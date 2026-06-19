Jairo Concha despertó interés de campeón de Copa Sudamericana: su reemplazo tras posible salida de Universitario

El volante podría emigrar al extranjero y se iría de Universitario para el Torneo Clausura 2026. (Modo Fútbol)

El panorama del mercado de pases en la Liga 1 se mantiene dinámico, no solo por la llegada de nuevos jugadores, sino también por las salidas que pueden producirse de manera sorpresiva. Esta posibilidad ha comenzado a inquietar a Universitario de Deportes a solo un mes del inicio del Torneo Clausura 2026.

Se pudo conocer que Independiente del Valle, actual campeón del fútbol ecuatoriano, ha manifestado interés en incorporar a Jairo Concha a su plantel. Si bien hasta el momento no se ha presentado una oferta formal, la situación podría cambiar en breve, ya que el volante cuenta con la aprobación del área deportiva del club ecuatoriano.

PUBLICIDAD

"Sobre Jairo Concha, que tiene contrato con Universitario, su nombre está instalado en la mesa y es una opción real en Independiente del Valle. Yo tengo entendido que el entorno del futbolista sabe ya de esta situación y que está siendo su nombre evaluado, analizado para ver si Independiente del Valle en las próximas horas o días decide ir por el jugador y hacer una oferta formal a Universitario; esto todavía no sucedió. La U no tiene contacto con la agencia que representa a Jairo Concha por una oferta suya. Independiente del Valle tampoco ha hecho o ha mostrado su carta de intención de hacerse con el jugador, pero sí es verdad que su nombre está ahí, su nombre está establecido", informó Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol’.

El mediocampista crema asumió responsabilidades por el presente del equipo, llamó a la autocrítica y solicitó confianza a los hinchas en medio de la crisis deportiva. (Universitario)

Además, el periodista deportivo mencionó que el club norteño también tiene en la mira a otro jugador peruano y puntualizó el trámite debe realizar el cuadro ecuatoriano para concretar el pase de Concha.

PUBLICIDAD

“Incluso no sé que no es el único jugador peruano que tiene chances de ir a Independiente del Valle, porque hay otro más puesto en la mesa con algún otro jugador de otra nacionalidad. Pero lo de Jairo Concha dentro de Independiente del Valle, según lo que me comentan, ha avanzado. Tiene contrato, tendrían que pagar, tendría que hacerse una cuestión económica a favor de Universitario, y vamos a ver si esto avanza”, añadió.

¿Quién sería el reemplazo de Jairo Concha tras posible salida de Universitario?

La posibilidad de que Jairo Concha se vaya de Universitario de Deportes podría concretarse en los próximos días debido a un contunde motivo.

“La agencia que lo representa tiene jugadores en el fútbol ecuatoriano como Jesús Pretell. Entonces, eso hace pensar que el camino en el fútbol de Ecuador es más viable ahora por esos contactos que su agencia, Vibra Fútbol, ha generado en el fútbol ecuatoriano. Pero si se va, la U genera un problema porque no tiene un jugador de esas características”, comentó Gustavo Peralta.

PUBLICIDAD

Universitario presentó una oferta por dos años y medio a Piero Quispe y despertó interés en el jugador, aunque el proceso no avanzó hacia una negociación definitiva. (Universitario de Deportes)

Mientras se resuelve la partida del habilidoso volante, se pudo conocer que la ‘U’ ya tendría a su reemplazo para el Torneo Clausura 2026.

“Sabemos la situación de Piero Quispe, que no ha avanzado nada. En estos días se define lo de Piero Quispe en México sobre si se queda, se va de Pumas; para mí va a quedar desvinculado completamente de Pumas. Vamos a ver si se materializa en una realidad en los próximos días. Pero si se va Concha, para mí la ‘U’ tendría seguramente que ir nuevamente por Piero Quispe, pero habría que ver el tema económico para ver si se puede dar, porque también tiene ofertas del extranjero”, finalizó.

PUBLICIDAD