¿Quién es Luis Dyer? Perfil del primer ministro de Salud del gobierno de Keiko Fujimori

Tras la toma de mando de Keiko Fujimori como presidenta de la República, Luis Williams Dyer Fernández juró este martes como ministro de Salud, convirtiéndose en el primer titular del Ministerio de Salud (Minsa) durante la nueva administración. Su llegada a la cartera sanitaria ocurre en un contexto marcado por cuestionamientos al sistema público de salud y con el desafío de responder a problemas que afectan la atención de millones de ciudadanos.
El nuevo titular del Minsa llega al gabinete con una trayectoria vinculada principalmente al ámbito electoral. Durante los últimos años, Dyer Fernández participó en la organización de campañas políticas y destacó por su trabajo como jefe de personeros de distintas agrupaciones, entre ellas Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio.
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Su designación también abre un debate sobre su experiencia para dirigir una de las carteras más complejas del Estado. A diferencia de otros titulares del sector, su recorrido profesional se desarrolló fuera del campo sanitario, por lo que su gestión será evaluada por su capacidad para enfrentar problemas como la saturación hospitalaria, el abastecimiento de medicamentos y las brechas de personal médico.
¿Quién es Luis Williams Dyer Fernández, el nuevo ministro de Salud?
Antes de asumir como ministro, Luis Dyer Fernández estuvo vinculado a labores de organización electoral dentro de partidos políticos. En 2016 fue jefe de personeros de Peruanos por el Kambio, agrupación que llevó a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la Presidencia de la República, donde participó en la coordinación de la cobertura de mesas electorales.
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En la primera vuelta de las elecciones generales de 2026 también cumplió funciones como jefe de personeros de Fuerza Popular. Según declaró durante una conferencia de prensa, logró la cobertura de más de 20 mil mesas electorales. Para la segunda vuelta presidencial, la meta planteada por el equipo de campaña fue alcanzar más de 100 mil personeros para cubrir todos los puntos de votación, incluyendo los ubicados en centros poblados.
Durante la campaña electoral, Keiko Fujimori presentó oficialmente a Dyer Fernández como jefe de personeros del partido frente al balotaje contra Roberto Sánchez. En esa oportunidad, destacó su experiencia en organización electoral y su capacidad para coordinar la defensa del voto.
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El nuevo ministro también figura como aportante de la campaña de Fuerza Popular mediante material de campaña valorizado en cerca de 100 mil soles.
La historia familiar que une a Luis Dyer Fernández con Keiko Fujimori
Además, su nombre está relacionado con una conocida familia empresarial. Dyer Fernández es hijo de Luis Dyer Ampudia y sobrino de Samuel Dyer Ampudia, empresario vinculado al sector agroexportador a través de Camposol.
Durante su presentación, Fujimori hizo referencia a la historia que une a ambas familias y calificó el encuentro como una señal de “reconciliación y unidad”. La líder de Fuerza Popular aludió al secuestro de Samuel Dyer durante el gobierno del exdictador Alberto Fujimori.
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Cabe precisar que Samuel Dyer Ampudia negó anteriormente tener una vinculación política directa con Fuerza Popular y señaló que su sobrino Luis Dyer Fernández desarrolla actividades independientes relacionadas con labores técnicas electorales.
Los retos que enfrentará Luis Dyer al frente del Ministerio de Salud
El principal desafío del nuevo ministro será conducir una cartera altamente técnica en medio de una serie de problemas estructurales del sistema sanitario. Su falta de experiencia previa en salud pública será uno de los aspectos que podrían generar cuestionamientos desde gremios médicos, especialistas y sectores de oposición.
Dyer Fernández asumirá el cargo después del breve periodo del médico Juan Carlos Velasco Guerrero, quien estuvo al frente del Minsa desde marzo de este año durante el gobierno de José Balcázar.
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Uno de los principales problemas que recibirá será la sobrecarga de los servicios de emergencia. Un operativo de la Contraloría General de la República detectó deficiencias en 16 hospitales del Minsa de Lima, entre ellas pacientes atendidos en pasillos, tiempos de espera superiores a 12 horas, falta de personal médico, equipos biomédicos inoperativos y problemas de abastecimiento de medicamentos esenciales.
Entre los establecimientos supervisados estuvieron los hospitales Arzobispo Loayza, Dos de Mayo, Santa Rosa, María Auxiliadora, Hipólito Unánue, Lima Este - Vitarte y Emergencias Villa El Salvador, entre otros.
En el caso más crítico, la Contraloría identificó que 53 pacientes eran atendidos en pasadizos del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, mientras que en 12 de los 16 establecimientos evaluados los pacientes permanecían en salas de observación durante 12 horas o más.
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La falta de personal especializado también forma parte de los problemas pendientes. La supervisión detectó ausencia de médicos y falta de programación de turnos de retén en algunas especialidades necesarias para la atención de emergencias.
Otro de los desafíos será mejorar la disponibilidad de medicamentos. La Contraloría informó que en 15 de los 16 hospitales evaluados existía desabastecimiento de 641 productos farmacéuticos, dispositivos médicos y sanitarios. Al mismo tiempo, identificó casos de sobrestock que podrían generar riesgo de vencimiento y pérdidas económicas.
A ello se suma la necesidad de fortalecer la vigilancia sanitaria frente a enfermedades como el dengue. El Minsa implementó el Plan de Prevención y Control del Dengue 2026, con acciones de prevención, monitoreo y respuesta ante posibles brotes.
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