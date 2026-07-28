Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori: el discurso completo que dio como presidenta de la República del Perú

Keiko Fujimori convoca a la oposición a trabajar en favor del Perú. TV Perú

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Keiko Sofía Fujimori Higuchi asumió este martes 28 de julio la presidencia del Perú para el periodo 2026-2031 en una sesión solemne del Congreso bicameral y pronunció su primer mensaje a la Nación ante senadores, diputados y una nutrida delegación de mandatarios extranjeros. En un discurso de aproximadamente una hora desde el Hemiciclo de Sesiones del Congreso de la República, la mandataria fijó siete objetivos de gobierno y realizó anuncios concretos en seguridad ciudadana, reactivación económica, infraestructura vial y programas sociales, en un país que ha tenido ocho presidentes desde 2016.

La ceremonia contó con la presencia del rey de España, Felipe VI; el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau; y varios jefes de Estado de la región. Entre los anuncios más destacados figuraron el incremento del salario mínimo a S/ 1.300, la duplicación del monto de Pensión 65 —de S/ 350 a S/ 700 bimestrales— y el lanzamiento del programa “Jóvenes con Futuro”, orientado a reducir a la mitad la tasa de desempleo juvenil. También presentó un plan de infraestructura vial con obras en Lima, Callao y varias regiones del interior del país, y anunció la creación de una Autoridad Nacional Digital con respaldo de inteligencia artificial.

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Keiko Fujimori, con banda presidencial y vestida de azul, levanta un brazo y sonríe durante la ceremonia de investidura en el Palacio Legislativo. (Congreso )

Dos frentes de emergencia nacional: El Niño y seguridad ciudadana

Fujimori abrió el eje central de su discurso con una declaración directa: “En el plazo inmediato mi gobierno estará concentrado en dos frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno El Niño y seguridad ciudadana. Para ello emplearemos recursos extraordinarios”. La mandataria adelantó que su administración emitirá decretos de urgencia y solicitará al Congreso de la República facultades delegadas para enfrentar ambos frentes.

Keiko Fujimori se compromete a enfrentar las dos grandes amenazas del país: los desastres naturales y la inseguridad. Anuncia que, durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán el control de la seguridad interna para combatir el crimen organizado y el narcotráfico | Canal N

Sobre el fenómeno climático, Fujimori señaló que “el clima no espera los tiempos de la burocracia” y anunció un plan de contingencia nacional que, en sus palabras, “romperá con la lógica de la reacción tardía para pasar a la era de la prevención oportuna”. Las medidas contempladas incluyen la descolmatación masiva de ríos, la construcción de defensas ribereñas con criterios técnicos modernos, la protección de cuencas y el despliegue de maquinaria pesada en puntos críticos. El plan también prevé un sistema logístico de respuesta rápida para garantizar el abastecimiento de alimentos, agua y medicinas en zonas de mayor vulnerabilidad. Los agricultores afectados por el fenómeno climático recibirán asistencia financiera y técnica. La presidenta convocó además a los gobiernos regionales y locales a sumarse a los trabajos de prevención y reconstrucción.

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En un enérgico Mensaje a la Nación desde el Congreso, Keiko Fujimori detalla su plan de mano dura contra la criminalidad. Anuncia una lucha frontal contra las mafias nacionales e internacionales, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal, prometiendo fortalecer los sistemas de inteligencia | Canal N

“Jóvenes con Futuro” e incremento del salario mínimo

El segundo objetivo de gobierno se articuló en torno al empleo juvenil. Fujimori presentó el programa “Jóvenes con Futuro” y precisó que más de 250.000 jóvenes de entre 14 y 24 años no pueden encontrar empleo. La meta fijada fue reducir la tasa de desempleo juvenil, que ronda el 10%, a la mitad. Para ello, anunció la expansión y mejora de programas como Jóvenes Productivos y Capital Semilla Joven, junto con apoyo integral al emprendedor. El plan incluye además la ampliación de Beca 18 para que un mayor número de jóvenes acceda a estudios superiores.

En materia salarial, Fujimori anunció el incremento de la remuneración mínima vital a S/ 1.300, acompañado de un bono compensatorio por única vez dirigido a las micro y pequeñas empresas para ayudarlas a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar el mayor costo laboral. “Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales”, afirmó la mandataria.

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Keiko Fujimori promete incrementar la RMV a 1300 soles, acompañado de un bono compensatorio a las mypes. TV Perú

Infraestructura vial: metro en tres ciudades y ocho carreteras

El tercer objetivo contempló la ampliación de la infraestructura productiva y social del país. En el frente social, la presidenta anunció la reorganización de los programas de agua y desagüe, electricidad, telefonía e internet, así como la mejora de instalaciones educativas y de salud. En el frente productivo, adelantó la aceleración de la inversión pública y privada en redes viales, aeropuertos y puertos, junto con la ejecución de presas, diques, pozos, canales de riego, tuberías y estaciones de bombeo.

