Universitario maneja 4 opciones para fichar al reemplazo de José Carabalí: “Necesitan el ‘ok’ de Héctor Cúper”

El periodista Gustavo Peralta reveló las alternativas que contempla Héctor Cúper con la dirigencia 'crema' por el último fichaje. (Video: L1 MAX / Hablemos de MAX)

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El reciente regreso de Piero Quispe a Universitario de Deportes ha devuelto el entusiasmo a la hinchada, pero la directiva no da tregua en el armado del plantel. Mientras el club apunta al objetivo de lograr el tetracampeonato nacional, la cúpula dirigencial se concentra en cerrar el fichaje del último refuerzo extranjero: el lateral izquierdo, posición clave que sigue abierta tras la salida de José Carabalí hace casi un mes.

Según la información del periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de MAX, la ‘U’ analiza cuatro alternativas para cubrir ese puesto. La administración tiene en la lista tres nombres, de los cuales se conocen algunos perfiles, pero el comando técnico que lidera Héctor Cúper insiste con darle prioridad a un futbolista argentino.

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Mientras la expectativa crece, se sabe que la decisión final dependerá de una reunión entre la administración y el comando técnico, programada para definir el perfil ideal y concretar el fichaje en cuestión de horas. Este es el último movimiento pendiente antes del cierre definitivo del plantel, en una temporada donde el margen de error es mínimo.

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Universitario busca resolver el lateral izquierdo: opciones y perfil

Las alternativas concretas siguen bajo reserva, pero hay cuatro candidatos que han sido evaluados según necesidades tácticas y viabilidad económica. Desde la dirigencia de Universitario, la primera opción fue el ecuatoriano Gustavo Cortéz, aunque la negociación se complicó por el costo de la operación y la falta de consenso con Héctor Cúper. “El primer nombre que la ‘U’ quería fue el ecuatoriano Gustavo Cortéz. Pero en los últimos días, la gente que lo maneja me parece que encareció la operación y era medio complicado en el tema económico, por eso dejaron en stand-by el tema”, explicó Peralta.

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En paralelo, la administración recibió la propuesta de incorporar al panameño Jorge Abdiel Gutiérrez, quien participó en el Mundial 2026 con su selección. Aunque su llegada sería viable de forma inmediata, tampoco cuenta aún con el respaldo del DT argentino.

Justamente, Cúper prefiere un refuerzo de su país, postura que enfrenta la inclinación de la dirigencia hacia un futbolista ecuatoriano.

Jorge Gutiérrez en acción con Panamá ante Bukayo Saka en el duelo frente a Inglaterra en el Mundial 2026. - créditos: IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta

El periodista Carlos Panez aportó un dato adicional: mencionó públicamente que el argentino Lautaro Cano figura como opción para un “equipo grande” del Perú, aunque no confirmó si se trata específicamente de Universitario.

Actualmente, César Inga ocupa la banda izquierda, mientras que Matías Di Benedetto y el canterano Snayder Díaz también han sido considerados para ese sector.

¿José Carabalí quiso volver a Universitario?

La posibilidad de un regreso de José Carabalí a Universitario ha estado en boca de hinchas y periodistas desde su salida a fines de junio. El futbolista ecuatoriano, ahora en LDU de Quito, fue consultado sobre esa chance en la previa de un duelo ante Barcelona SC, en medio de un inicio complicado con su nuevo club.

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“Tengo poco tiempo y creo que siempre salimos a buscar el resultado. Creo que no se nos está dando, faltan detalles pero creo que con el trabajo diario se puede ir dando”, señaló al ser consultado sobre su adaptación en el elenco ‘albo’, donde aún no logra consolidarse.

César Inga es el titular de Universitario en el lateral izquierdo. - créditos: EFE

El nombre de Carabalí volvió a sonar en Universitario tras la salida abrupta del técnico Tiago Nunes, quien había sido su principal valedor. Personas cercanas al jugador, según reveló Gustavo Peralta, deslizaron que el lateral no estaría completamente cómodo en su nuevo club, lo que potenció los rumores de un posible regreso a la ‘U’.

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No obstante, en sus declaraciones públicas, Carabalí dejó claro que no tiene elementos para evaluar el trabajo del nuevo entrenador, Gustavo Álvarez, y prefirió centrarse en revertir el flojo arranque con LDU. El ecuatoriano disputó 60 partidos con Universitario entre 2025 y 2026, con tres goles y once asistencias, y fue parte del plantel tricampeón.

Eso sí, su retorno es solo una especulación. El propio jugador se muestra comprometido con su actualidad en la LDU de Quito, aunque la historia sigue abierta y el contexto podría modificar el escenario en el futuro inmediato.