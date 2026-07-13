Pedro Gallese no descartó volver a Alianza Lima luego de reencontrarse con Matute: “Seguro en un futuro regreso”

El arquero de la selección peruana regresó al estadio Alejandro Villanueva tras siete años y agradeció el cariño de la hinchada. (Video: Jax Latin Media)

Pedro Gallese vivió una tarde especial en Matute. El experimentado arquero volvió a pisar el estadio Alejandro Villanueva, esta vez con la camiseta de Deportivo Cali, para afrontar el amistoso internacional frente a Alianza Lima. Aunque estuvo en la vereda del frente, el guardameta fue recibido con aplausos por los hinchas ‘blanquiazules’, un reconocimiento que no pasó desapercibido para quien defendió el arco íntimo durante el 2019.

Luego del compromiso, el portero nacional no ocultó su emoción por reencontrarse con la afición aliancista. Además de agradecer el recibimiento, destacó el ambiente que suele vivirse en el recinto de La Victoria y reconoció que regresar a ese escenario siempre tiene un significado especial para él.

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“Contento de regresar otra vez a Matute con la fiesta que siempre da Alianza. Estoy agradecido con la hinchada, muy emocionado de jugar otra vez aquí. Esta vez me tocó jugar en contra, pero es la preparación que también nosotros necesitamos para nuestro día con el club”, expresó a los medios de comunicación locales.

Más allá del amistoso, una de las preguntas inevitables estuvo relacionada con un posible regreso a Alianza Lima. Gallese mantiene un fuerte vínculo con la institución y con su hinchada, por lo que fue consultado sobre la posibilidad de volver a vestir la camiseta ‘blanquiazul’ en el futuro.

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Pedro Gallese pisó Matute después de siete años, pero ahora con la camiseta del Deportivo Cali. Crédito: Fabiana Gordillo / A Presión

Lejos de descartar esa opción, el guardameta aseguró que siempre estará agradecido con el club y dejó un mensaje que ilusionó a los aficionados íntimos, aunque sin dar plazos ni adelantar alguna negociación. “Alianza siempre me ha tratado muy bien y ¿por qué no? Seguro en un futuro regreso. Sentí mucha emoción con el aplauso en las tribunas. Uno se emociona con el hecho de jugar aquí y con el cariño del hincha más todavía”, manifestó.

Las declaraciones del arquero cobran relevancia porque actualmente atraviesa una nueva etapa en el fútbol colombiano con Deportivo Cali. Si bien su presente está completamente ligado al conjunto ‘azucarero’, sus palabras reflejan que un eventual retorno a Matute es una posibilidad que contempla para más adelante en su carrera.

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Analizó el presente del cuadro ‘blanquiazul’

Gallese también aprovechó la oportunidad para comentar el momento que vive Alianza Lima, que se prepara para afrontar el Torneo Clausura luego del receso de mitad de temporada. El arquero consideró que el amistoso fue una buena prueba para ambos equipos y destacó que este tipo de partidos ayudan a recuperar ritmo de competencia.

“Alianza se vienen preparando. Están en las semanas de una mini pretemporada, seguro con jugadores que están volviendo a su nivel y este partido de preparación ayuda, tanto para ellos como para nosotros”, señaló.

El exportero íntimo evitó profundizar en el rendimiento del equipo dirigido por Pablo Guede, aunque remarcó que estos encuentros sirven para ajustar detalles antes del reinicio de la actividad oficial.

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Alianza Lima perdió 2-0 ante Deportivo Cali en amistoso disputado en Matute 2026 - Crédito: X.

El gran objetivo con la selección peruana

Además de referirse a Alianza Lima, Gallese habló sobre la selección peruana, de la que es uno de los líderes y referentes del vestuario. El guardameta aseguró que el grupo mantiene intacta la ilusión de volver a disputar una Copa del Mundo y mostró su confianza en el trabajo que viene realizando el entrenador brasileño Mano Menezes.

“Uno siempre se prepara para estar bien en la selección. Queremos regresar a lo más alto que es clasificar al Mundial. Tenemos todavía un proceso para jugar. El profe tiene una trayectoria que ya todos la conocemos y ojalá que con él lleguemos otra vez al Mundial”, afirmó.

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Con esas palabras, Gallese dejó claro que, además de enfocarse en su presente con Deportivo Cali, mantiene la mirada puesta en los próximos retos de la ‘bicolor’. Mientras tanto, su emotivo reencuentro con Matute y el mensaje sobre un eventual regreso a Alianza Lima fueron los temas que más llamaron la atención tras el amistoso, dejando abierta la posibilidad de que, en el futuro, vuelva a defender el arco del club.