Selección peruana de vóley arrancó con una sólida victoria en los Panamericanos Universitarios: venció 3-0 a Colombia en su debut

Selección peruana de vóley arrancó con una sólida victoria ante Colombia en los Juegos Panamericanos Universitarios 2026. Crédito: FEDUP

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La selección peruana de vóley femenino comenzó de la mejor manera su participación en los Juegos Panamericanos Universitarios Lima 2026. El equipo nacional, dirigido por Elena Keldibekova, tuvo un estreno positivo y consiguió una contundente victoria por 3-0 sobre Colombia, resultado que le permite iniciar con buen ánimo su camino en una competencia donde busca ser protagonista.

La ‘bicolor’ resolvió el encuentro en sets corridos, aunque tuvo que exigirse en los dos primeros parciales ante un conjunto colombiano que opuso resistencia. Perú logró imponerse por 25-22 en los dos primeros sets y luego mostró una versión más dominante en el tercer parcial, donde cerró el partido con un 25-16 para sellar un debut con autoridad.

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El triunfo representa un importante primer paso para un plantel que combina juventud y experiencia dentro del proceso de desarrollo del vóley peruano. Varias de las jugadoras que forman parte de esta selección universitaria vienen trabajando en la Videna bajo las órdenes de Antonio Rizola como parte del grupo ampliado de la selección absoluta, por lo que este torneo también representa una oportunidad para sumar minutos y mantenerse en competencia.

Perú derrotó en sets corridos a Colombia en su debut de los Panamericanos Universitarios 2026.

Las jugadoras que representan a Perú en los Panamericanos Universitarios

La delegación peruana cuenta con una nómina de 14 voleibolistas que buscarán llevar al país lo más lejos posible en el torneo universitario. El equipo está conformado por jugadoras del medio local y algunas deportistas que desarrollan su carrera académica y deportiva en el extranjero. La lista de convocadas está integrada por:

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Jeissy Chia

Macarena Zegarra

Moira Zúñiga

Ariana Philipps

María José “Zezé” Rojas

Fátima Villafuerte

Amanda Legario

Alondra Villanueva

Elizabeth Braithwaite

Saskya Silvano

Cielo Carrera

Bárbara Rodríguez

Rosa Medina

Camila Pineda

Entre ellas destaca María José “Zezé” Rojas, quien aparece como una de las principales referencias del equipo y una de las voleibolistas con mayor proyección dentro del proceso nacional.

Los próximos retos de Perú en el torneo

Tras el triunfo ante Colombia, la selección peruana afrontará dos pruebas de mayor exigencia para completar la fase de grupos. El próximo reto de la ‘bicolor’ será frente a Brasil este lunes 27 de julio desde las 17:00 horas, en un duelo que servirá para medir el nivel del equipo ante uno de los rivales más fuertes de la competencia.

Luego, Perú cerrará esta primera etapa del torneo ante Estados Unidos el martes 28 de julio, en un encuentro que será determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Los resultados obtenidos en ambos partidos definirán la posición final del equipo nacional dentro del Grupo A.

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En la otra zona del campeonato universitario se encuentra el Grupo B, conformado por Argentina, Chile y Ecuador, selecciones que también luchan por asegurar su presencia en las instancias decisivas de la competencia.

Perú superó a Colombia con un sólido 3-0 en su estreno. Crédito: FEDUP

Un nuevo desafío dentro del proceso peruano

La participación en los Juegos Panamericanos Universitarios forma parte de la planificación para ampliar la base de jugadoras disponibles para la selección nacional. Mientras el equipo absoluto disputó la Copa Sudamericana de Vóley 2026 en el Coliseo Eduardo Dibós, este grupo tuvo la oportunidad de competir en paralelo y continuar con su crecimiento deportivo.

Con un debut convincente y un triunfo sin ceder sets, Perú inició con buenas sensaciones su camino en Lima 2026. Ahora tendrá por delante dos pruebas importantes frente a Brasil y Estados Unidos, donde buscará confirmar su evolución y pelear por un lugar en la siguiente fase del torneo.

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