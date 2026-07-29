Así se vivió el pasacalle por Fiestas Patrias organizado por la Municipalidad de Lima

El público protagonizó uno de los momentos más destacados de la jornada al participar en una interpretación colectiva de “Contigo Perú” como parte de la celebración - Créditos: Municipalidad de Lima.

Guardar

La plaza de Armas de Lima se convirtió en un escenario de encuentro entre las tradiciones de distintas regiones del país durante la noche del 28 de julio. Cientos de familias, turistas y ciudadanos se congregaron en el Centro Histórico para presenciar el “Gran Pasacalle por el Perú”, una presentación artística que formó parte de las celebraciones por Fiestas Patrias.

El recorrido reunió a más de 1300 danzantes pertenecientes a agrupaciones folclóricas, instituciones educativas, escuelas de danza y asociaciones culturales. Con coloridas vestimentas y acompañados por músicos, los participantes avanzaron por las principales calles de la zona monumental mostrando expresiones representativas de diversas comunidades.

PUBLICIDAD

Desde los alrededores de la plaza Mayor, el público observó una muestra de danzas provenientes de la costa, sierra y selva. La jornada incluyó interpretaciones como la Marinera Norteña, el Festejo, el Son de los Diablos, la Morenada Puneña, los Caporales, los Ukukos de Paucartambo, el Wititi, la Viga Huantuy de Huancavelica, el Carnaval Huamanguino, la Contradanza de Huamachuco, los Avelinos de Junín, el Carnaval Moyobambino, el Carnaval de Lamas y la danza Shipibo-Konibo.

La actividad permitió mostrar la diversidad cultural peruana a través de presentaciones como la Marinera Norteña, la Morenada Puneña, el Festejo, los Caporales y danzas amazónicas - Créditos: Municipalidad de Lima.

La presentación permitió que los asistentes conocieran parte de la diversidad cultural del territorio nacional a través de sus ritmos, coreografías y elementos tradicionales. Las delegaciones participantes representaron costumbres que se mantienen vigentes en diferentes localidades y que forman parte de la identidad peruana.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos más esperados llegó cuando los presentes se unieron para cantar “Contigo Perú”, una de las canciones más reconocidas del repertorio nacional. Las voces de los asistentes acompañaron la interpretación colectiva en medio de la celebración por las Fiestas Patrias.

Más de 1300 danzantes participaron en el desfile artístico, representando tradiciones de la costa, sierra y selva mediante música, vestimenta típica y danzas folclóricas - Créditos: Municipalidad de Lima.

El cierre de la actividad estuvo acompañado por un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo del Centro Histórico de Lima y puso fin a la jornada organizada por la Municipalidad de Lima dentro de la campaña “Lima celebra al Perú”.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, participó en la ceremonia junto a su esposa, Carla Dávila, y sus hijos. El burgomaestre observó el desarrollo del pasacalle desde el Palacio Municipal y saludó a los ciudadanos que acudieron a la Plaza Mayor para formar parte de las actividades conmemorativas.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori presenció el pasacalles

La presidenta Keiko Fujimori salió la noche del martes 28 de julio al balcón de Palacio de Gobierno para observar el pasacalle organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias. Desde la sede del Ejecutivo, la mandataria saludó a los ciudadanos que se encontraban en la Plaza de Armas y en las calles cercanas, donde se desarrollaban las presentaciones artísticas preparadas por la fecha.

La presidenta afirmó que durante los próximos 5 años buscará poner nuevamente al Estado al servicio de los ciudadanos (Créditos: TVPerú)

El desfile cultural reunió a familias y visitantes que acudieron al Centro Histórico para presenciar las delegaciones participantes y los números folclóricos programados como parte del aniversario patrio. La mandataria permaneció en el balcón presidencial durante el desarrollo de la actividad y respondió a los saludos de los asistentes que se encontraban en los alrededores.

PUBLICIDAD

“Estoy muy emocionada por esta oportunidad y por la responsabilidad que implica gobernar porque gobernar es servir. Hemos conformado un gabinete integrado por personas competentes, profesionales, con experiencia en sus sectores y trayectoria política. Por eso soy optimista respecto al trabajo que realizaremos”, sostuvo a TVPerú.