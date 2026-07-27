Avenida Abancay será cerrada al tránsito de vehículos y peatones desde la medianoche del 28 de julio por Fiestas Patrias

Una avenida principal del centro histórico de Lima se encuentra completamente cerrada al tránsito vehicular con rejas y cintas de seguridad, mostrando la Catedral y la Plaza Mayor al fondo bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las celebraciones por Fiestas Patrias modificarán el tránsito en varios sectores de Lima debido a los actos oficiales programados para el 28 y 29 de julio. Las autoridades anunciaron un plan especial que incluye restricciones vehiculares, desvíos y controles de acceso en las zonas donde se desarrollarán las actividades conmemorativas por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú.

El operativo comprende acciones coordinadas entre la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio de Defensa, la Municipalidad Metropolitana de Lima y los gobiernos locales involucrados. El objetivo consiste en garantizar la seguridad durante las ceremonias oficiales y facilitar el desplazamiento de las delegaciones participantes.

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Las restricciones alcanzarán tanto a conductores como a peatones en determinados puntos del Centro Histórico de Lima. Por ese motivo, las entidades responsables recomendaron revisar con anticipación las rutas disponibles y evitar el ingreso con vehículos particulares a las áreas sujetas a control.

El despliegue continuará el 29 de julio con motivo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, actividad que concentrará a integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, delegaciones extranjeras y organizaciones invitadas en la avenida Brasil y sus alrededores.

Centro Histórico tendrá restricciones desde la medianoche del 28 de julio

La imagen muestra una calle del Centro Histórico de Lima completamente vacía y delimitada por vallas metálicas con carteles de acceso restringido, bajo vigilancia de un dron y cámaras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional del Perú informó que el plan especial entrará en vigor desde las 00:00 horas del lunes 28 de julio en el Centro Histórico de Lima. La restricción responde a la realización de la Misa y Te Deum, además de los actos protocolares por el aniversario patrio.

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Según las autoridades, permanecerá restringido el cuadrante comprendido entre los jirones Carabaya, Lampa y Santa Rosa, además de la avenida Abancay. El Ministerio de Defensa precisó que estas disposiciones buscan asegurar el normal desarrollo de las actividades oficiales previstas para esa fecha.

El perímetro del Palacio Legislativo también permanecerá cerrado desde las 00:00 horas del 28 de julio. Además, el cierre de la avenida Abancay alcanzará el tránsito peatonal en el sector próximo al Congreso de la República.

Pese a las restricciones, el Congreso de la República informó que existirán accesos habilitados para quienes necesiten ingresar a pie al entorno del Palacio Legislativo.

Los peatones podrán acceder por el cruce del jirón Paruro con el jirón Junín, por Nicolás de Piérola con la avenida Abancay y también desde el puente Acho. Estos serán los únicos puntos autorizados mientras permanezcan vigentes las medidas de seguridad establecidas para la jornada.

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Las autoridades solicitaron respetar los controles instalados en cada acceso y seguir las indicaciones del personal responsable del operativo.

Vías alternas para evitar la zona restringida

El Centro Histórico de Lima presenta un perímetro cerrado al tránsito vehicular, marcado por líneas rojas y conos naranjas en avenidas principales y accesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El general Alvarado recomendó a los conductores de transporte público y privado planificar sus desplazamientos antes de salir. Según indicó, la circulación podrá mantenerse mediante corredores alternos habilitados para reducir la congestión.

Entre las principales opciones figuran las avenidas Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola y Grau, además de los jirones Huánuco y La Libertad.

El Ministerio de Defensa también precisó que los desplazamientos de norte a sur, o en sentido contrario, podrán realizarse por las avenidas Tacna y Alfonso Ugarte, así como por los jirones Huanta y Huánuco. Para los recorridos de este a oeste permanecerán disponibles las avenidas Nicolás de Piérola y Grau, junto con los jirones Virú y Libertad.

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Avenida Brasil permanecerá cerrada el 29 de julio

La avenida Brasil en Lima muestra las tribunas temporales instaladas para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar de Fiestas Patrias.

El segundo operativo especial se aplicará el martes 29 de julio debido a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. Ese día permanecerá cerrada la avenida Brasil en toda su extensión destinada al recorrido oficial, además de las vías cercanas ubicadas en los distritos de Jesús María y Pueblo Libre.

Las restricciones también comprenderán las inmediaciones del Campo de Marte y el óvalo Bolognesi, sectores que concentrarán parte del despliegue logístico y de seguridad para el desarrollo de la ceremonia.

Como alternativas de circulación, el Ministerio de Defensa recomendó utilizar las avenidas Sucre, Tingo María, Salaverry, General Vivanco, Venezuela, Arica, Alfonso Ugarte y Guzmán Blanco.

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La entidad exhortó a la ciudadanía a organizar sus desplazamientos con anticipación, utilizar las rutas alternas establecidas y respetar las indicaciones emitidas por las autoridades durante los días en que permanecerán vigentes las restricciones por las celebraciones de Fiestas Patrias.