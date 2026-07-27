Se filtró que Piero Quispe rechazó ofertas de Europa y la Liga 1 para volver a Universitario: “Ya avisó a su familia y varios jugadores de la ‘U’”

El periodista Gustavo Peralta contó detalles del acercamiento entre el volante peruano y la directiva de la 'U'. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

Guardar

El agitado mercado de pases de Universitario de Deportes ha sido el reflejo de su ambición por volver a lo más alto y aspirar al tetracampeonato nacional. En ese escenario, el nombre de Piero Quispe pasó casi inadvertido en un principio. Sin embargo, las últimas horas han traído novedades contundentes: el mediocampista está a un paso de concretar su esperado regreso a la ‘U’.

El periodista Gustavo Peralta detalló que el volante peruano rechazó propuestas tanto del fútbol europeo como de otros clubes de la Liga 1. Una de las ofertas más concretas provenía de un equipo de media tabla de Grecia, pero el entorno del jugador evaluó que la propuesta económica de la entidad ‘crema’ era superior. “Él tenía una oferta concreta para cerrar y firmar del fútbol de Grecia, pero era un equipo de media tabla y tal vez lo que este equipo paga no es lo mismo que te puede ofrecer en este momento la ‘U’, Alianza y Cristal”, explicó en el programa de YouTube, Modo Fútbol.

PUBLICIDAD

El comunicador agregó que, además de la ‘U’, otros equipos nacionales tentaron a Quispe. “Yo sabía que había clubes de acá (de la Liga 1) que lo han tentado y han ofertado por Piero Quispe, además de Universitario”, señaló.

Piero Quispe fue elegido mejor jugador de la Liga 1 2023 tras salir campeón nacional con Universitario. - créditos: Liga 1

Origen de las negociaciones entre Universitario y Piero Quispe

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos que hizo Gustavo Peralta, las negociaciones entre Piero Quispe y Universitario no estuvieron en marcha hasta después del último partido ante Cusco FC tras desvincularse de Pumas UNAM. “Antes del partido contra Cusco FC no había nada con Piero Quispe, sino la misma intención de siempre: ‘sí nos gustaría, pero mandamos una propuesta hace semanas y no respondió’, y desde el lado de Quispe era ‘vamos a cerrar seguramente los próximos días con otro equipo, no hay nada con la ‘U’”, comentó.

PUBLICIDAD

La percepción surgida tras ese encuentro fue unánime: al equipo le hacía falta un mediocampista creativo, alguien capaz de marcar diferencias. Esa noche, la directiva decidió actuar y en la mañana siguiente un miembro de la administración contactó directamente al jugador para preguntarle si quería volver. La respuesta de Quispe fue clara: “sí”. Inmediatamente, la dirigencia se comunicó con Jhonatan Córdova, representante del futbolista, y comenzaron las negociaciones.

En cuestión de horas, ambas partes discutieron cifras, cláusulas y los aspectos esenciales del contrato, que quedaron reflejados en un borrador enviado durante el fin de semana. El propio Quispe transmitió a su entorno una directiva inequívoca: “ciérrenlo porque yo quiero volver a Universitario”.

PUBLICIDAD

Además, el periodista indicó que algunos jugadores de la ‘U’, con quienes Quispe conserva una estrecha relación, también influyeron en su decisión. Tras el partido, estos compañeros lo contactaron para convencerlo de regresar, y para el fin de semana ya era un hecho que solo restaban detalles mínimos para el anuncio oficial.

El volante peruano analiza la posibilidad de Universitario, aunque tiene otras chances en el extranjero. (Video: L1 MAX / Al Límite)

Las condiciones del contrato de Piero Quispe en Universitario

Sobre las condiciones contractuales, Gustavo Peralta informó que, una vez descartadas otras opciones consideradas más atractivas en lo deportivo o económico, Piero Quispe y Universitario finalizaron los términos anoche. “Dos años de contrato está apalabrado y solamente falta la firma, que es lo más importante”, indicó el periodista.

PUBLICIDAD

El acuerdo incluye detalles económicos que satisfacen tanto al futbolista de 24 años como a la dirigencia, y está previsto que la firma se concrete en las próximas horas. Solo entonces podrá ser oficializado el regreso. “Piero Quispe le avisó a su familia y a varios compañeros en la ‘U’ que regresa”, añadió el comunicador.

El regreso de Piero Quispe tras pasar por Pumas UNAM y Sydney FC representa una de las jugadas más estratégicas del mercado para Universitario. Eso sí, el DT Héctor Cúper tendrá una sobrepoblación en la medular con la presencia de Jesús Castillo, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, Héctor Fértoli, Jordan Guivin, Adrián Quiroz, Horacio Calcaterra y Juan Manuel Requena. Edison Flores es otra opción en esa zona del campo.

PUBLICIDAD