Keiko Fujimori sigue apostando por el diseño peruano: Fátima Arrieta, la diseñadora de su vestido del ‘balconazo’ presidencial

Keiko Fujimori sorprendió al público tras culminar las actividades oficiales del 28 de julio en Palacio de Gobierno. Durante la noche, la presidenta salió al balcón para saludar a sus simpatizantes y eligió un nuevo atuendo para la ocasión. Cambió el vestido azul que lució durante el día por un diseño distinto: un vestido nude, de encaje, con mangas tres cuartos y un corte sobrio, donde la banda presidencial resaltaba plenamente.
La prenda fue obra de Fátima Arrieta, una de las figuras más reconocidas de la moda peruana. La elección no fue casual. Fujimori ha reiterado su intención de usar prendas creadas por diseñadores locales, sobre todo en fechas clave, como una forma de proyectar el talento peruano ante el mundo. El equipo de comunicación de la presidencia remarcó que estas decisiones buscan visibilizar a los creadores nacionales y, al mismo tiempo, enviar un mensaje de identidad y pertenencia.
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En sus redes sociales, Fátima Arrieta compartió una fotografía junto a la presidenta y escribió un mensaje dirigido a Fujimori: “Que este nuevo capítulo esté guiado por la sabiduría, el diálogo y el amor por el Perú. Gracias por hacerme parte de este momento histórico, Keiko Fujimori”.
Fátima Arrieta: trayectoria y visión
Con una carrera vinculada a la alta costura, Fátima Arrieta se ha consolidado como un referente de la moda peruana. Inició su camino con la creación de piezas que destacan por su elegancia, lo que le permitió desfilar en pasarelas de ciudades como París y Miami. Su trabajo ha recibido premios y reconocimientos, validando su posición en la industria.
La pandemia representó un punto de inflexión en su carrera. Ante la coyuntura global, Arrieta decidió crear una línea de prêt-à-porter, con el objetivo de acercar sus diseños a más mujeres. La diseñadora sostiene que la moda puede ser una herramienta para fortalecer la confianza y la autonomía femenina. Ella se involucra en cada etapa del proceso, desde el diseño del patrón hasta el boceto final, buscando que cada prenda celebre la individualidad de quien la viste.
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La presidenta ha mencionado en diversas oportunidades que seguirá impulsando el trabajo de los diseñadores locales. Para ella, vestir prendas peruanas en actos públicos es una expresión de compromiso con el país y una apuesta por la proyección internacional del talento nacional.
Keiko Fujimori y su vestido de toma de mando
Durante la toma de mando, Keiko Fujimori optó por un vestido azul diseñado por Patricia Musiris, de la firma MODA & CÍA. El atuendo incorporó detalles inspirados en la región de Huancayo, con bordados desarrollados en colaboración con la diseñadora Mercedes Correa. Las flores emblemáticas de Huancayo se plasmaron en la tela, fusionando tradición y modernidad.
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El look se completó con un clutch de seda decorado con motivos de la iconografía huancaína y un detalle de orfebrería elaborado por el maestro joyero Samuel Huayanay. Estos accesorios rindieron homenaje al trabajo artesanal peruano y ofrecieron una imagen alineada con la diversidad cultural del país.
Las elecciones de vestuario de la presidenta han llamado la atención de analistas y especialistas en moda, quienes ven en estas acciones una estrategia de diplomacia cultural. La colaboración con diseñadoras como Fátima Arrieta y Patricia Musiris consolida un mensaje de apoyo al diseño local y a la visibilidad de la moda peruana más allá de las fronteras.
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