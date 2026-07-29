Tilín, el niño del video viral, reaparece bailando la danza de las tijeras en la Parada Militar 2026

La avenida Brasil en Lima fue el escenario donde Luis Ángel Carrasco, conocido por millones como ‘Tilín’, volvió a captar la atención de cientos de personas. Alejado de la imagen de niño viral, el joven sorprendió al público con una presentación en la que mostró su destreza en la danza de las tijeras, acompañado por la Asociación Cultural de Danzantes de Tijera Galas de Oro.
Cinco años después de hacerse famoso por su peculiar estilo, Carrasco se integra plenamente a la vida cultural peruana, dejando claro que su historia va más allá de un simple video en redes sociales.
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El representante de Galas de Oro relató cómo el fenómeno viral trascendió fronteras. “Él fue viral hace tiempo atrás. Fue popular en México. Así llegó hasta nuestra asociación, dando todo de él (en el baile) y estamos creciendo como grupo”, explicó el portavoz, destacando la evolución de Carrasco y su impacto en la agrupación.
El video viral de Tilín en redes sociales
La popularidad de Luis Ángel Carrasco nació en 2019 en una calle limeña, cuando un video mostró al niño bailando la tradicional danza de las tijeras tras recibir una “china” (50 céntimos) de un transeúnte. Las frases espontáneas del joven que grabó la escena —“¡Eso, Tilín!”, “¡Vaya, Tilín!”— se convirtieron rápidamente en expresiones virales que traspasaron la frontera digital, primero en Facebook y YouTube, luego en TikTok, donde la grabación cobró una nueva dimensión.
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Durante 2021, el audio del video se transformó en uno de los más usados en Latinoamérica. Miles de usuarios adaptaron la grabación original para crear memes, retos y clips humorísticos, consolidando la frase “¡Eso, Tilín!” como un símbolo de la cultura viral del momento. El fenómeno permitió que el rostro de Carrasco se reconociera en todo el continente y que la danza de las tijeras adquiriera un inesperado protagonismo en redes sociales.
Una vez, este niño bailó por 50 céntimos, un video que se volvió viral en redes sociales | Facebook
Con el paso de los años, Luis Ángel recordó en entrevistas que el episodio no fue planeado. Sólo buscaba unas monedas a cambio de mostrar lo que mejor sabía hacer: bailar. Después del éxito viral, apostó por perfeccionar su técnica y sumarse a diversas agrupaciones artísticas, orientando su vida hacia la difusión de la danza andina.
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De la viralidad a la tradición
El regreso de ‘Tilín’ al escenario público no sólo evidencia el poder de las redes sociales para transformar vidas, sino también cómo un hecho casual puede abrir puertas en el mundo artístico. Integrado a la Asociación Cultural de Danzantes de Tijera Galas de Oro, el joven participa activamente en presentaciones y eventos culturales, alejándose del estigma de “niño meme” y asumiendo el compromiso de preservar una expresión ancestral.
La presencia de Carrasco en la Parada Militar, rodeado de otros danzantes, marca una etapa de madurez en su carrera. Su historia ilustra el recorrido de un niño que, por azar, se convirtió en referente digital y que hoy apuesta por el arte y la tradición como camino de vida.
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El fenómeno Tilín deja al descubierto la capacidad de las plataformas digitales para difundir expresiones culturales y la influencia que pueden ejercer sobre trayectorias personales. A través del baile, Luis Ángel Carrasco muestra que detrás de cada viralidad puede nacer una vocación auténtica por el arte y la identidad.
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