentes y comprometidas, como Ginna López, Claudia Palza, Aixa y Mirian Patiño, que formarán parte del grupo para septiembre y el objetivo de ir a Río. El objetivo es volver a los campeonatos mundiales y buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos. Es un proceso de mediano y largo plazo y debemos continuar”, afirmó.

Perú cierra el partido ganando el cuarto set por 25-20 a Venezuela por la Copa Sudamericana de vóley. TV Perú

¿Voleibolistas no quisieron jugar por problemas con Rizola?

Finalmente, el presidente de la FPV se refirió a si algunas jugadoras decidieron no representar a Perú por las declaraciones de Antonio Rizola sobre el tricampeonato de Alianza Lima. Aunque no descartó esa posibilidad, señaló que el técnico brasileño no desmereció el logro de las ‘blanquiazules’.

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“Respecto al video, he escuchado lo que se dice y no creo que haya intención de criticar a Alianza. Se menciona que Alianza, aunque no jugó de manera excelente en algunos partidos, supo salir adelante y el rival no aprovechó sus oportunidades. Todo depende del contexto y cada uno tiene derecho a expresar su opinión. Las jugadoras deben buscar acercarse a la federación, que es la institución encargada. El proceso de convocatoria se realiza tanto a la jugadora como al club al que pertenece”, concluyó.