El componente más detallado del bloque fue el plan vial. En Lima y Callao, el gobierno culminará la Línea 2 del Metro y ejecutará las líneas 3, 4, 5 y 6. Además, impulsará sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, y los trenes de cercanías Lima–Ica y Lima–Barranca. Entre los proyectos carreteros anunciados figuran la culminación de la Nueva Carretera Central, las carreteras Oyón–Ambo, Canta–La Viuda–Unish, Puerto Ocopa–Atalaya y la Longitudinal de la Sierra en los tramos de Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, además de la Carretera La Libertadores, la Autopista del Sol y la Red Vial N.° 4.

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Keiko Fujimori habla sobre las vías nacionales y promete implementar sistemas de Metro en Arequipa, Piura y Trujillo. Tv Perú

Estado digital, anticorrupción y Pensión 65 universal

El cuarto objetivo apuntó a construir “un Estado al servicio de los ciudadanos”. Fujimori anunció un proceso de desregulación para eliminar normas innecesarias y liberar “al ciudadano, al emprendedor y al inversionista de cargas burocráticas que hoy solo consumen tiempo, recursos y oportunidades”. Como eje tecnológico del plan, anunció la creación de la Autoridad Nacional Digital y el otorgamiento de una identidad digital para cada ciudadano, con respaldo de inteligencia artificial, para que “abrir un negocio, acceder a un beneficio o realizar un trámite deje de ser un obstáculo del día a día”. “El verdadero cambio no terminará con menos papeles. Comenzará con mejores decisiones”, sentenció la presidenta.

Keiko Fujimori, con traje azul y banda presidencial, pronuncia su primer mensaje a la Nación desde un podio en el Congreso.

En el plano de los programas sociales, Fujimori anunció la duplicación del monto de Pensión 65, que pasará de S/ 350 a S/ 700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema, como primer paso hacia la aplicación progresiva de una pensión universal. Para garantizar la cobertura del beneficio, el gobierno desplegará brigadas móviles de afiliación en zonas rurales, amazónicas, altoandinas y fronterizas.

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Keiko Fujimori presenta una política de protección integral para la infancia, la niñez y la familia, comprometiéndose a reducir a la mitad las alarmantes cifras de desnutrición crónica y anemia en niños menores de cinco años | Canal N

Estado de Derecho y política exterior

El sexto objetivo fue el compromiso con el Estado de Derecho. Fujimori ratificó ante el Perú y la comunidad internacional “el firme compromiso con el absoluto respeto a la independencia de poderes y a las libertades individuales, en particular la libertad de expresión y la de prensa”, a las que calificó como “la base de todo Estado de Derecho en un país democrático”. Anunció además que su gobierno entablará un diálogo con las entidades del sistema de justicia para mejorar el acceso a los servicios judiciales e introducir mecanismos meritocráticos que fortalezcan la capacidad e independencia de los administradores de justicia, con respeto en todo momento a la independencia de poderes.

El séptimo y último objetivo fue el fortalecimiento de la política exterior. En el ámbito regional, Fujimori anunció el impulso a la Alianza del Pacífico y a la Comunidad Andina junto a los países andinos, con el fin de avanzar en la integración de los pueblos y la competitividad de sus economías en los mercados globales. Destacó además la participación de España en la promoción de la amistad y los intereses comunes de Iberoamérica. En el plano global, anunció la priorización del rol del Perú en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y la apertura de nuevas oportunidades de inversión y cooperación con los países del Medio Oriente. La mandataria subrayó que la posición geográfica del país puede permitir consolidar al Perú como “el puente que conecte dichos continentes con los mercados de América Latina y el Caribe”.

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Peru's President Keiko Fujimori speaks after taking the oath of office at Congress in Lima, Peru, Tuesday, July 28, 2026. Guadalupe Pardo/Pool via REUTERS

Llamado a la unidad y cierre del discurso

Fujimori cerró su mensaje con un llamado a la reconciliación y a la búsqueda de coincidencias entre las fuerzas políticas. “Los verdaderos enemigos son los grandes y graves problemas del Perú. Busquemos las coincidencias para resolver los problemas que agobian al ciudadano y que retrasan nuestro desarrollo”, afirmó. Convocó a los gobernadores regionales y alcaldes del país a trabajar “como un solo equipo, sin distinciones ideológicas, porque el hambre, la enfermedad y la delincuencia no tienen color político”. Rechazó la idea de un país dividido: “No hay dos Perú distintos; hay un solo Perú, vibrante, multicultural, fuerte y milenario que está listo para ponerse de pie”.

La mandataria cerró su discurso con una referencia al horizonte temporal de su gestión: “Asumo el mando con la firmeza que se necesita para gobernar, pero también con la sensibilidad necesaria para escuchar y sanar las heridas de nuestro pueblo. El reloj ha comenzado a correr. Los 1.826 días de trabajo por la grandeza de nuestra patria empiezan ahora mismo". Concluido el acto, Fujimori abandonó el Congreso acompañada por su bancada de diputados y senadores y emprendió el trayecto a pie por el jirón Junín rumbo a Palacio de Gobierno, entre coreadas de “¡Sí se pudo!” de los simpatizantes congregados a ambos lados de la calle.

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Keiko Fujimori cierra así su mensaje a la Nación en el Congreso de la República al asumir la presidencia. TV Perú

Discurso completo de Keiko Fujimori