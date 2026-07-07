Héctor Cúper lanzó advertencia a Alex Valera tras llegada de Gianluca Lapadula a Universitario: “Que nadie crea que tiene todo asegurado”

Héctor Cúper lanzó advertencia a Alex Valera tras llegada de Gianluca Lapadula a Universitario.

Héctor Cúper asumió el mando de Universitario de Deportes en la recta final del Torneo Apertura, aunque recién en las últimas semanas lideró una ‘mini pretemporada’ enfocada en potenciar el rendimiento físico de sus dirigidos con miras a afrontar el Torneo Clausura 2026 con la máxima exigencia y sostener la ambición del tetracampeonato. La directiva confía en que el experimentado entrenador utilice su experiencia internacional para fortalecer el plantel y mantener el dominio en el fútbol peruano.

La llegada de Gianluca Lapadula ha generado una nueva dinámica en el ataque, donde el goleador del tricampeonato, Alex Valera, ahora se enfrenta a una competencia que promete elevar el nivel competitivo del equipo. En ese sentido, el técnico argentino le dejó una advertencia al ‘Cholo’ por la competencia en la ofensiva.

PUBLICIDAD

“¿Jugar con doble ‘9′? Sí, es una posibilidad. Lo digo sinceramente porque más allá de que hay sistemas, nosotros estamos probando, intentar tener presencia en el área, pero por eso digo, estamos todos en una parte de la prueba”, explicó en primera instancia en el programa Fútbol Como Cancha.

El DT remarcó que la llegada del ‘Bambino’ le brinda a la ‘U’ una alternativa real en ofensiva, algo que considera fundamental para mejorar la competitividad interna. “En el supuesto caso se jugara con un delantero, tenemos una buena competencia, así que la incorporación de Lapadula nos permite eso, porque la competencia interna también es muy buena para que nadie crea que tiene todo asegurado”, señaló.

PUBLICIDAD

Gianluca Lapadula y Alex Valera jugaron juntos en la selección peruana y se reencuentran en Universitario. - créditos: EFE

Héctor Cúper hizo referencia al historial reciente de Universitario, donde pese a la llegada de refuerzos extranjeros, Alex Valera logró consolidarse como titular y goleador. Sin embargo, advirtió que el rendimiento y la adaptación al sistema serán determinantes para definir quién ocupará la plaza en el once inicial.

“He visto que llegaron jugadores y a veces no tienen el rendimiento esperado porque esto es como todo, a veces tenemos que ver muy justito porque cuando, por lo menos lo que hacemos nosotros, cuando pensamos en un jugador tenemos que hacer un montón de análisis. ‘No, porque este mete muchos goles’, pero después tienen que encajar dentro de una línea, una pequeña estructura. Por eso a veces para llegar a decir un nombre, tenemos que encontrar un montón de factores que coincidan para decir ‘miren, en esto este jugador va por ahí, en otro sistema por ahí no entra’”, reflexionó.

PUBLICIDAD

Héctor Cúper sobre las opciones en ataque de Universitario

Con una plantel que cuenta con nombres como Alex Valera, Gianluca Lapadula, Edison Flores y José Rivera, la competencia por un puesto en la ofensiva será intensa. “En el supuesto caso que uno dijera, bueno, tenemos a Valera, a Lapadula, a Flores, a Rivera; y jugamos con uno, bueno, habrá una competencia interna que es buena para que la exigencia suba. Si hay competencia, la exigencia sube, si alguien no tiene competencia, uno se queda tranquilito porque sabe que va a estar”, comentó.

El periodista Gustavo Peralta habló de la posibilidad de la 'U' de contratar a ambos delanteros y de los casos de Sekou Gassama y Miguel Silveira. (Video: L1 MAX / Al Límite)

El motivo por el cual Alex Valera se quedará en Universitario tras interés de América de Cali

El nombre de Alex Valera recientemente estuvo en la órbita de América de Cali, que mostró interés en ficharlo. No obstante, su continuidad en Universitario está prácticamente asegurada.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta en Pepas de la PM, la principal razón por la que el delantero se quedará en Ate se relaciona con el alto valor de su cláusula de salida, lo que complica cualquier negociación para su traspaso en el corto plazo. Además, está la propuesta insólita que propuso la directiva colombiana para hacerse con sus servicios.

La directiva ‘crema’ considera a ‘Valegol’ una pieza clave dentro del proyecto deportivo y no tiene intención de desprenderse de él, salvo que llegue una oferta que cumpla con los requisitos económicos previamente establecidos.